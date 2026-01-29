പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ചരിത്രമാകുന്നു; ഏപ്രിൽ മുതൽ 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ'; അവസാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 50% ഉറപ്പ്!
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ആശ്വാസം പകരുന്ന നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ശമ്പള പരിഷ്കരണം, ഡിഎ കുടിശിക വിതരണം, അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി, വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.
ശമ്പള കമ്മിഷനും ഡിഎ കുടിശികയും
ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഡിഎ, ഡിആർ കുടിശികകൾ പൂർണമായും നൽകും. ആദ്യ ഗഡു ഫെബ്രുവരിയിലെയും ബാക്കി ഗഡുക്കൾ മാർച്ചിലെയും ശമ്പളത്തിനൊപ്പമാണ് അനുവദിക്കുക. അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം എന്ന നയം മുൻനിർത്തി 12-ാം ശമ്പള കമ്മിഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ഹൗസ് ബിൽഡിങ് അഡ്വാൻസ് (എച്ച്ബിഎ) പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ (എൻപിഎസ്) മാറ്റി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ' നടപ്പാക്കും. വിരമിക്കുമ്പോൾ അവസാന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 50 ശതമാനം തുക പെൻഷനായി ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. എൻപിഎസിൽനിന്ന് അഷ്വേർഡ് പെൻഷനിലേക്ക് മാറാൻ ജീവനക്കാർക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.
നികുതി ഇളവുകളും പെൻഷൻ വർധനയും
വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസമായി 2017-18 വരെ 50,000 രൂപ വരെയുള്ള നികുതി നിർണയ ഉത്തരവുകളിലെ കുടിശികകൾ പിഴയും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. 2027 മാർച്ച് 31 വരെ തീർപ്പാക്കുന്നവയ്ക്കാണ് ഈ ഇളവ്. 2019ലെ ഫ്ലഡ് സെസ് കുടിശിക പിഴയോ പലിശയോ ഇല്ലാതെ അടയ്ക്കാം. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പെൻഷൻ തുകയിൽ 1500 രൂപയുടെ വർധന വരുത്തി 13,000 രൂപയാക്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ മേഖല
മറ്റ് ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കാത്ത മുഴുവൻ സമയ പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർക്ക് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ ധനസഹായം നൽകും. സ്കോളർഷിപ്പ്, ഫെല്ലോഷിപ്പ് എന്നിവയ്ക്കായി 38.76 കോടി വകയിരുത്തി. എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പൊതു ഹോസ്റ്റൽ തുടങ്ങാൻ 10 കോടി അനുവദിച്ചു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് 295 കോടിയും കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന് 104 കോടിയും വകയിരുത്തി. ഐഎച്ച്ആർഡി 40 കോടി, എൽബിഎസ് 9.58 കോടി, സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കുകൾ 49 കോടി, ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകൾ 11.5 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് വിഹിതം.
മികവിൻ്റെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് 12 കോടിയും സർവകലാശാലകൾ ഡിജിറ്റലാക്കാൻ രണ്ട് കോടിയും നൽകും. സർക്കാർ നിയമ കോളജുകൾക്ക് 16.7 കോടി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ 22 കോടി, അസാപ് 35.3 കോടി, കെആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 11.5 കോടി, ശാസ്ത്രം ജനകീയമാക്കാൻ 30.70 കോടി എന്നിങ്ങനെയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 8.55ഓടെ സഭയിലെത്തിയ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഒമ്പതിന് ബജറ്റ് അവതരണം തുടങ്ങിയത്. ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'പൗർണമി'യിൽനിന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. ഇതൊരു സ്വപ്ന ബജറ്റല്ലെന്നും ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയ്ക്ക് 1000 കോടി; കേന്ദ്രനയത്തെ മറികടക്കാൻ വൻ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കേരളം; മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയമാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആയിരം കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതാണ് ഈ ബജറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വലിയ സാമ്പത്തിക റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാൻ ഈ തുക സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്രം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഹിതത്തിൽ വലിയ കുറവ് വരുത്തിയത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ വരെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര നയത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്തരം ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്കീം വർക്കർമാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കൈത്താങ്ങ്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഒരു രൂപ പോലും വേതനം വർധിപ്പിക്കാത്ത സ്കീം വർക്കർമാർക്ക് (ആശ വർക്കർമാർ, അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ, പാചക തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ) സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേതന വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്രവുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയിൽ ഈ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, ക്ഷേമ മേഖലയിൽ താഴെ പറയുന്ന വർദ്ധനവുകൾ വരുത്തി:
പെൻഷൻ വർദ്ധന: പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ 1500 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗബാധിതർക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്: ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്കുമായി പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇത് അപകട മരണങ്ങൾക്കോ സ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾക്കോ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ കൈത്താങ്ങാകും.
ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം
അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷാ മേഖലയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി. ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ തൊഴിലാളികളെ ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകളിലേക്ക് (E-Auto) മാറാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇതിനായി പുതിയ ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്ന പദ്ധതിയും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കും അർഹമായ പരിഗണന ബജറ്റിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഭരണപരാജയത്തിൻ്റെ രേഖ"; ബജറ്റ് വെറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗിമ്മിക്ക്; തുറന്നടിച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഭരണപരാജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രേഖയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തേതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കടലാസിൽ മാത്രം
കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി കയ്യടി നേടിയിരുന്നെങ്കിലും, അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം തുക പോലും ചിലവഴിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കണക്കുകൾ സഹിതം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകയിരുത്തിയ തുക പോലും ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വീണ്ടും തുക കൂട്ടി വെക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. മലയോര മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വലിയ തുക വകയിരുത്തി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് 75 ശതമാനം വരെ കയ്യടി വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ പകുതി പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല. അതീവ ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും പണമില്ലാത്തത് കാരണം പദ്ധതികൾ പാതിവഴിയിലാണ്.
ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖ
ഇനി എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രേഖ മാത്രമാണ്. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് ഒരു മാസം പോലും സമയം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ പെൻഷൻ നൽകുമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗിമ്മിക്കുകൾ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ച പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാതെയും, പദ്ധതികളിൽ വലിയ തുക വകയിരുത്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെയും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്.
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരുമായുള്ള താരതമ്യം
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന ഇച്ഛാശക്തിയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അനുസ്മരിച്ചു. അന്ന് പദ്ധതി വിഹിതം കൂടുകയും പണം യഥാസമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി പദ്ധതി വിഹിതം (Plan Percentage) തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. പത്തു ലക്ഷം രൂപ പോലും ട്രഷറിയിൽ നിന്നും മാറാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ഈ ബജറ്റിനേക്കാൾ പ്രസക്തി യുഡിഎഫ് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നും, അടുത്ത സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിലെ സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ട് വാഗ്ദാന പെരുമഴ; ആശ വർക്കർമാരെ ഓർമ വന്നത് ഇപ്പോൾ; സർക്കാരിനെതിരെ പിഎംഎ സലാം
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം. തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വാരിക്കോരി നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പത്ത് വർഷം മുൻപ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് നിലവിലെ ബജറ്റെന്നും പിഎംഎ സലാം പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിന് വരുമാനമില്ലെങ്കിലും ചെലവുകളുടെ പെരുമഴയാണുള്ളത്. ആശ വർക്കർമാർ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സമരം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റിലാണ് അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂട്ടി നൽകാൻ തയാറായത്. ഇത് കേരള സമൂഹത്തെ പറ്റിക്കലാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്.
യുഡിഎഫ് മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ച് ഒത്തുപോകുന്ന കൂടുതൽ പേർ കടന്നുവരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനാൽ മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നാല് ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും. യുഡിഎഫ് ഇത്രയേറെ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലഘട്ടം ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പിഎംഎ സലാം വ്യക്തമാക്കി.
ബജറ്റല്ല, ഇത് രാഷ്ട്രീയ രേഖ; ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ട്; തുറന്നടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ന്യൂ നോർമൽ ബജറ്റാണെന്ന അവകാശവാദത്തെ പരിഹസിച്ച അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികരംഗം അതീവ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ സൈസിൽ കാര്യമായ വർധന ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് പ്ലാൻ സൈസിൽ 15 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ വർധന ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇത് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 38 ശതമാനം പോലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും 50 ശതമാനത്തോളം പ്ലാൻ സൈസ് വെട്ടിക്കുറച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ട്രഷറി നിയന്ത്രണവും ന്യൂ നോർമലും
സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഏർപ്പെടുത്താറുള്ള ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ മാറാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഖജനാവ് കാലിയായ അവസ്ഥയിലാണ് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിലൂടെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ധനമന്ത്രി പ്രയോഗിച്ച ന്യൂ നോർമൽ എന്ന വാക്കിനെതിരെയും അദ്ദേഹം രംഗത്തുവന്നു. തോന്നിയതുപോലെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുക, അവ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുക, പ്ലാൻ സൈസും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്നതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ പൂർണമായും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പരിതാപകരമായ അന്ത്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബജറ്റ് രാഷ്ട്രീയ രേഖ
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ രേഖയായി മാറിയെന്നും അനാവശ്യമായി രാഷ്ട്രീയം കലർത്തി ബജറ്റിൻ്റെ പവിത്രത സർക്കാർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 202 അനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന എന്ന നിലവിട്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളായി ബജറ്റ് മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പത്ത് വർഷമായി പരാജയപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ പുതിയ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പദ്ധതികളുടെ അനാവശ്യമായ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഇത്രയേറെ നീണ്ടുപോയതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ജനുവരി 31 വരെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 38 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ ബാക്കിയുള്ള തുക എങ്ങനെ ചെലവാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടന്ന വർഷമാണിതെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ അനുവദിച്ച തുകയുടെ 38 ശതമാനം പോലും ചെലവാക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വീണ്ടും തുക വർധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ഐസക്കിൻ്റെ റെക്കോഡിന് പിന്നാലെ ബാലഗോപാലും; സഭയിലെ കൗതുകങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സ്പീക്കർ
നിയമസഭയിൽ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ 77-ാമത് ബജറ്റാണെന്നും, ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ പ്രസംഗമാണെന്നും സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ അറിയിച്ചു.
ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച മൂന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗങ്ങളാണ് നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നീണ്ടുനിന്ന ആദ്യ മൂന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പ്രസംഗത്തെ പിന്നിലാക്കിയാണ് കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ സഭാംഗങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡിഎ കുടിശിക ഉടൻ നൽകും; 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. ശമ്പള പരിഷ്കരണം, ഡിഎ കുടിശിക വിതരണം, പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ അറിയിച്ചത്.
12-ാം ശമ്പള കമ്മീഷനും ഡിഎ കുടിശികയും
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നയമായ അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം എന്ന തത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് 12-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്മീഷൻ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.
ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും നിലവിലുള്ള ഡിഎ (DA), ഡിആർ (DR) കുടിശികകൾ പൂർണ്ണമായും നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു:
ആദ്യ ഗഡു: ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം നൽകും.
ബാക്കി ഗഡുക്കൾ: മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം അനുവദിക്കും.
ഇതിനു പുറമെ, നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ്വാൻസ് (HBA) സ്കീം ജീവനക്കാർക്കായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ മാറും; ഇനി 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ'
വിവാദമായ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് (NPS) പകരമായി 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി' ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കും.
ആനുകൂല്യം: വിരമിക്കുമ്പോൾ അവസാന അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50 ശതമാനം തുക പരമാവധി പെൻഷനായി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഡിആർ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഓപ്ഷൻ: നിലവിലുള്ള എൻപിഎസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അഷ്വേർഡ് പെൻഷനിലേക്ക് മാറാൻ ജീവനക്കാർക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.
ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്: ജീവനക്കാരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും വിഹിതം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.
നികുതി കുടിശികയിൽ ഇളവുകൾ
വ്യാപാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസകരമായ പുതിയ ആംനസ്റ്റി പദ്ധതികളും ബജറ്റിലുണ്ട്:
50,000 രൂപ വരെയുള്ള കുടിശിക: 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള നികുതി നിർണ്ണയ ഉത്തരവുകളിൽ 50,000 രൂപ വരെയുള്ള കുടിശികകൾ പിഴയും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കും. 2027 മാർച്ച് 31 വരെ തീർപ്പാക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.
ഫ്ലഡ് സെസ്സ് ആംനസ്റ്റി 2026: 2019-ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫ്ലഡ് സെസ്സ് കുടിശികകൾ പിഴയോ പലിശയോ ഇല്ലാതെ അടച്ചുതീർക്കാം.
ഗവേഷകർക്ക് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ; പത്രപ്രവർത്തക പെൻഷൻ 13,000 ആക്കി ഉയർത്തി; ബജറ്റിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനം!
മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഗവേഷകർക്കും വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. പത്രപ്രവർത്തകരുടെ പെൻഷൻ തുകയിൽ 1500 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് വരുത്തിയതോടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 13,000 രൂപയായി ഉയരും. കൂടാതെ, ഗവേഷണ മേഖലയിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന പദ്ധതികളും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഗവേഷകർക്ക് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ
ഗവേഷണ മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഫെല്ലോഷിപ്പ് പദ്ധതി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർവ്വകലാശാലകളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, മറ്റ് ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കാത്ത മുഴുവൻ സമയ പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷകർക്ക് പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകും. സ്കോളർഷിപ്പ്, ഫെല്ലോഷിപ്പ് പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ 38.76 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പൊതു ഹോസ്റ്റൽ പദ്ധതി
താമസസൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'പൊതു ഹോസ്റ്റൽ പദ്ധതി'ക്ക് (Public Hostel Project) സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രധാന വിഹിതങ്ങൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം: സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആകെ 295 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു. ഇതിൽ ഐഎച്ച്ആർഡി (IHRD) - 40 കോടി, എൽബിഎസ് (LBS) - 9.58 കോടി, സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കുകൾ - 49 കോടി, ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകൾ - 11.5 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് വിതരണം.
മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്ത 10 മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (Centers of Excellence) അഞ്ചെണ്ണം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇവയ്ക്കായി 12 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാലകൾ: സർവ്വകലാശാലകളിലെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് 2 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 104 കോടി രൂപയും, സർക്കാർ നിയമ കോളേജുകളുടെ വികസനത്തിനായി 16.7 കോടി രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന് 22 കോടിയും, അസാപ്പിന് (ASAP) 35.3 കോടിയും, കെആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് 11.5 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ചു. ശാസ്ത്രം ജനകീയമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 30.70 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് 79 കോടി; ശബരിമല വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്; ഗതാഗത കുതിപ്പിന് ബജറ്റ്
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വികസനത്തിനും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ നടത്തിയത്. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 79.03 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിനൊപ്പം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത ഏകോപനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച കൊച്ചി മെട്രോപോളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് 3 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. ദക്ഷിണ കേരളത്തിന്റെ യാത്രാ സ്വപ്നമായ ശബരിമല ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 4.96 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ കുതിപ്പിനായി ആകെ 413.52 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം, പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാത്രം 85 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന് 20 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബാർ ടൂറിസത്തിന് ഊർജ്ജം പകരാൻ കണ്ണൂരിലെ ധർമ്മടത്ത് നദി ക്രൂയിസ് സർക്യൂട്ടും മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബേപ്പൂർ ഉരു, കൊച്ചി ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതികൾക്കായി 5 കോടി രൂപ വീതം മാറ്റിവെച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കുമരകത്ത് ഹെലിപോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിനായി 5 കോടി രൂപയും, വിപുലമായ രീതിയിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് നടത്തുന്നതിനായി ആവശ്യമായ തുകയും ബജറ്റിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണം ഒഴുകും; ഫണ്ടുകളിൽ 787 കോടിയുടെ വമ്പൻ വർദ്ധന; ബജറ്റിൽ തദ്ദേശ വിപ്ലവം!
അതിവേഗം സംഭവിക്കുന്ന നഗരവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനായി പുതിയ നഗര നിയമം രൂപീകരിക്കുമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടിൽ വൻ വർദ്ധനവ് വരുത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഗരവൽക്കരണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അർബൻ കമ്മിഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെയും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2026-27 വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് നൽകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഇത്തവണ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് 3,236.76 കോടി രൂപയായും മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് 4,315.69 കോടി രൂപയായും ഉയർത്തി. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 786.96 കോടി രൂപയുടെ അധിക വർദ്ധനവാണ് ഈ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളുടെ ആസൂത്രിത വികസനത്തിനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഈ തീരുമാനം വലിയ പിന്തുണയാകുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുത്തൻ ബസുകൾ; ഡിപ്പോകൾ സ്മാർട്ടാകും; യാത്ര സുഖകരമാക്കാൻ 127 കോടി രൂപ!
കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുഗതാഗത, ജലഗതാഗത മേഖലകളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായി ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബസുകൾ മാറ്റുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകും. ഇതിനായി പുതിയ ബിഎസ് 6 ഡീസൽ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 127 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. കെഎസ്ആർടിസിയിലെ പ്രതിമാസ പ്രവർത്തന നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമായി വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെയും ഡിപ്പോകളുടെയും നവീകരണത്തിന് 45.72 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കൊട്ടാരക്കര, കായംകുളം, ചെങ്ങന്നൂർ, ആറ്റിങ്ങൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളുടെ പ്രീഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നവീകരണം അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കും. സ്ഥാപനത്തെ ഇ-ഗവേണൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 12 കോടി രൂപയും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 18.62 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിനൊപ്പം ജലഗതാഗത മേഖലയിലും വൻ വികസന പദ്ധതികൾ സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത മേഖലയിൽ മൾട്ടി മോഡൽ ഗതാഗത ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ പൂർത്തീകരണത്തിന് 138 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് 33.11 കോടി രൂപയും ഷിപ്പിംഗ് ഇൻലാൻഡ് കോർപ്പറേഷന് 9.76 കോടി രൂപയും കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗിനായി 95.27 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള പുതിയ വെസലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 28.11 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഹൈറേഞ്ചിൽ വിപ്ലവം; കട്ടപ്പന-തേനി തുരങ്കപാത വരുന്നു! യാത്രാദൂരം 20 കിലോമീറ്റർ കുറയും; പഠനത്തിന് 10 കോടി
റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി വൻ തുക വകയിരുത്തി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കൊപ്പം മലയോര മേഖലയിലെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ തുരങ്കപാതയുടെ പ്രഖ്യാപനവും ബജറ്റിലുണ്ട്.
കട്ടപ്പന-തേനി തുരങ്കപാത
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന കട്ടപ്പന-തേനി തുരങ്കപാതയുടെ സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഈ തുരങ്കപാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ യാത്രാദൂരത്തിൽ 20 കിലോമീറ്റർ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയുടെ വികസനത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നിർണ്ണായകമാകും.
റോഡ് സുരക്ഷയും നവീകരണവും
സുരക്ഷാ വിഹിതം: റോഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള വിഹിതം 15 കോടിയിൽ നിന്നും 23.37 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
റോഡ് വികസനം: സംസ്ഥാന പാതകളുടെ നവീകരണത്തിന് 87 കോടിയും, നബാർഡ് സഹായത്തോടെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 165 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
കെ.എസ്.ടി.പി പദ്ധതികൾ: കൊട്ടിയം-കുണ്ടറ, വൈപ്പിൻ-മുനമ്പം, പൊൻകുന്നം-തൊടുപുഴ പാതകളുടെ വികസനത്തിനായി 100 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു.
തീർത്ഥാടക റോഡുകൾ: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ശബരിമല തീർത്ഥാടക റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനായി 15 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു.
പാലങ്ങളും റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജുകളും
പാലങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം: കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പാലങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ 46.46 കോടി രൂപയും, പട്ടികവർഗ്ഗ മേഖലകളിലെ പാലങ്ങൾക്കായി 25 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി.
റെയിൽ സുരക്ഷ: റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾക്കും അടിപ്പാലങ്ങൾക്കുമായി 25 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ കണ്ണൂർ ധർമ്മടം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി മാത്രം 5 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു.
