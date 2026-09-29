38 തദ്ദേശ വാര്ഡുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; യുഡിഎഫ് മുന്നില്
Published : September 29, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : September 29, 2026 at 10:52 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു വോട്ടെണ്ണൽ അങ്കലാപ്പ്. ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളിലായി നടന്ന 38 തദ്ദേശ വാർഡുകളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ, അത് കേവലം ചില പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ജനകീയ വിലയിരുത്തലാണ്. 2026 മേയിലെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആദ്യ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാകും ഈ ഫലം.
അധികാരത്തിലെത്തി ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിടുന്ന യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്യന്തം നിർണായകമാണ്. പ്രിയദർശിനി സൗജന്യയാത്ര, ഓണക്കാലത്തെ വിപണി ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ മികവിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷം. എന്നാൽ, അതേസമയം തന്നെ ഉയർന്നുവന്ന പവർകട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധികളും വിവാദങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമായി മാറ്റിയോ എന്ന പരീക്ഷണഘട്ടമാണിത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ തരംഗം ഇപ്പോഴും തങ്ങൾക്കനുകൂലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും യു.ഡി.എഫിനുമുണ്ട്.
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കൊച്ചിയില് യുഡിഎഫിന് വിജയം
അയ്യപ്പൻകോവില് വാര്ഡില് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ മണ്ഡലം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന വടക്കേക്കരയിലും യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.
മട്ടന്നൂരില് എല്ഡിഎഫ്
മട്ടന്നൂര് നഗരസഭ ഉരുവച്ചാല് വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫിന് വിജയം. സിറ്റിങ് സീറ്റ് എല്ഡിഎഫ് നിലനിര്ത്തി.
ചേലക്കര കുറുമല വാര്ഡില് യുഡിഎഫിന് അട്ടിമറി ജയം
ചേലക്കര കുറുമല വാര്ഡില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് അട്ടിമറി ജയം. എല്ഡിഎഫ് സിറ്റിങ് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു.
പുതൃകയില് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി
എറണാകുള പുതൃക പഞ്ചായത്തിലെ വാര്ഡില് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വിജിയിച്ചു. മുന്നൂറിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയം.
പിലിക്കോട് രണ്ടാം വാർഡില് എൽ ഡി എഫ്
കാസർകോട് പിലിക്കോട് രണ്ടാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തി. 297 വോട്ടിന് സിപിഎമ്മിലെ സി.കെ ഓമന വിജയിച്ചു. വോട്ടു നില- എൽ ഡി എഫ് - 591, യു ഡിഎഫ് - 294, ബിജെപി - 18
തൃശൂർ തളിക്കുളത്ത് എൽഡിഎഫിന് ജയം
തൃശ്ശൂർ തളിക്കുളത്ത് എൽഡിഎഫിൻ്റെ വിജി കൃഷ്ണ ഘോഷ് 29 വോട്ടിന് ജയിച്ചു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് ആയിരുന്നു. നിലവിലെ വാർഡ് മെമ്പർ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
ചിറ്റൂരില് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം
പാലക്കാട് ചിറ്റൂര് വാര്ഡില് ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം. രണ്ട് മുന്നണികളും 423 വോട്ടുകള് വീതം നേടി. ഇനി വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും
പെരളശേരി വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫ്
കണ്ണൂരിലെ പെരളശേരി വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. യുഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ് എല്ഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്.
പത്തനംതിട്ടയിലെ എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും യുഡിഎഫ്
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വള്ളോക്കുന്ന് വാര്ഡ് എല്ഡിഎഫില്നിന്ന് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. യുഡിഎഫിലെ രാധാമണിയമ്മ രണ്ട് വോട്ടിനാണ് വിജയം.അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കല്ലേലി വാര്ഡ് യുഡിഎഫ് നിലനിര്ത്തി. യുഡിഎഫിൻ്റെ അനില 112 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു. തിരുവല്ല കുറ്റൂര് വാര്ഡും യുഡിഎഫ് നിലനിര്ത്തി
തിരുവനന്തപുരത്തും യുഡിഎഫ്
തിരുവനന്തപുരം പഴയക വാര്ഡില് യുഡിഎഫിന് വിജയം
മീനടം പഞ്ചായത്തിലെ വാര്ഡില് യുഡിഎഫിന് വിജയം
മീനടം പഞ്ചായത്തിലെ ചീരംകുളം വാര്ഡ് യുഡിഎഫ് നിലനിര്ത്തി
റാന്നിയില് യുഡിഎഫിന് വിജയം
റാന്നി ബ്ലോക്ക് പടി വാര്ഡില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി വിജയിച്ചു
പാലക്കാട് എല്ഡിഎഫിന് ജയം
പാലക്കാട് പട്ടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 9ാം വാര്ഡില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി വിജയിച്ചു.
ആദ്യ ജയം യുഡിഎഫിന്
ഇടുക്കി മുട്ടം പഞ്ചായത്തില് 9ാം വാര്ഡില് യുഡിഎഫിന് വിജയം. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി എല്സമ്മ വിജയിച്ചു. എല്ഡിഎഫില് നിന്ന് സിറ്റിങ് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു
വോട്ടെണ്ണല് തുടങ്ങി
സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളിലായി നടന്ന 38 തദ്ദേശ വാർഡുകളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചത്
നിലവിലെ കണക്ക്; യുഡിഎഫ് 22, എല്ഡിഎഫ് 15, ട്വൻ്റി -20 - 1
സംസ്ഥാന ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഏറ്റവും ഉറ്റുനോക്കിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 38 വാർഡുകളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നത്. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 38 വാർഡുകളിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ആകെയുള്ള 38 സീറ്റുകളിൽ 22 എണ്ണം യു.ഡി.എഫിൻ്റെയും 15 എണ്ണം എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെയും ഒരെണ്ണം ട്വൻ്റി -20യുടേതുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എട്ട് തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ എം.എൽ.എമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഒഴിവുകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഈ പോരാട്ടം അങ്ങേയറ്റം നിർണായകമാണ്
എൽ.ഡി.എഫിന് തിരിച്ചുവരവിന്റെ പോരാട്ടം, ബി.ജെ.പിക്ക് അക്കൗണ്ട് മോഹം
തുടർച്ചയായ ഭരണത്തിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ.ഡി.എഫിന് രാഷ്ട്രീയമായ അതിജീവനത്തിന് ഈ ഫലം അനിവാര്യമാണ്. നിയമസഭയിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സി.പി.എം ആരംഭിച്ച 'തെറ്റ് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയകൾ' വോട്ടർമാർ അംഗീകരിച്ചോ എന്നും, ഇടത് അനുകൂല വോട്ടുകൾ തിരികെ പെട്ടിയിലായോ എന്നും ഈ ഫല സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കും. ഏതാനും സിറ്റിങ് സീറ്റുകളെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാനായാൽ സതീശൻ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കും.
മറുവശത്ത്, തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി.ജെ.പിക്കും എൻ.ഡി.എയ്ക്കും ഇത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്. പല വാർഡുകളിലും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം കാഴ്ചവച്ച അവർ, തങ്ങളുടെ വോട്ടുവിഹിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ മുന്നണികളുടെ ജയപരാജയങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.