Live: നിയമസഭയിൽ ഇന്നും കലുഷിതം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അവാസ്തവമെന്ന് സതീശൻ, സഭ വിട്ടിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല വിഷയത്തിലും വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ മർദിച്ചെന്നാരോപിച്ചും ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന് നിയമസഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമായി. ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം ഒടുവിൽ കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ സഭാനടപടികൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭാകവാടത്തിൽ സത്യഗ്രഹം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു.
സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം കോപ്രായം കാണിക്കുകയാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശമാണ് രംഗം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത്. ഇതിന് ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ മറുപടി നൽകിയത്. മുൻപ് സഭയുടെ ഡയസിൽ കയറി കമ്പ്യൂട്ടർ തല്ലിത്തകർത്തതും കസേര മറിച്ചിട്ടതും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരാണെന്നും അന്നത്തെ കോപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ സഭയെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ മർദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ തള്ളി. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരംഗം ബാനർ കെട്ടിയ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിക്കുന്നത് താൻ നേരിട്ടു കണ്ടുവെന്നും ആവർത്തിച്ചുള്ള വിലക്ക് ലംഘിച്ചായിരുന്നു അക്രമമെന്നും സ്പീക്കർ സഭയെ അറിയിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും മന്ത്രിമാർ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയതോടെ സഭ ചിത്രയുദ്ധത്തിന് വേദിയായി. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികൾ സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി വർഗീയ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത അനുരാഗ് ഠാക്കൂറുമായി എം.ബി. രാജേഷ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പ്രതിപക്ഷവും പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലുള്ളത് താനല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ പോലും പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭരണപക്ഷം വിമർശിച്ചു.
ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാകില്ല; ഗണേഷ് കുമാറിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരുത്ത്, വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി
ബസ് റൂട്ട് വിഷയത്തിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ നിയമസഭയിൽ തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തരുതെന്ന നയം സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഓടാതിരുന്നാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ധാരാളം സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന റൂട്ടുകളിലും കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കെഎസ്ആർടിസി പിൻവലിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നയമല്ല. അത്തരം ഒരു നീക്കം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയായി സ്വകാര്യ ബസുകൾ ഉള്ള റൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി പൂർണമായി പിൻമാറുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ ബസുകളുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കെഎസ്ആർടിസി മാറി കൊടുക്കുമെന്നല്ല അതിനർഥം.
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ കുത്തക തകർത്തുകൊണ്ടാണ് കെഎസ്ആർടിസി മുന്നേറിയത്. ചെറിയ ബസുകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ മലയോര മേഖലകളിലും ആദിവാസി മേഖലകളിലും ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് വേണ്ടി കെഎസ്ആർടിസി മാറി കൊടുക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അത്തരമൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
'ഞാൻ, ഞാൻ, ഞാൻ' എന്ന വികാരം മാത്രം; പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സമനില തെറ്റിയെന്ന് മന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സമനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം ബിജെപിയുടെ നാവായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'ഞാൻ, ഞാൻ, ഞാൻ' എന്ന ഒറ്റ വികാരത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അധഃപതിച്ചുപോയെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു.
ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനെതിരെ പോലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തുന്നത്. സോണിയ ഗാന്ധിയെപ്പോലെ അതീവ സുരക്ഷാ വലയത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ കൈയിൽ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചയാൾക്ക് അതും സ്വർണം വാങ്ങിയ ആളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വർണ ഏലസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത് ആരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കണം. അങ്ങനെയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയാൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് അത് കൂടുതൽ തിളക്കം നൽകും.
ബിജെപിയുടെ നാവ്
സോണിയ ഗാന്ധിയെ തെരുവിലിട്ട് അടിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷവും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ബിജെപിയോടുള്ള താത്പര്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാതെ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുന്നതിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബിജെപിയുടെ നാവായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. 'ഞാൻ' എന്ന വികാരത്തിന് അടിപ്പെട്ട് നിലയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാറിപ്പോയത് അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണെന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു.