ഗതാഗത മേഖലയിലെ പൊതുവിഹിതം
ഗതാഗത മേഖലയ്ക്കുള്ള ആകെ വിഹിതം 297.11 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. ഇതിൽ പ്രധാനമായും:
കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി: 185.87 കോടി രൂപ.
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്: 38.38 കോടി രൂപ.
റോഡ് സുരക്ഷാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 41 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിഴിഞ്ഞത്ത് 1000 കോടിയുടെ വമ്പൻ നിക്ഷേപം; കുറ്റിച്ചലിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബ്; വ്യവസായ കുതിപ്പ്
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ വികസനത്തിനും പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കായി വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തിയത്. ഇടത്തരം, വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കായി ആകെ 853.74 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്.
വിഴിഞ്ഞം വികസനം
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 17 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കുറ്റിച്ചലിൽ വ്യവസായ ലോജിസ്റ്റിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 50 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 100 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു. വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിൻഫ്ര മുഖേന 1,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനും ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പൊതുമേഖലയും പാർക്കുകളും
കെഎസ്ഐഡിസിക്ക് 146 കോടി രൂപയും കിൻഫ്രയ്ക്ക് 363.81 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിവർത്തനത്തിനായി 131.14 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിന് 35 കോടി രൂപയും മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് പാർക്കിന് 30 കോടി രൂപയും നൽകും. കൊച്ചി പെട്രോ കെമിക്കൽ പാർക്കിൻ്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 17 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. ഇതിലൂടെ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 11,000 തൊഴിലവസരങ്ങളും സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഐടി, ഫുഡ് പാർക്കുകൾ
ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ നാല് കോടി രൂപയുടെയും എറണാകുളം കുന്നുകരയിൽ എട്ട് കോടി രൂപയുടെയും മിനി ഫുഡ് പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും. കൊട്ടാരക്കരയിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഐടി കം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ പുതിയ മൾട്ടി സെക്ടർ ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി 2.5 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് 30 കോടി; പമ്പയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ 'ക്ലീൻ പമ്പ'; തീർത്ഥാടകർക്കായി വൻ വിഹിതം
ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പമ്പാ നദി സംരക്ഷണം, ഊർജ്ജ-ജലസേചന മേഖലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തിയത്. സന്നിധാനം മുതൽ നിലക്കൽ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനത്തിനായി ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് 30 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനും പമ്പാ സംരക്ഷണവും
തീർഥാടകർക്ക് സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും 30 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ലോകപ്രശസ്തമായ ശബരിമല ക്ഷേത്രവും മാരാമൺ കൺവെൻഷനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പമ്പാ നദിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി 'ക്ലീൻ പമ്പ' പദ്ധതിക്ക് 30 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത്
സഹകരണ മേഖലയ്ക്കായി ആകെ 142.52 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. വിദേശത്തുള്ള മക്കളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് 21.40 കോടി രൂപയും, കാർഷിക പദ്ധതിയായ 'സീറ്റ'യ്ക്ക് (SEETA) 35 കോടി രൂപയും നൽകി. ഏറ്റുമാനൂരിലെ റൈസ് മിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി കാപ്കോസിന് (KAPCOS) 10 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
ജലസേചനവും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും
ജലസേചനത്തിനും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനുമായി ആകെ 623.85 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു.
വൻകിട-ഇടത്തരം ജലസേചനം: 233.82 കോടി രൂപ.
കുട്ടനാട് വികസനം: കുട്ടനാട് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം 60.5 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. കൂടാതെ മേഖലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിന് സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ 50 കോടി രൂപ അധികമായി നൽകി. നബാർഡ് സഹായത്തോടെയുള്ള വികസനത്തിന് 100 കോടി രൂപയും ലഭിക്കും.
മറ്റ് പദ്ധതികൾ: ഇടമലയാർ (32 കോടി), മൂവാറ്റുപുഴ വാലി (11.56 കോടി), കാവേരി നദീതട പദ്ധതി (28.75 കോടി), പഴശി (13 കോടി), കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (10 കോടി) തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്കായും തുക അനുവദിച്ചു.
ഊർജ്ജ മേഖല
ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ വിഹിതം 139.94 കോടി രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഹരിത ഊർജ്ജം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന. കെ.എസ്.ഇ.ബി വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ 1238.8 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കായി 21.04 കോടി രൂപയും മാറ്റിവച്ചു.
ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ശുപാർശകളിൽ റെക്കോർഡ്; രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി കേരളം; സഭയിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി മന്ത്രി
സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കേരളം പിന്തുടരുന്ന ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഇത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻ്റുകളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വിവിധ ഫണ്ടുകൾ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കമ്മിഷനെ നിയമിക്കുകയും അവരുടെ ശുപാർശകൾ പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്.
രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനയില്ലാത്ത ഫണ്ട് വിതരണം
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വിതരണത്തിൽ കേരളം ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ നോക്കാറില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിച്ച കാലം മുതലുള്ള ഈ കീഴ്വഴക്കം യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്തും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഫണ്ട് വിതരണം നടക്കുന്നത്.
ഏഴാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ്റെ 2026-27 വർഷത്തേക്കുള്ള ശുപാർശകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ധനവിന്യാസം സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ സർക്കാർ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഭരണ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി ആലോചിച്ച് ഇവ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കെഎസ്ഇബിക്ക് 1238 കോടി; സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകളും ഗ്രീൻ എനർജിയും വരുന്നു; ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ
ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ നവീകരണത്തിനും വ്യാവസായിക സംരംഭകത്വത്തിനും വലിയ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. കെഎസ്ഇബിയുടെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1238.8 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും ഹരിത ഊർജ്ജ ഉത്പാദനവുമാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
ഗ്രീൻ എനർജി കോറിഡോർ-2 പദ്ധതിക്കായി 150 കോടി രൂപയും അനർട്ടിന് (ANERT) 53.1 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 32.22 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു. ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം, പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വീതം വകയിരുത്തി. ആദിവാസി ഊരുകളിലെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾക്ക് ഏഴ് കോടി രൂപയും ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പദ്ധതിക്കായി 7.18 കോടി രൂപയും ബജറ്റിലുണ്ട്.
വ്യവസായവും സംരംഭകത്വവും
വ്യവസായ-ധാതു മേഖലയ്ക്കായി മുൻവർഷത്തെക്കാൾ 154 കോടി രൂപ അധികമായി ആകെ 1973.51 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എംഎസ്എംഇ (MSME) മേഖലയ്ക്കുള്ള വിഹിതം 310.84 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 3.82 ലക്ഷം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിലൂടെ 2527.53 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 8.16 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉണ്ടായതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
മിഷൻ 1000 പദ്ധതി
സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളെ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളായും, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളായും ഉയർത്തുന്ന 'മിഷൻ 1000' പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനായി 35 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. സംരംഭങ്ങളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 100 കോടി രൂപയായി ഉയർത്താനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ 'മിഷൻ വൺ ലാഖ്' എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്കായി നാല് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
വ്യാവസായിക പാർക്കുകളും ഇടനാഴിയും
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമീണ അപ്പാരൽ പാർക്കുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് അസംബ്ലി പാർക്കുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി ഓരോന്നിനും 10 കോടി രൂപ വീതം മാറ്റിവച്ചു. പ്രവാസി, വനിതാ, പരമ്പരാഗത വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്കായി 20 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു. കൊച്ചി-പാലക്കാട് ഹൈടെക് വ്യവസായ ഇടനാഴിക്കായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട 1710 ഏക്കറിൽ 1350 ഏക്കർ ഇതിനകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ പാർപ്പിട നവീകരണത്തിനായി 15 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
35,750 കോടിയുടെ പദ്ധതിയടങ്കൽ; കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇനി യുകെയിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും; ബജറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ്
കാർഷിക-ക്ഷീര മേഖലകളുടെ പുരോഗതിക്കും കുടുംബശ്രീയുടെ ആഗോള വിപുലീകരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തി. 14-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അവസാന വാർഷിക ബജറ്റായ 2026-27 ലേക്ക് 35,750 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അടങ്കലാണ് സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. കേന്ദ്രസഹായം ഉൾപ്പെടെ ആകെ പദ്ധതി വിഹിതം 44,574.66 കോടി രൂപയാണ്.
കുടുംബശ്രീയുടെ ആഗോള വിപണിയും വനിതാ തൊഴിലിടങ്ങളും
കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങളെ ആഗോളതലത്തിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികൾ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങളെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, യുകെ തുടങ്ങിയ വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കും. വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി 22.27 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾക്കുമായി 10 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
കാർഷിക മേഖലയിലെ വിഹിതം
കാർഷികാനുബന്ധ മേഖലയുടെ പദ്ധതി അടങ്കൽ 2,071.95 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി.
കേര (KERA) പദ്ധതി: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 100 കോടി രൂപ.
നെല്ല്, പച്ചക്കറി വികസനം: നെല്ല് വികസനത്തിന് 150 കോടിയും പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനത്തിന് 78.45 കോടിയും വകയിരുത്തി.
നാളികാരവും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവും: നാളികാര വികസനത്തിന് 73.73 കോടിയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വികസനത്തിന് 15 കോടിയും അനുവദിച്ചു. കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള വിഹിതം 78 കോടി രൂപയാണ്.
ക്ഷീരവികസനവും മൃഗസംരക്ഷണവും
സംസ്ഥാനത്ത് പാലുത്പാദനത്തിൽ പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷം ലിറ്ററിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് 318.46 കോടി രൂപയും ക്ഷീരവികസന മേഖലയ്ക്ക് 128.05 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. ധർമ്മടം വേങ്ങാട് ഗ്ലോബൽ ഡയറി വില്ലേജ് പദ്ധതിക്കായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലത്തീറ്റ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിന് 8 കോടി രൂപയും ഇൻഷുറൻസിനായി 4 കോടി രൂപയും നീക്കിവച്ചു.
