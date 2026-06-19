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തീരദേശ വികസനത്തിന് 400 കോടിയുടെ 'മിഷൻ സമുദ്ര'; സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

KERALA STATE BUDGET LIVE VD SATHEESAN BUDGET SPEECH UDF GOVERNMENT BUDGET KERALA BUDGET HIGHLIGHTS
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 7:40 AM IST

|

Updated : June 19, 2026 at 9:17 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരണം നിയമസഭയിൽ ആരംഭിച്ചു. ധനവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനാണ് തൻ്റെ കന്നി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധികൾ മറികടന്ന് പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തീരദേശ വികസനത്തിന് മിഷൻ സമുദ്ര
സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ പോർട്ട് സിറ്റിയായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയായ മിഷൻ സമുദ്രയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ 400 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ കുതിപ്പേകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ചൊരു മാരിടൈം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പൂർണമായും മാറ്റുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരദേശത്തുള്ളവർക്ക് തൊഴിലിൽ മുൻഗണന നൽകും. കൂടാതെ 50 കോടി രൂപ ചെലവിൽ അന്തർദേശീയ മാരിടൈം മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സതേൺ കേരള ഇക്കണോമിക് സോൺ
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളെ മുൻനിർത്തി സതേൺ കേരള ഇക്കണോമിക് സോൺ നടപ്പാക്കും. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് റവന്യു ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതി അടങ്കലിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചാണ് പദ്ധതി അടങ്കൽ തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഭാവി പദ്ധതികളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, സമഗ്രമായ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി മറികടന്ന് പുതിയൊരു വികസന മാതൃക രൂപപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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9:13 AM, 19 Jun 2026 (IST)

മിഷൻ സമുദ്ര പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ പോർട്ട് സിറ്റിയായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയായ മിഷൻ സമുദ്രയ്ക്ക് വൈകാതെ തുടക്കമാകും. കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വലിയ കുതിപ്പേകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ചൊരു മാരിടൈം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പൂർണമായും മാറ്റുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് പുതിയ കപ്പൽ നിർമാണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കപ്പൽ നിർമാണ കേന്ദ്രം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യും.

കേരളത്തെ ആഗോള വ്യാപാര ഭൂപടത്തിൽ സുപ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ മിഷൻ സമുദ്ര പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചരക്കുനീക്കവും കയറ്റുമതിയും കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും ഈ പദ്ധതി വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും. കേരളത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാൽവയ്പായി മാറും ഈ പദ്ധതിയെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

9:08 AM, 19 Jun 2026 (IST)

വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ അനിവാര്യം

സംസ്ഥാനത്ത് റവന്യു ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതി അടങ്കലിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചാണ് പദ്ധതി അടങ്കൽ തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ കിഫ്ബിയിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബിയുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന കിഫ്ബിയുടെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തന രീതിയിലും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

9:02 AM, 19 Jun 2026 (IST)

പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വി. ഡി സതീശൻ

സംസ്ഥാനത്തെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഭാവി പദ്ധതികളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി മറികടന്ന് പുതിയൊരു വികസന മാതൃക രൂപപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിലവിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തിന് ആകെ 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ യഥാർഥ ചിത്രം ജനങ്ങളെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ക്ഷേമ പദ്ധതികളെയും ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പൂർണമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുമാണ് ധവളപത്രത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും പിന്തുണയിലൂടെയും മാത്രമേ പുതിയ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

KERALA STATE BUDGET LIVE VD SATHEESAN BUDGET SPEECH UDF GOVERNMENT BUDGET KERALA BUDGET HIGHLIGHTS
ബജറ്റുമായി മുഖ്യമന്ത്രി (Etv Bharat)

8:37 AM, 19 Jun 2026 (IST)

വി.ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു

സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ധനവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കന്നി ബജറ്റാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ കൃത്യം ഒൻപതിന് തന്നെ നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റായതിനാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. ബജറ്റ് രേഖകൾ അടങ്ങിയ ബാഗ് ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ തയാറായില്ല.

ബജറ്റിൽ ജനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ വാഹനത്തിൽ കയറി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നതിനൊപ്പം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കന്നി ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

8:10 AM, 19 Jun 2026 (IST)

ക്ഷേമപെൻഷൻ വർധിപ്പിക്കും

സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് 3000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി പെൻഷൻ തുക ഈ നിരക്കിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം വർധിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത എതിർപ്പുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്കിലും ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ക്ഷാമബത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിത്ത പെൻഷനിലെ സർക്കാർ വിഹിതം വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തവണ ബജറ്റ് തയാറെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാക്കി മാറ്റുക, ഏവിയേഷൻ ഹബ് സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകും. ഊർജ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായേക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നതിനൊപ്പം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങളും ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാകും പുതിയ ബജറ്റ്.

KERALA STATE BUDGET LIVE VD SATHEESAN BUDGET SPEECH UDF GOVERNMENT BUDGET KERALA BUDGET HIGHLIGHTS
ബജറ്റ് രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (Special Arrangement)

8:01 AM, 19 Jun 2026 (IST)

ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വരുമോ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റികളുടെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളിൽ പലതും ഇതിനോടകം യാഥാർഥ്യമായി. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയും വയോജന വകുപ്പിൻ്റെ രൂപീകരണവും ഇതിനകം നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഗ്യാരൻ്റികളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായി ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകുന്നതിനൊപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ബജറ്റിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനമായി മാറുക ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന കാരുണ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെ ഒറ്റക്കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാകും പുതിയ സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുക. സാധാരണക്കാർക്ക് മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായകമാകും.

ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും വലിയ പരിഗണനയാണ് ബജറ്റിൽ നൽകുക. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള കോളജ് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങളെ സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

7:55 AM, 19 Jun 2026 (IST)

കിഫ്ബി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമോ

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായിരുന്ന കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഈ ബജറ്റ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. കിഫ്ബിയുടെ സ്വതന്ത്രാധികാരത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകും. മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയും ഇന്ധന സെസും നേരിട്ട് കിഫ്ബിക്ക് നൽകുന്ന രീതി നിർത്തലാക്കും. ഇതിനായി കിഫ്ബി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും. കിഫ്ബി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വായ്പയെടുക്കുന്ന രീതിയും അവസാനിപ്പിക്കും. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറുന്ന പതിവ് രീതി അവസാനിപ്പിച്ച്, അവയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ധനവകുപ്പിന് കീഴിലാക്കാനാണ് സാധ്യത.

7:44 AM, 19 Jun 2026 (IST)

ബജറ്റ് രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി

കനത്ത സുരക്ഷാവലയത്തിൽ സർക്കാർ പ്രസിൽ അച്ചടി പൂർത്തിയാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ബജറ്റ് രേഖകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് കൈമാറി. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാകും ധനമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക.

രാത്രി വൈകിയും നീണ്ട അന്തിമ മിനുക്കുപണികൾക്ക് ശേഷമാണ് ബജറ്റ് രേഖകൾ അച്ചടിക്കായി സർക്കാർ പ്രസിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അതീവ രഹസ്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയ അച്ചടിക്ക് ശേഷം, രാവിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബജറ്റ് രേഖകൾ അടങ്ങിയ സ്യൂട്ട്കേസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയത്. പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ബജറ്റാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും.

KERALA STATE BUDGET LIVE VD SATHEESAN BUDGET SPEECH UDF GOVERNMENT BUDGET KERALA BUDGET HIGHLIGHTS
ബജറ്റ് രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
Last Updated : June 19, 2026 at 9:17 AM IST

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