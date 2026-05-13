കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആര്..? പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ

Kerala CM Announcement Kerala CM VD satheeshan KC Venugopal
രമേശ് ചെന്നിത്തല, വിഡി സതീശൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 5:03 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 6:10 PM IST

കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന നിർണായക യോഗത്തിന് ഒടുവിലാകും പ്രഖ്യാപനം. ഉടൻ തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടേക്കും. ഇതോടെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകും. ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ മാരത്തൺ ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറിയിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഡൽഹിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലാണ് നിർണായക യോഗങ്ങൾ.

6:08 PM, 13 May 2026 (IST)

വിഡി സതീശൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ഒഴുകിയെത്തുന്നു

വിഡി സതീശൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ തിരക്ക്. കോണ്‍ഗ്രസ് പതാകകളുമായി കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ വിഡിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്.

5:42 PM, 13 May 2026 (IST)

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തിരക്കിട്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍

നിർണായക ചർച്ചകള്‍ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കവെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തിരക്കിട്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഗാർഗെയുടെ വസതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തി, ചർച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി അണികള്‍ക്കിടയിൽ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

5:38 PM, 13 May 2026 (IST)

നിർണായക ചർച്ചകള്‍ക്കായി നേതാക്കള്‍ ഗാർഗെയുടെ വീട്ടിലേക്ക്

നിർണായക ചർച്ചകള്‍ക്കായി നേതാക്കള്‍ ഗാർഗെയുടെ വീട്ടിലേക്ക്. നേതാക്കളുമായുള്ള അന്തിമ ചർച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും.

5:27 PM, 13 May 2026 (IST)

തയാറായിരിക്കാൻ ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക് നിർദേശം

തയാറായിരിക്കാൻ ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക് നിർദേശം. കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ തയാറായിരിക്കാൻ ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക് നിർദേശം നൽകി നേതൃത്വം.

5:25 PM, 13 May 2026 (IST)

വിഡി സതീശന് പിന്തുണയുമായി കോവളത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട വിദേശ വനിതയുടെ സഹോദരി ഇൽസെ

വി ഡി സതീശന് പിന്തുണയുമായി ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കോവളത്ത് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിദേശവനിതയുടെ സഹോദരി ഇൽസെ. 2022-ൽ സഹോദരി ലിഗയ്ക്ക് നീതി തേടി ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ നോക്കാതെ സഹായിച്ച ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വിഡി സതീശൻ ആണെന്ന് ഇൽസെ ഫേസ്ബുക്കിൽ.

5:22 PM, 13 May 2026 (IST)

ദീപാ ദാസ് മുൻഷി കേരളത്തിലേക്ക്

മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ദീപാ ദാസ് മുൻഷി കേരളത്തിലേക്കെത്തും. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി രംഗത്തുള്ള വിഡി സതീശൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളും കടുത്ത ആകാംക്ഷയിലും പ്രതീക്ഷയിലുമാണ്.

5:17 PM, 13 May 2026 (IST)

കെസി വേണുഗോപാലുമായി സംസാരിക്കാൻ രാഹുലും ഗാർഗെയും

മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കെസി വേണുഗോപാലുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഡൽഹിയിൽ നിർണായക ചർച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5:07 PM, 13 May 2026 (IST)

ഡൽഹിയിൽ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങള്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങള്‍. ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5:04 PM, 13 May 2026 (IST)

വിഡി സതീശന് ആശംസകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്ററുകള്‍

മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കെ വിഡി സതീശന് ആശംസകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്ററുകള്‍. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയ്‌ക്ക് ആശംസകളെന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു.