സിഡിഎസ് (CDS) അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്
തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസിനെ (CDS) ഐഐടി മാതൃകയിലുള്ള ലോകോത്തര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി പുതിയ അത്യാധുനിക ക്യാമ്പസ് നിർമ്മിക്കും. ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 10 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് 30 കോടി; ക്ലീൻ പമ്പയ്ക്ക് തുടക്കം; തീർത്ഥാടകർക്കായി വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പമ്പാ നദി സംരക്ഷണം, ഊർജ്ജ-ജലസേചന മേഖലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തിയത്. സന്നിധാനം മുതൽ നിലക്കൽ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനത്തിനായി ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് 30 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനും പമ്പാ സംരക്ഷണവും
തീർഥാടകർക്ക് സുസ്ഥിരമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും 30 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ലോകപ്രശസ്തമായ ശബരിമല ക്ഷേത്രവും മാരാമൺ കൺവെൻഷനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പമ്പാ നദിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായി 'ക്ലീൻ പമ്പ' പദ്ധതിക്ക് 30 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ നിലക്കൽ വികസനത്തിന് 2.5 കോടിയും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് 10 കോടിയും അനുവദിച്ചു.
സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത്
സഹകരണ മേഖലയ്ക്കായി ആകെ 142.52 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. വിദേശത്തുള്ള മക്കളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കായി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻ്ററുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് 21.40 കോടി രൂപയും, കാർഷിക പദ്ധതിയായ 'സീറ്റ'യ്ക്ക് (SEETA) 35 കോടി രൂപയും നൽകി. ഏറ്റുമാനൂരിലെ റൈസ് മിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി കാപ്കോസിന് (KAPCOS) 10 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
ജലസേചനവും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും
ജലസേചനത്തിനും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനുമായി ആകെ 623.85 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു.
വൻകിട-ഇടത്തരം ജലസേചനം: 233.82 കോടി രൂപ.
കുട്ടനാട് വികസനം: കുട്ടനാട് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം 60.5 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. കൂടാതെ മേഖലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിന് സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ 50 കോടി രൂപ അധികമായി നൽകി.
നബാർഡ് സഹായം: നബാർഡ് സഹായത്തോടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 100 കോടി രൂപ.
നദീതട പദ്ധതികൾ: ഇടമലയാർ (32 കോടി), മൂവാറ്റുപുഴ വാലി (11.56 കോടി), കാവേരി നദീതട പദ്ധതി (28.75 കോടി), പഴശി (13 കോടി), കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (10 കോടി) തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്കായി തുക അനുവദിച്ചു.
ഊർജ്ജ മേഖല
ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ വിഹിതം 139.94 കോടി രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഹരിത ഊർജ്ജം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന. കെഎസ്ഇബി വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ 1238.8 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കായി 21.04 കോടി രൂപയും മാറ്റിവച്ചു. കെഎസ്ഇബിയുടെ പവർ ഗ്രിഡ് നവീകരണത്തിനും റിന്യൂബിൾ എനർജി സംരംഭങ്ങൾക്കുമായി 648 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന ചെലവ് പദ്ധതിക്കും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ആദ്യ 5 ദിവസം ചികിത്സ ഫ്രീ! 'ലൈഫ് സേവർ' പദ്ധതിയുമായി കേരളം; ബജറ്റിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനം
റോഡപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതിയും പൗരത്വ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നേറ്റിവിറ്റി കാർഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തി. ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ.
ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതിയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയും
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിവർഷം നടക്കുന്ന 48,000ഓളം റോഡപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ഗോൾഡൻ അവറിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പണരഹിത ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി 15 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു. കൂടാതെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ (KASP) പരിധിയിൽ വരാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കായി കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ ചേരാവുന്ന പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കായി 50 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി.
നേറ്റിവിറ്റി കാർഡും പൗരത്വ ആശങ്കകളും
പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നേറ്റിവിറ്റി കാർഡ് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്നും പ്രാഥമികമായി 20 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ മതസഹിഷ്ണുതയുടെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിക്കായി 10 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
പരമ്പരാഗത മേഖലയ്ക്കും സ്മാരകങ്ങൾക്കും സഹായം
സ്വർണപ്പണിക്കാർ, ലോഹപ്പണിക്കാർ, തടിപ്പണിക്കാർ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾക്ക് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 50% സബ്സിഡി നൽകും. ഇതിനായി 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിനൊപ്പം മൺപാത്ര നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ അധികമായി നൽകി. നവോത്ഥാന നായകരായ കാവാരിക്കുളം കണ്ണൻ കുമാരൻ (1.5 കോടി), അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി (2 കോടി) എന്നിവർക്ക് സ്മാരകങ്ങൾ പണിയാനും ബജറ്റിൽ തുക നീക്കിവച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി വിശ്രമിച്ച കൊട്ടാരക്കര മുസാവരി ബംഗ്ലാവിൽ ഗാന്ധി സ്മാരകവും ലൈബ്രറിയും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കാസർകോട്, കുട്ടനാട്, വയനാട് പാക്കേജുകൾ; 235 കോടി അനുവദിച്ച് ബാലഗോപാൽ; പിന്നാക്ക മേഖലകളിൽ വികസനക്കുതിപ്പ്
പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗം തുടർന്നു. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം മുതൽ പ്രത്യേക വികസന പാക്കേജുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം
2026-27 വർഷത്തിൽ 'ഇപിഇപി 2.0' (EPEP 2.0) എന്ന പേരിൽ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് മുക്തരായ കുടുംബങ്ങളെ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കാനും അവർ വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് തടയാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 'ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട്' ആയി രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശീലനവും
കിലയുടെ (KILA) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 32.50 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 3.18 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണിത്. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഗ്രാമ-നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകും. കൂടാതെ കിലയിൽ ഒരു അംബേദ്കർ ചെയർ അനുവദിക്കുന്നതിനായി 50 ലക്ഷം രൂപയും നീക്കിവച്ചു. ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനുള്ള വിഹിതം 10 കോടി രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 20.02 കോടി രൂപയും നൽകും.
ഉപജീവന ദൗത്യങ്ങൾ
ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യത്തിൻ്റെ (NRLM) ഭാഗമായി ജനറൽ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതം 99.99 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 36.80 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജനയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 39 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി.
ഭവന നിർമ്മാണം - പിഎംഎവൈ
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിൽ (PMAY) കേന്ദ്ര വിഹിതം വളരെ കുറവായതിനാൽ ഈ പദ്ധതി ലൈഫ് മിഷനുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. പിഎംഎവൈ ഗ്രാമീൺ പദ്ധതിയുടെ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 1.2 ലക്ഷം രൂപയും പിഎംഎവൈ അർബൻ പദ്ധതിയുടെ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ ഇത് 4 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ബാക്കി തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് നൽകുന്നത്. പിഎംഎവൈ ഗ്രാമീൺ മേഖലയിലെ 40% സംസ്ഥാന വിഹിതം നൽകുന്നതിനായി ആകെ 110.01 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ
പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമസടക്ക് യോജനയ്ക്ക് (PMGSY) കീഴിൽ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 95 കോടി രൂപയും ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി 30 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
പ്രത്യേക വികസന പാക്കേജുകൾ
സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക ജില്ലകൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കുമായി പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കാസർകോട് പാക്കേജ്: കാസർകോട് വികസന പാക്കേജിനായി 80 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
കുട്ടനാട് പാക്കേജ്: കുട്ടനാടിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി 75 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
വയനാട് പാക്കേജ്: വയനാട് പാക്കേജിനായി 80 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. (ശ്രദ്ധിക്കുക: വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് വയനാട് പാക്കേജിന് 80 കോടി എന്ന് പറയുന്നതായി കേൾക്കാം, തലക്കെട്ടിൽ 50 കോടി എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിൽ 80 എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു).
മെഡിസെപ്പ് 2.0 ഫെബ്രുവരി മുതൽ; 104 വയസ്സുള്ളവർക്കും ക്യാഷ്ലെസ് സേവനം; ജീവനക്കാർക്ക് വമ്പൻ ആശ്വാസം
അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിർണായക മാറ്റങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി അപകട - ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഹരിതകർമ സേനാംഗങ്ങൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ - ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ, ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കായി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇതിനായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ബജറ്റിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപകട - ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി 15 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. കൂടാതെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലെ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കും. നിലവിൽ പ്ലസ്ടു വരെ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമായുള്ള മെഡിസെപ്പ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം മെഡിസെപ്പ് 2.0 ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരും. കൂടുതൽ പാക്കേജുകളും ആശുപത്രികളെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും ഇല്ലാതെ 104 വയസുള്ള വ്യക്തിക്ക് വരെ ക്യാഷ്ലെസ് സേവനം ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കുമായി മെഡിസെപ്പ് മാതൃകയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 'പുനർഗേഹം'; അക്വാകൾച്ചറിന് 70 കോടി അധികം; തീരദേശത്തിന് കരുതൽ
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും വൻ വിഹിതം നീക്കിവച്ച് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം, തീരദേശ സംരക്ഷണം, വനം-വന്യജീവി മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാനാണ് ബജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. വനം വകുപ്പിന് ആകെ 288.6 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്.
മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിന് 166.31 കോടി രൂപയും ഹാർബർ എൻജിനീയറിങ്ങിന് 35.31 കോടി രൂപയും കുഫോസിന് (KUFOS) 37.5 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആകെ 239.12 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവസുരക്ഷ, ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം, പുനർഗേഹം പുനരധിവാസ പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇതിൽ മുൻഗണന. അക്വാകൾച്ചർ വികസന പദ്ധതിക്കായി 70 കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ മത്സ്യ സമ്പത്ത് യോജനയ്ക്ക് എട്ട് കോടിയും മറൈൻ ആംബുലൻസുകൾക്കായി 2.5 കോടിയും സമ്പാദ്യ സമാശ്വാസ പദ്ധതിക്കായി 22 കോടി രൂപയും നീക്കിവച്ചു.
തീരദേശ വികസനവും പുനർഗേഹവും
തീരദേശ വികസനത്തിനായി 183.98 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു. കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണി നേരിടുന്നവർക്കായുള്ള പുനർഗേഹം പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം 64.22 കോടി രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കായി 10 കോടി രൂപയും മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനായി 20 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ 100 കോടി
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി സോളാർ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കാനും റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മുൻഗണന നൽകും. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 100 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
രോഗബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം; പെൻഷൻ 2000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി; തൊഴിലുറപ്പിന് 1000 കോടി അധികം!
കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി 1000 കോടി രൂപ അധികമായി വകയിരുത്തി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. പദ്ധതി ചെലവിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചതും തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ചുരുക്കിയതും കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ അധിക വിഹിതം അനുവദിച്ചത്.
മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവർക്കുള്ള പെൻഷൻ തുക വർധിപ്പിച്ചതാണ് ബജറ്റിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനം. കാൻസർ, കുഷ്ഠരോഗം, ക്ഷയം, എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗബാധിതർക്ക് നൽകി വരുന്ന പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1000 രൂപയിൽനിന്ന് 2000 രൂപയായി ഉയർത്തി. കൂടാതെ അഭിഭാഷക ക്ഷേമനിധി തുക നിലവിലുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപയിൽനിന്ന് ഘട്ടംഘട്ടമായി 20 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്നും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വയോജനങ്ങൾക്ക് കരുതൽ
സംസ്ഥാനത്ത് വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അവർക്കായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള 'റിട്ടയർമെൻ്റ് ഹോമുകൾ' സജ്ജമാക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ, ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകും. ഇതിനായി 30 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു.
വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന മുതിർന്നവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ഓൺകോൾ വളണ്ടിയർ സേവനം' ആരംഭിക്കും. ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി 10 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു.
ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലോട്ടറി; പുതിയ ഇ-ഓട്ടോ വാങ്ങാൻ 40,000 രൂപ ബോണസ്; പലിശയിളവും പ്രഖ്യാപിച്ചു
സംസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായ ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികളെ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിനായി നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ നടത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളും ഇന്ധന വിലവർധനവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ മേഖലയെ സഹായിക്കാൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.
പഴയ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പൊളിച്ച് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് സർക്കാർ 40,000 രൂപ വരെ ഒറ്റത്തവണ സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസ് അനുവദിക്കും. കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ വഴി എടുക്കുന്ന വായ്പകൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനം പലിശയിളവ് നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. ഈ പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണത്തിനായി 20 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ മാറ്റിവച്ചത്.
സ്മാർട്ട് മൈക്രോ ഹബ്ബുകൾ
കേരളത്തിലെ അയ്യായിരത്തിലധികം അനൗദ്യോഗിക ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകളെ 'സ്മാർട്ട് മൈക്രോ ഹബ്ബുകളായി' മാറ്റാനുള്ള ബൃഹദ് പദ്ധതിയും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള തൊഴിലാളി സൗഹൃദ സ്മാർട്ട് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകളാണ് ഇതിലൂടെ നിർമിക്കുന്നത്. സോളാർ അധിഷ്ഠിത ചാർജിങ് യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി 20 കോടി രൂപയും ബജറ്റിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം; വിശ്രമിക്കാൻ 'ഗിഗ് ഹബ്ബുകൾ'; 20 കോടിയുടെ പദ്ധതി
കേരളത്തിൻ്റെ സമുദ്രവിഭവ മേഖലയെയും കലാസംസ്കാരിക രംഗത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്കായി പുതിയ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹദ് പദ്ധതികളാണ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിഴിഞ്ഞം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ വളർച്ച പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമുദ്രവിഭവ വ്യവസായ രംഗത്ത് കേരളത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന ബ്ലൂ എക്കണോമി പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.
സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിച്ചും പിപിപി മാതൃകയിലുള്ള വികസനം ഉറപ്പാക്കിയും മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കൂടാതെ വിദേശികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൻ്റെ കലാരൂപങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 'കേരള കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ സ്ഥിരവേദികൾ ഒരുക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും തുടർന്ന് കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി പ്രാഥമികമായി 10 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു.
ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം
ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗിഗ് തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാർ ഗൗരവകരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാഹചര്യവും ക്ഷേമനിധികളിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള അവസരവും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള 'ഗിഗ് ഹബ്ബുകൾ' സ്ഥാപിക്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി 20 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തലസ്ഥാനത്ത് 'വിഎസ് സെൻ്റർ'; 20 കോടി വകയിരുത്തി ബാലഗോപാൽ; ബജറ്റിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ!
സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്കും വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിപുലമായ വികസന പദ്ധതികൾ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ജീവിതവും പോരാട്ടങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നതാണ് ബജറ്റിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനായി 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണവും വരുമാനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് സിൽവർ എക്കണോമി, കെയർ എക്കണോമി മേഖലകൾക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനമായ ഗ്രാഫിൻ ഇന്നവേഷൻ സെൻ്റർ യാഥാർഥ്യമായതായും ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക്, സർവകലാശാലകളിലെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ 1.18 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ താത്പര്യ പത്രത്തിൽ കേരളം ഒപ്പുവച്ചു. മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി, പുനരുപയോഗ ഊർജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 27 പ്രമുഖ കമ്പനികളുമായാണ് കരാറായത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ കോ കമ്പനിയിൽനിന്ന് 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പെൻസിങ് യൂണിറ്റ് സജ്ജമാക്കിയതോടെ ഹൈഡ്രജൻ വാലി പദ്ധതിയും നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തി.
വ്യവസായ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികൾ
വിഴിഞ്ഞം മുതൽ ചവറയും കൊച്ചിയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ സ്ഥാപിക്കാൻ 100 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു. ചവറയിൽ പ്രത്യേക കേന്ദ്രം വരുന്നതിലൂടെ 42,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിഎസ്എസ്സി, ബ്രഹ്മോസ്, ഡിആർഡിഒ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന ഇടനാഴി വികസിപ്പിക്കാൻ 50 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ മലയാളത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതിനായി 'മലയാള ഭാഷാ മാതൃക ചലഞ്ച്' ആവിഷ്കരിക്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം: കേരളത്തിന് 10,000 കോടിയുടെ നഷ്ടം; തിരിച്ചടി ഭയന്ന് ഖജനാവ്; ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് മന്ത്രി
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് പരിഷ്കരണം മൂലം കേരളത്തിന് പ്രതിവർഷം 8,000 കോടി മുതൽ 10,000 കോടി രൂപ വരെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കരണം സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചതോടെ മുൻപ് 28 ശതമാനം നികുതിയുണ്ടായിരുന്ന പല ഉത്പന്നങ്ങളും കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കിലേക്ക് മാറിയതാണ് ഈ നഷ്ടത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഇൻഷുറൻസ്, സിമൻ്റ് തുടങ്ങി നാല് മേഖലകളിൽനിന്നുമാത്രം ഏകദേശം 2,500 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം രാജ്യത്താകെ 40,000 കോടി രൂപയുടെ നികുതി കുറയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സർക്കാരിന് വെല്ലുവിളി
നികുതി കുറയുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ ഈ നീക്കത്തെ തത്വത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ഭീമമായ വരുമാന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക ഗ്രാന്റോ നഷ്ടപരിഹാരമോ നൽകണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനോടകം തന്നെ കേരളം 16-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന് മുമ്പാകെ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നികുതി കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വരുമാന നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തെ ലൈഫ് മിഷൻ, കാരുണ്യ ആരോഗ്യ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും മന്ത്രി പങ്കുവച്ചു.
വർക്ക് നിയർ ഹോം ഇനി 200 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ; ഐടി ജോലി വീടിനടുത്ത്; 150 കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമായി ബാലഗോപാൽ
വർക്ക് നിയർ ഹോം പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഊർജ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളും ബജറ്റിലുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കരയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച വർക്ക് നിയർ ഹോം പദ്ധതി അടുത്ത വർഷം 200 കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും. ഐടി അനുബന്ധ തൊഴിലെടുക്കാൻ തദ്ദേശീയമായി സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി 150 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു. കെട്ടിടങ്ങൾ നൽകാൻ തയാറുള്ള കോളജുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, ഐടികൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ മുൻഗണന നൽകും. നിലവിൽ കൊല്ലം, വർക്കല, രാമനാട്ടുകര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ പരിശീലനവും
ഗോത്രമേഖലയിലെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ എൻറിച്ച്മെൻ്റ് പദ്ധതി കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും. പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾ കൂടുതലുള്ള 340 സ്കൂളുകളിലും പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന 300 സ്കൂളുകളിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ 60 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ തന്നെ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് തല സ്കിൽ സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിക്കും. 'ഷീ വർക്ക് സ്പേസുകൾ' നിർമിക്കുന്നതിനും സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
കമ്മ്യൂണിറ്റി സൗരോർജ ഉത്പാദനം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ഊർജ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാൻ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി തല സൗരോർജ്ജ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിനായി ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ഒരു കോടി രൂപ വീതം നൽകും. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പെരിഞ്ഞനത്താണ് പൈലറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക. ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിനായി രണ്ട് കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു.
രാജ്യത്തെ പിഎസ്സി നിയമനങ്ങളിൽ 60 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ; 9 വർഷം കൊണ്ട് 3 ലക്ഷം പേർക്ക് ജോലി!
പിഎസ്സി നിയമനങ്ങളിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നാല് വർഷം കൊണ്ട് 1,45,586 പേർക്ക് പിഎസ്സി വഴി നിയമനം നൽകി. ഒന്നും രണ്ടും പിണറായി സർക്കാരുകളുടെ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ആകെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് നിയമന ശുപാർശ നൽകിയതായും ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പിഎസ്സി നിയമനങ്ങളുടെ 60 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ 32,000 പുതിയ തസ്തികകൾ സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമായുള്ള മെഡിസെപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം 'മെഡിസെപ്പ് 2.0' ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ നടപ്പിലാക്കും. നിലവിലെ പദ്ധതിയിലെ പരാതികൾ പരിഹരിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുമാണ് പുതിയ ഘട്ടം വരുന്നത്. ഇതുവരെ 2,374 കോടി രൂപയുടെ 13 ലക്ഷത്തോളം ക്ലെയിമുകൾ മെഡിസെപ്പ് വഴി തീർപ്പാക്കിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും ജനകീയ നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രകടനപത്രികയുമാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വ്യവസായ - തൊഴിൽ മേഖലകളെ ആധുനികീകരിക്കാനും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പത്ത് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ ഭരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടതായും ലോകത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എംസി റോഡ് 4 വരിയാകുന്നു; 5217 കോടിയുടെ ബൃഹദ് പദ്ധതി; കൊട്ടാരക്കര മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെ ഇനി സ്മാർട്ട്!
