ETV Bharat / state

കെസിയെ വിളിപ്പിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്നറിയാം

KERALA CHIEF MINISTER DECISION CONGRESS LEGISLATURE PARTY MEET NEXT KERALA CM ANNOUNCEMENT KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെസി വേണുഗോപാൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 8:43 AM IST

|

Updated : May 14, 2026 at 9:24 AM IST

Choose ETV Bharat

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് 10 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിര ഭവനിൽ ചേരുന്ന കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിലാകും ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം അറിയിക്കുക. ഇതോടെ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃനിര സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയും തിരുവനന്തപുരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടർന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമമാകും.

കെ സി വേണുഗോപാൽ, വി ഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ മൂന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കും കൂടിയാലോചനകൾക്കും ഒടുവിലാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. സംഘടനാതലത്തിലുള്ള പരിചയസമ്പത്തും ജനപിന്തുണയും സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.

LIVE FEED

9:22 AM, 14 May 2026 (IST)

സുകുമാരൻ നായർ ഒരിക്കലും തെറ്റായ സമീപനം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍

എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ ഒരിക്കലും തെറ്റായ സമീപനം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമുദായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടിയിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്നും ആ അന്തിമ തീരുമാനം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിയമസഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.

നിർണായക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന സന്ദേശമാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകുന്നത്. പാർട്ടിയും എൻഎസ്എസും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഹൈക്കമാൻഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും ആ നടപടികൾ സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചെടുത്താണ് ഡൽഹിയിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളോട് എൻഎസ്എസ് പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമുദായ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. എക്കാലത്തും അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാടെടുത്ത സുകുമാരൻ നായർ പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ യാതൊരു നീക്കവും നടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു.

9:20 AM, 14 May 2026 (IST)

വിഡി സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഡി സതീശൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

8:59 AM, 14 May 2026 (IST)

കെസിയെ വിളിപ്പിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെസി വേണു ഗോപാലിനെ വിളിപ്പിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തൻ്റെ വസതിയില്‍ വച്ചുള്ള നിര്‍ണായക കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കെസിയെ രാഹുല്‍ വിളിപ്പിച്ചത്.

8:55 AM, 14 May 2026 (IST)

യുഡിഎഫ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക്

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഘടകകക്ഷികളുടെ നിലപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി യുഡിഎഫ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരും. മുന്നണിയിലെ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉച്ചയോടെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ഒത്തുചേരുന്നത്. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനും തുടർനടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമാണ് നേതൃത്വം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചശേഷം അവ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും.

സർക്കാരിനെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനീക്കങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ആരായും. ഘടകകക്ഷികൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും യോഗം വിശദമായി പരിശോധിക്കും. മുന്നണിക്കുള്ളിലെ ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പോലും പരിഹരിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി കാതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതികൾക്ക് നേതാക്കൾ രൂപം നൽകും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ പ്രധാന നേതാക്കളും എംഎൽഎമാരും ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.

വരും നാളുകളിൽ യുഡിഎഫ് പൂർണമായും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന സന്ദേശം പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്നതാണ് പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ മുന്നണി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഘടകകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി ഭരണവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ യോഗം വിശദമായി വിലയിരുത്തും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളും നയരേഖകളും ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഈ നിർണായക യോഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

8:51 AM, 14 May 2026 (IST)

കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയന്തര യോഗം

തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയന്തര നേതൃയോഗം ചേരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം നിലവിൽ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് യോഗം വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ യോഗത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരം വളരെ വേഗത്തിലാണ് പല പ്രധാന നേതാക്കളും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. പാർട്ടിയുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനാണ് മുതിർന്നവരുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ കൂട്ടായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയത്. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങളോ പുതിയ പാർട്ടി പരിപാടികളോ യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംസ്ഥാന തലത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന ഭാരവാഹികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലെ പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ യോഗം കർത്യമായ രൂപം നൽകിയേക്കും.

യോഗത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജോസഫ് വിഭാഗം എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റ് കക്ഷികളും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചോ മറ്റ് സുപ്രധാന പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലോ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ഒത്തുചേരലിൽ ഉണ്ടാകാം.

8:46 AM, 14 May 2026 (IST)

വി ഡി സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്

വി ഡി സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം തലസ്ഥാനത്ത് ചേരും. സർക്കാരിനെതിരെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകാനുമാണ് പ്രധാനമായും യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ മുഴുവൻ പങ്കെടുക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സമകാലിക വിഷയങ്ങളും കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ചയാകും. സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണപരാജയങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രധാന വിവാദ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും. പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കി സർക്കാരിനെതിരെ സഭയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം.

ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എല്ലാ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരോടും കൃത്യമായി സമയത്ത് തന്നെ കക്ഷിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിർദേശം നൽകി. ഈ നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ട് യോഗ തീരുമാനങ്ങളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകളും വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

Last Updated : May 14, 2026 at 9:24 AM IST

TAGGED:

KERALA CHIEF MINISTER DECISION
CONGRESS LEGISLATURE PARTY MEET
NEXT KERALA CM ANNOUNCEMENT
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALA CM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.