എംസി റോഡിൻ്റെ വികസനത്തിനും കൊച്ചിയിലെ വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുമായി ബൃഹദ് പദ്ധതികൾ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുള്ള എംസി റോഡ് 24 മീറ്റർ വീതിയിൽ നാലുവരിയായി പുനർനിർമിക്കുന്ന പദ്ധതി കിഫ്ബിയിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊട്ടാരക്കര ബൈപ്പാസിന് 110.36 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകി.
കിളിമാനൂർ, നിലമേൽ, ചടയമംഗലം, ആയൂർ, പന്തളം, ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപ്പാസുകളുടെ നിർമാണവും ജങ്ഷനുകളുടെ വികസനവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായി 5,217 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചത്. പ്രധാന ജങ്ഷനുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ബൈപ്പാസുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കും.
കൊച്ചിയിൽ സൈബർ വാലി
കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക് ഫേസ് ത്രീയുടെ ഭാഗമായി 300 ഏക്കറിൽ സൈബർ വാലി വികസിപ്പിക്കും. ഐടി സേവനങ്ങൾക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഈ കേന്ദ്രം പിപിപി മാതൃകയിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രാഥമികമായി 30 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
ആഗോള സ്കൂൾ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വൻതുക പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയാൻ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും പരിശീലനവും നൽകുന്ന ആഗോള സ്കൂൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും. ടെക്നോ ഇക്കണോമിക്സിനും ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിക്കുമാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
ഐടി കയറ്റുമതിയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; റബർ താങ്ങുവില 200 രൂപയാക്കി; വികസന പെരുമഴയുമായി ബാലഗോപാൽ
ഐടി, കാർഷികം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങി സമസ്ത മേഖലകളിലും കേരളം കൈവരിച്ച വിപുലമായ നേട്ടങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തി. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിൽ ഐടി കയറ്റുമതി 8,500 കോടി രൂപയിൽനിന്ന് 26,252 കോടി രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്നു. ഐടി കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 1,160 ആയി വർധിച്ചതിനൊപ്പം 40 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി പുതിയ തൊഴിലിടങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കാർഷിക മേഖലയിൽ നെല്ലിൻ്റെ സംഭരണവില 30 രൂപയായും റബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 200 രൂപയായും ഉയർത്തി. സപ്ലൈകോ വഴി വിപണി ഇടപെടലിനായി 3,435.28 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ, ഈ കാലയളവിൽ 5,82,908 പുതിയ റേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകി. ഭൂമി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ 2,23,947 പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഊർജ മേഖലയിൽ 15.58 ലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയതിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പവർകട്ടോ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കിഫ്ബിയും വികസന കുതിപ്പും
കിഫ്ബി വഴി 96,531.14 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകി. ഇതിൽ 38,535.02 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 17,749.11 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബിഎം ആൻഡ് ബിസി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായ വയനാട് തുരങ്കപ്പാതയുടെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചു. മുനമ്പം, കോരപ്പുഴ പാലങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനൊപ്പം 100 റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളും നിർമിച്ചു. പട്ടികവിഭാഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകുന്ന ഉന്നതി ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ 1,104 കുട്ടികൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
എഐ ഇനി മലയാളത്തിലും; ഇംഗ്ലീഷിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ; മലയാളം എഐ ചലഞ്ചുമായി ബാലഗോപാൽ
കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക, ഗതാഗത, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹദ് പദ്ധതികൾ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പുനരുപയോഗ ഊർജം മുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരെയുള്ള നൂതന മേഖലകളിലെ വികസനമാണ് ബജറ്റിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
റെയർ എർത്ത് കോറിഡോറും പ്രതിരോധ ഹബ്ബും
പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തോറിയം, സ്കാൻഡിയം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളുടെ ലഭ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിഴിഞ്ഞം മുതൽ ചവറയും കൊച്ചിയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ സ്ഥാപിക്കും. ചവറ കെഎംഎംഎല്ലിനോട് ചേർന്ന് ഇതിനായുള്ള കേന്ദ്രം വരും. 42,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 50,000 തൊഴിലവസരങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് 100 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു. കൂടാതെ നേവൽ കമാൻഡ്, വിഎസ്എസ്സി, ബ്രഹ്മോസ് എന്നിവയെ കൂട്ടിയിണക്കി 50 കോടി രൂപ ചിലവിൽ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക ഇന്നവേഷൻ ഹബ്ബും സ്ഥാപിക്കും.
ഹൈഡ്രജൻ വാലി മുതൽ എഐ ചലഞ്ച് വരെ
സിയാലും ബിപിസിഎല്ലും ചേർന്ന് സജ്ജമാക്കിയ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പെൻസിങ് യൂണിറ്റിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ വാലി പദ്ധതി നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഇതിനകം ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ മലയാളത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തി മലയാള ഭാഷാ മാതൃക ചലഞ്ച് ആവിഷ്കരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് കേന്ദ്രീകൃതമായ എഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പകരമായി മലയാളത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ആശയവിനിമയവും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
അതിവേഗ യാത്രയ്ക്ക് ആർആർടിഎസ്
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ അതിവേഗ യാത്രയ്ക്കായി റീജണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) നടപ്പിലാക്കും. ഡൽഹി - മീററ്റ് മാതൃകയിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെയായിരിക്കും. ഉയരത്തിലുള്ള തൂണുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഈ പാത നഗര മെട്രോകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 100 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
മതമല്ല, വയറിലെ തീയാണ് പ്രശ്നം'; രാഷ്ട്രീയ നയം വ്യക്തമാക്കി ബാലഗോപാൽ; ബജറ്റിൽ ജനകീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണന ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്നും അവരുടെ ജീവിത സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ സങ്കുചിത ചിന്തകൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യൻ്റെ പക്ഷത്താണ് സർക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നത്. വർഗീയ ശക്തികൾ ഉയർത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെയും അസത്യങ്ങളെയും നേരിട്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നേറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മതമല്ല പ്രശ്നം, മറിച്ച് എരിയുന്ന വയറിലെ തീയാണ് പ്രശ്നം എന്നതാണ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു കോടി മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ധനസഹായം, അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് കിടപ്പാടം, ഒരു കോടിയിലധികം പേർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ, അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, കടബാധ്യതയുള്ളവരുടെ കിടപ്പാടം സംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവയാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും മികച്ചതാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വയനാട് പുനരധിവാസവും ടൗൺഷിപ്പും
മുണ്ടക്കൈ - ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദുരന്തബാധിതർക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായവും ചികിത്സാ സഹായവും വാടകയും നൽകുന്നതിനൊപ്പം മാതൃകാപരമായ ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. കൽപ്പറ്റ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ 40 വീടുകളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. റോഡുകൾ, ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മാർക്കറ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്റർ, ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ, അംഗൻവാടി, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റ്, കളിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആസൂത്രിതമായ ടൗൺഷിപ്പാണ് അവിടെ തയ്യാറാകുന്നത്.
പുനരധിവാസം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനം സർക്കാർ പാലിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരത്തോടെ ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ അർഹരായവർക്ക് കൈമാറുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരം, 5,944 കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ്; കേന്ദ്രത്തിന്റേത് പകപോക്കലെന്ന് ബാലഗോപാൽ; ബജറ്റിൽ പ്രതിഷേധം
നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് സ്വീകരിച്ച പ്രതികൂല നിലപാടുകളെ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കേന്ദ്രം തന്നെ അംഗീകരിച്ചു നൽകിയ കടപരിധിയിൽനിന്ന് 5,944 കോടി രൂപ അവസാന മാസങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെലവുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഈ നടപടി ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പകപോക്കലായാണ് ഈ നടപടിയെ കാണേണ്ടതെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കടപരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസംതന്നെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയെ ഡൽഹിയിൽ എത്തി നേരിൽക്കണ്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്രം അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൽനിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തുക വെട്ടിക്കുറച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക പ്രഹരങ്ങൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയെയും തോൽപ്പിച്ച് കേരളം'; ശിശുമരണ നിരക്കിൽ ലോകം അമ്പരക്കുന്ന നേട്ടം; ആരോഗ്യരംഗത്ത് കുതിപ്പെന്ന് ബാലഗോപാൽ
കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ 42.1 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലെ ഏകദേശം ഒന്നരക്കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നു. ഇതിനായി സർക്കാർ 4,236.82 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. കാരുണ്യ ബെനവലൻ്റ് പദ്ധതിയിലൂടെ 77,608 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സാ സഹായവും നൽകി. കേരളത്തിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് അഞ്ചാണെന്നും ഇത് അമേരിക്കയേക്കാൾ കുറവാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി റോബോട്ടിക് സർജറിയും പീഡിയാട്രിക് റോബോട്ടിക് സർജറിയും ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ യാഥാർഥ്യമാക്കിയത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിലെ വിപ്ലവം
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനമായ അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുക എന്നത് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് ധനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ 64,006 കുടുംബങ്ങളിലെ 1,03,099 വ്യക്തികളെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സർക്കാർ ഇത്രയും വലിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'5.25 ലക്ഷം വീടുകൾ'; ലൈഫ് മിഷനിൽ റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യവുമായി കേരളം; പാർപ്പിട രംഗത്ത് വിപ്ലവമെന്ന് ബാലഗോപാൽ
പാർപ്പിടം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ 4,81,935 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകൾ നൽകാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നൽകുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം 5,25,000 കടക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലൂടെ കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണി നേരിടുന്നവർക്കായി 3,408 ഭവനങ്ങൾ നിർമിച്ചുനൽകി. രണ്ടായിരത്തോളം വീടുകളുടെ നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. വീടുകൾ നിർമിച്ചുനൽകുന്നതിനൊപ്പം കടബാധ്യതയെത്തുടർന്ന് വീടുകളിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിടപ്പെടുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഏക കിടപ്പാട സംരക്ഷണ നിയമം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യവും മന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
'9,000 കോടി vs 90,000 കോടി'; ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബാലഗോപാൽ; പെൻഷൻ കണക്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര്!
കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലേതെന്നും അത്യന്തം വിപുലമായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 62 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കാണ് മുടക്കമില്ലാതെ എല്ലാ മാസവും 2000 രൂപ വീതം പെൻഷൻ എത്തിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഇതുവരെ 48,383.83 കോടി രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷനായി വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ ആകെ 54,000 കോടി രൂപ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏകദേശം അര ട്രില്യൺ രൂപ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് പെൻഷനായി നൽകുന്ന മറ്റൊരു സർക്കാരും രാജ്യത്തില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുൻ സർക്കാരുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്ത് 9,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് പെൻഷനായി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ 35,089 കോടി രൂപ നൽകി. ഒന്നും രണ്ടും പിണറായി സർക്കാരുകൾ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ക്ഷേമ പെൻഷനായി ആകെ നൽകിയത് 90,000 കോടി രൂപയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്രയും സുസ്ഥിരവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതി നിലവിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഒരു മാസത്തെ പോലും കുടിശ്ശികയില്ലാതെ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്കും കൃത്യമായി പെൻഷൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
'വയോജനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്'; രാജ്യത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് കേരളം; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബാലഗോപാൽ
വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി വിപ്ലവാത്മകമായ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. 2026ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 18.7 ശതമാനവും മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തെയും സർക്കാർ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വയോജനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വയോജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബജറ്റ് രേഖകൾക്കൊപ്പം 'എൽഡർലി ബജറ്റ്' എന്ന പുതിയൊരു രേഖ കൂടി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതോടെ വയോജന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും വികസന-ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിർണായകമായ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം ഒരുക്കാനും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളോടെയാണെന്നും വികസന-ക്ഷേമ രംഗങ്ങളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ'; ഏറാൻമൂളികളായി നിൽക്കാനാവില്ലെന്ന് ബാലഗോപാൽ; ബജറ്റിൽ പ്രതിഷേധം!
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അധികാരം ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തവിധം കവർന്നെടുക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായി മാറേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും 'ഏറാൻ മൂളികളെ' പോലെ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. വരുംകാലത്ത് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റമായിരിക്കും. ഈ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധം ബജറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
'അവസാന ഓവറിൽ ഫൗൾ പ്ലേ'; അവസാന നിമിഷം 5,944 കോടി വെട്ടിക്കുറച്ചു; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ബാലഗോപാൽ
നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന നടപടിയാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു നൽകിയ കടപരിധിയിൽനിന്ന് 5,944 കോടി രൂപ അവസാന നിമിഷം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ചിലവുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ നടപടി കേരളത്തോടുള്ള ഇരട്ട പ്രഹരമാണ്. ഇതിനെതിരെ ഡൽഹിയിലെത്തി നേരിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്രം അത് ചെവികൊണ്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഈ വർഷം മാത്രം സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൽനിന്ന് 17,000 കോടി രൂപയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ജിഎസ്ടി നിരക്ക് പരിഷ്കരണം വഴി പ്രതിവർഷം 8,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.
'നോട്ടുചോരിയും വോട്ട് ചോരിയും'; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ബാലഗോപാൽ; ബജറ്റിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര്
ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് ചോരി മാത്രമല്ല, നോട്ടുചോരി കൂടി നടക്കുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെ ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികൾ തന്നെ ഇതിന് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ സാമ്പത്തിക അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തിൻ്റെ റെവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ 75 ശതമാനവും സംസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര വിഹിതം വെറും 25 ശതമാനം മാത്രമാണ്. സിഎജി റിപ്പോർട്ട് പോലും കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മികവിനെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന് ഈ വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.
'കടം കുറഞ്ഞു, കേരളം കരുത്താർജിക്കുന്നു'; കേന്ദ്രം ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോഴും കണക്കുകൾ നിരത്തി ബാലഗോപാലിൻ്റെ മറുപടി!
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവഗണനയെക്കുറിച്ചും അക്കമിട്ട് നിരത്തി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം താങ്ങാവുന്ന പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നും കടവും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2021ൽ കടവും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 38.47 ശതമാനമായിരുന്നത് നിലവിൽ 33.44 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഐക്യം കേരളത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കാണുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര അവഗണനയുടെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് ആഘോഷിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടെന്നും പ്രകൃതിദുരന്ത കാലത്ത് പോലും ഇത് ദൃശ്യമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനവും വായ്പാ പരിധിയും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം കൂടുതൽ ചെലവ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേന്ദ്ര അവഗണനയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ
പത്താം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന 3.88 ശതമാനം നികുതി വിഹിതം 15-ാം കമ്മിഷനായപ്പോൾ 1.92 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി കോമ്പൻസേഷൻ ഗ്രാൻ്റും റെവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻ്റും നിർത്തലാക്കിയതും കിഫ്ബിയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. കിഫ്ബിയും പെൻഷൻ കമ്പനിയും എടുത്ത വായ്പകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വെട്ടിക്കുറച്ചതും ട്രഷറി നിക്ഷേപങ്ങളെ പോലും വായ്പയായി പരിഗണിക്കുന്നതും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയുള്ള നടപടിയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്മാറുന്നത് മൂലം 2000 കോടിയിലധികം രൂപ സംസ്ഥാനം അധികമായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ ഇല്ലാതായതോടെ പ്ലാൻ ഗ്രാൻ്റുകൾ നഷ്ടമായതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടി. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ കണക്കുകൾ നിരത്തി എല്ലാ വേദികളിലും ഈ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ കേരളം ശബ്ദമുയർത്തുമെന്നും സംസ്ഥാനം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
'നികുതി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇനി അവാർഡും ആദരവും'; ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കടുപ്പം വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി; ബജറ്റിൽ 5 കോടി
മികച്ച രീതിയിൽ നികുതി നൽകുന്നവരെ ആദരിക്കാനും അവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാനുമായി അഞ്ച് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. നികുതിദായകരോട് ശത്രുതാപരമായ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജിഎസ്ടി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഐജിഎസ്ടി സംബന്ധിച്ച ഭരണപരവും സാങ്കേതികവുമായ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
കേരളം കടക്കെണിയിലാണെന്ന ആക്ഷേപം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ധന ഉത്തരവാദിത്ത നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി ലംഘിച്ച് കടമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കില്ല. 2024-25ൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം 4,35,314 കോടി രൂപയാണെന്നും ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും സഞ്ചിത കടം ഇരട്ടിയാകുന്നതാണ് മുൻകാലങ്ങളിലെ രീതിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വരുമാന വളർച്ചയും വികസന ചെലവും
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൻ്റെ വാർഷിക ശരാശരി 4,555 കോടി രൂപയായിരുന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 15,435 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. വികസന ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 2011-16 കാലഘട്ടത്തിൽ വാർഷിക ചെലവ് 68,028 കോടി രൂപയായിരുന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരിയിൽ 1,69,547 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവ് 1,96,924 കോടി രൂപയായി വർധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
'കേന്ദ്രപ്പൂട്ടിലും തളരാതെ കേരളം'; നികുതി വരുമാനത്തിൽ 1.52 ലക്ഷം കോടിയുടെ അധിക വർധന
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനത് നികുതി വരുമാനത്തിലും നികുതിയേതര വരുമാനത്തിലും അഭിമാനകരമായ വളർച്ച ഉണ്ടായതായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ നികുതി, നികുതിയേതര ഇനങ്ങളിലായി 1,52,645 കോടി രൂപ അധികമായി സമാഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കടുത്ത അവഗണനയ്ക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിച്ചത് ഈ അധിക വരുമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ആശമാർക്കും അങ്കണവാടി ടീച്ചർമാർക്കും കൈനിറയെ ശമ്പളം'; സ്കീം വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം കൂട്ടി ബാലഗോപാൽ
2026-27 കേരള ബജറ്റിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കീം വർക്കർമാർക്ക് ആശ്വാസകരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി. അങ്കണവാടി വർക്കർമാർ, ഹെൽപർമാർ, ആശാ വർക്കർമാർ, സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാർ, സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ, പ്രീ-പ്രൈമറി അധ്യാപകർ, ആയമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ഓണറേറിയം വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെ പ്രതിമാസ വേതനത്തിൽ ആയിരം രൂപയുടെയും ഹെൽപർമാരുടെ വേതനത്തിൽ 500 രൂപയുടെയും വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആശാ വർക്കർമാർക്കും പ്രീ-പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്കും പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ ദൈനംദിന വേതനത്തിൽ 25 രൂപയുടെ വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തി. സാക്ഷരതാ പ്രേരക്മാരുടെ പ്രതിമാസ വേതനത്തിലും ആയിരം രൂപയുടെ വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്കീമുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച ഓണറേറിയമാണ് ഇപ്പോഴും നൽകുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിനിടയിൽ പലതവണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂട്ടി നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയും കേന്ദ്രത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. സ്കീം വർക്കേഴ്സിനെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന നയമാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ എക്കാലവും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡി.എ (DA), പെൻഷൻകാരുടെ ഡി.ആർ (DR) കുടിശ്ശികകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക അവഗണനയ്ക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നികുതി വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ 1,27,747 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് തനത് നികുതി വഴി സമാഹരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ശരാശരി വരുമാനത്തേക്കാൾ വലിയ വളർച്ചയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായതെന്നും 2025-26 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് ഇനിയും ഉയരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
യുവജനങ്ങൾക്കും കുടുംബശ്രീക്കും കരുതൽ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരും തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമായ യുവാക്കൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കണക്ട് വർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്കും തുക വകയിരുത്തി. അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ 68,731 പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആദ്യ മാസത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ഇതിനോടകം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിക്കായി 400 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ്, എഡിഎസുകൾക്ക് 2025 നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പ്രതിമാസം 1000 രൂപ പ്രവർത്തന ഗ്രാൻഡ് നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. 19,470 എഡിഎസുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി; പ്രതിമാസം 1000 രൂപ
നിലവിൽ മറ്റ് ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്ത 35നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് ബജറ്റിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. ട്രാൻസ് വുമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. ഏകദേശം 31 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം 16.32 ലക്ഷം പേർ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്കായി 3720 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ മാറ്റിവച്ചു.
'പെൻഷൻ ഇനി 1600 അല്ല, 2000 രൂപ'; സാധാരണക്കാർക്ക് ബാലഗോപാലിന്റെ കൈനീട്ടം, നവംബർ മുതൽ ലഭിക്കും
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ജനക്ഷേമത്തിനായി വൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വരുത്തിയ വർധനയും പുതിയ മൂന്ന് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനവുമാണ് ബജറ്റിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. തൊഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും കരുതലാകാൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ധനമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു.
സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ, ക്ഷേമ ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ, സർക്കസ് കലാകാരന്മാർക്കുള്ള പെൻഷനുകൾ എന്നിവ നിലവിലെ 1600 രൂപയിൽ നിന്ന് 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. നവംബർ മാസം മുതൽ ഈ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി മാത്രം 14,500 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ആരംഭിച്ചതും അവ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തിയതും ആരാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
'ഇത് 10 വർഷം മുൻപുള്ള കേരളമല്ല'; മാറ്റത്തിൽ അഭിമാനമെന്ന് ബാലഗോപാൽ, ബജറ്റ് പ്രസംഗം പുരോഗമിക്കുന്നു
പുതിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെയും ഒത്തൊരുമയെയും കുറിച്ച് വാചാലനായി. എത്ര ലക്ഷം കോടി രൂപ ചിലവാക്കിയാലും ലഭിക്കാത്ത വലിയൊരു സമ്പാദ്യമാണ് കേരളീയരുടെ ഒത്തൊരുമയെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു. ശാന്തിയും സമാധാനവും മതസൗഹാർദവുമാണ് നാടിൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാരന്റിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ ബജറ്റിലെ സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കേരളം നേരിടുന്ന ചില അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. വിദേശ സഞ്ചാരികളെയും സംരംഭകരെയും ആകർഷിക്കാൻ മതസൗഹാർദത്തേക്കാൾ മികച്ച മറ്റൊരു ഘടകമില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ വർഗീയ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഇത്തരം വിഷബാധകളെ തടയാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മതരാഷ്ട്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ പിൻമാറാൻ തയാറല്ലെന്നും ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി അവർ സജീവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വർഗീയതക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നവരെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാനും ചാപ്പകുത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തീക്കട്ടയിൽ ചിതലരിക്കില്ലെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലമായി ഇടതുപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടെന്നും ഭൂപരിഷ്കരണം, തൊഴിൽ സമരങ്ങൾ, ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ, അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം തുടങ്ങി ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് തങ്ങൾ വളർന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് ആരും അപരരല്ലെന്നും എല്ലാവരും ചേർന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചും കുടിശ്ശികകൾ നിഷേധിച്ചും സർക്കാരിനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താത്കാലികം മാത്രമാണ്. റിസർവ് ബാങ്കും സിഎജിയും കേരളത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട ധനസ്ഥിതിയെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കൃത്യം 9 മണി, ബാലഗോപാൽ എഴുന്നേറ്റു; രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ്; സഭയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വിവരങ്ങൾ
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റ് അവതരണം നിയമസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു. ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗം തുടങ്ങി. കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ സ്പീക്കറുടെ മുഖവുരയോടെയാണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ സഭയിലുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വികസന പദ്ധതികളും ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ ആറാമത്തെയും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും ബജറ്റാണിത്. കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കിടയിലും കേരളം സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയെന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് മന്ത്രി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സഭ നിറഞ്ഞു, പിണറായിയും സതീശനും എത്തി; 9 മണിക്ക് ആ നിർണായക നിമിഷം; കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും നിയമസഭയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റിനെ വരവേൽക്കാൻ സഭ പൂർണസജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ധനമന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബസമേതം സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും സഭയിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. ഭരണ - പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെല്ലാം വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ബജറ്റിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർധന, കാർഷിക പാക്കേജുകൾ, ശമ്പള പരിഷ്കരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കായി ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.
ബജറ്റ് പെട്ടിയുമായി ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ; മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും, പിന്നെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ; കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നു
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ എത്തി. രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കുക. ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് കുടുംബസമേതമാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റായതിനാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളം ഇതിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
'പൗർണമി'യിൽ നിന്ന് സഭയിലേക്ക്; ബാലഗോപാൽ പുറപ്പെട്ടു, 9 മണിക്ക് കേരളത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ബജറ്റ്
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'പൗർണമി'യിൽ നിന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. 8.55ഓടെ സഭയിലെത്തുന്ന മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തുടക്കമിടുക. ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും ഇതൊരു സ്വപ്ന ബജറ്റല്ലെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് ഇല്ല; അടൂരിലെ വീട്ടിൽ തുടരുന്നു, കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ
ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ എത്തില്ല. ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം അദ്ദേഹം നിലവിൽ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തുടരുകയാണ്. രാഹുലിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബജറ്റ് ദിനമായ ഇന്ന് രാഹുൽ നിയമസഭയിൽ എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാഹുൽ എത്തിയാൽ സഭയിലെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിയുമെന്നും ഇത് ബജറ്റ് അവതരണ വേളയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെ ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
'പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം'; വെറും വാഗ്ദാനങ്ങളല്ലെന്ന് ഉറപ്പ്, ധനമന്ത്രിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ, ഈ ബജറ്റ് നാടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ മുതൽ കൊച്ചുകുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും വരെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകസാഹചര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കേരളം ഇനി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറുകളും താരിഫ് പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെത്തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ പറയൂ, പറയുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ട് മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സർക്കാർ പറയുകയുള്ളൂ. ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും വാഗ്ദാനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് അപ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു 'സ്വപ്ന ബജറ്റ്' അല്ല ഇതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രായോഗിക ബജറ്റായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി പറയപ്പെടുന്ന ആർആർടിഎസ് (Regional Rapid Transit System) പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പേര് എന്തായാലും കേരളത്തിന് അങ്ങോളമിങ്ങോളം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. ഡൽഹി - മീററ്റ് മാതൃകയിലുള്ള ആർആർടിഎസ് പദ്ധതി റെയിൽവേയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ഇത് മെട്രോ പാതകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് മെട്രോ വഴി പോകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ, കേന്ദ്ര വിഹിതം, വായ്പ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച ശേഷമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുക.
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതത്തെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഫിനാൻസ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിലും കൂടുതൽ കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബജറ്റ് പെട്ടി കൈപ്പറ്റി ബാലഗോപാൽ; ഇനി സഭയിലേക്ക്, 9 മണിക്ക് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൻ്റെ അന്തിമ പതിപ്പ് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'പൗർണമി'യിൽ വച്ചാണ് ഗവൺമെൻ്റ് പ്രസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബജറ്റ് രേഖകൾ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയത്. ബജറ്റ് രേഖകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു.
രാവിലെ 7.55ഓടെയാണ് ഗവൺമെൻ്റ് പ്രസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബജറ്റ് രേഖകളുമായി മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ എത്തിയത്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മന്ത്രി അവ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റുവാങ്ങി. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലൊന്നാണിത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി, രേഖകൾ ഉടൻ കൈമാറും; ഇനി പൗർണമിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക്
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ബജറ്റ് രേഖകളടങ്ങിയ പെട്ടിയുമായി ഗവൺമെൻ്റ് പ്രസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ എത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'പൗർണമി'യിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. ബജറ്റ് രേഖകൾ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങ് ഇതോടെ പൂർത്തിയായി.
രാവിലെ 7.55ഓടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. തുടർന്ന് ലഘുഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിക്കും. 8.55ഓടെ സഭയിലെത്തുന്ന മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഒമ്പത് മണിക്ക് ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കുക.
രാഹുൽ ഇന്ന് സഭയിലെത്തുമോ? ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം നിർണായകം
ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണ ദിവസമായ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സഭയിൽ എത്തിയാൽ ഭരണപക്ഷം എത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും എന്നതിലാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബജറ്റ് അവതരണ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളോ പ്രകോപനങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ നേരെ നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്ന പതിവാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ വലിയ ആരോപണങ്ങളുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്ന രാഹുലിനെയാണ് കണ്ടത്. താൻ തളർന്നിട്ടില്ലെന്നും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ രാഹുലിന് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ നിയമസഭ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രാഹുലിന് ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇത്തവണയും ബജറ്റ് അവതരണ ദിവസമായതിനാൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ രാഹുൽ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.
'പൗർണമി'യിൽ നിന്ന് സഭയിലേക്ക്; വോട്ടർമാരെ പിടിക്കാൻ 'ബാലഗോപാൽ മാജിക്' വരുമോ?
ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'പൗർണമി'യിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ടര മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. സാധാരണയായി 8.55ഓടെ സഭയിൽ എത്തുകയും അവിടെ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും കണ്ട് സംസാരിച്ച ശേഷം ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുമാണ് പതിവ്. ഇത്തവണയും ആ രീതി തന്നെയായിരിക്കും പിന്തുടരുക.
വസതിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്ര മാത്രമേയുള്ളൂ. ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന പതിവുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം അതുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സഭയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ബജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താൻ മന്ത്രിക്ക് കഴിയുമോ എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
മുന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, നെഞ്ചിടിപ്പിൽ കേരളം; 'മാജിക്' കാട്ടുമോ ബാലഗോപാൽ?
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വെറും രണ്ട് മാസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അവസാന ബജറ്റ് അവതരണത്തെ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കേരളം നോക്കിക്കാണുന്നത്. ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെയാണ് നിലവിൽ കടന്നുപോകുന്നത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകേണ്ട പല തുകകളും നൽകുന്നില്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ തന്നെ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും ലഭ്യമായ തനത് വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി വികസന പദ്ധതികളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിവേഗ റെയിൽ പാത പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതുപോലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു ബജറ്റായിരിക്കും ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.