'അന്ന് തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കരുത്തൻ, ഇന്ന് കോടതിയുടെ മറവിൽ'; മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് വിഡി സതീശൻ
ശബരിമല കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ ഗൂഢനീക്കം നടത്തുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തെത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേസന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണെന്നും സർക്കാരിന് ഇതിൽ റോളില്ലെന്നും അതിനാൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന സമരം ഹൈക്കോടതിക്ക് എതിരാണെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ മുൻപ് ശബരിമല തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കരുത്തനായ മുഖ്യമന്ത്രി തന്ത്രിയെ വരെ കുടുക്കി എന്ന് വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ സിപിഎം നേതാക്കളും സൈബർ പോരാളികളും ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ മറവിൽ ഒളിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) സാങ്കേതികമായി കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എസ്ഐടിയിലുള്ളത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവർക്ക് മേൽ സർക്കാർ കടുത്ത സമ്മർദമാണ് ചെലുത്തുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിനുള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുപോകുന്നുണ്ട്. സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'സതീശന് സമനില തെറ്റിയോ?'; പഴയ ആധികാരികത എവിടെപ്പോയി, സഭയിൽ പരിഹസിച്ച് പി രാജീവ്
നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മന്ത്രി പി രാജീവ് രംഗത്തെത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സമനില തെറ്റിയോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും പണ്ടൊക്കെ ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്തെത്തിയതെങ്ങനെ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തൻ്റെ വകുപ്പ് മാറ്റിക്കളയരുതെന്ന് പരിഹസിച്ച മന്ത്രി പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി സഭയിലുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നില ആകെ തെറ്റിപ്പോയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് ഓർമിപ്പിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ താരതമ്യത്തെ മന്ത്രി ചോദ്യം ചെയ്തു. അത്രയും അറിവും ആധികാരികതയും വായനയും പരിചയസമ്പത്തുമുള്ള ഒരാൾ നടത്തേണ്ട താരതമ്യമാണോ അതെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. അസംബ്ലിയുടെ മുന്നിൽ നടന്ന ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ എടുത്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ യാഥാർഥ്യം വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വരുന്നു. അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. കാറിന് മുന്നിൽ പോറ്റി നിൽക്കുന്നു. മാറി നിൽക്കാൻ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കാറിൽ കയറി പോകുന്നു. ഇതാണ് യഥാർഥത്തിൽ നടന്നതെന്ന് മന്ത്രി സഭയിൽ വിവരിച്ചു.
ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണം
മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമനില തെറ്റിയ നിലയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് വിമർശിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, എംബി രാജേഷ് എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്.
സ്പീക്കറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷാംഗം മർദിക്കുന്നത് താൻ നേരിട്ടു കണ്ടുവെന്ന് സ്പീക്കർ സഭയിൽ. ആ അംഗത്തിന് അത് മോശമാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തതെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനം
സഭയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവാസ്തവകരമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മർദിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെന്നും അത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കോപ്രായം കാണിച്ചു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തി. ആരാണ് കോപ്രായം കാണിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മറുപടി.
ചോദിച്ചത് 29 കാര്യങ്ങൾ, കേന്ദ്രം തന്നത് ആമയെ'; പ്രതിപക്ഷം ബിജെപിക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ധനമന്ത്രി
ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കയുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ വഴി കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകുന്നില്ല. പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷീരകർഷകരെയും മത്സ്യമേഖലയെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു.
ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട് മറുപടി പറയാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ അതിന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ധൈര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ധവളപത്രം ഇറക്കണമെന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയവർ സഭയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ എല്ലാം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സോണിയ ഗാന്ധിയെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനപ്പൂർവം ഈ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും ഭരണപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ആർക്കും വഴിയിൽ വച്ച് ആർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എന്നാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വീടിനകത്ത് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കെ കരുണാകരനെ പോലും കടത്തിവിടാത്ത ശശി തരൂരിന് കൈ കൊടുക്കാത്ത സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് ബെല്ലാരിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണവ്യാപാരിയും മറ്റ് ആരോപണ വിധേയരും എത്തുമ്പോൾ എംപിമാർ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്നും ഭരണപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
കേരളത്തിന് 29 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ 'ആമ'യെ കൊടുത്തയച്ചെന്നും ഇതിനെതിരെ സഭ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം അതിനോട് സഹകരിക്കാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്നും ഭരണപക്ഷം വിമർശിച്ചു. പത്താം നമ്പർ ജനപഥിലേക്ക് കടന്നുപോയ ആളുടെ ഫോട്ടോയും ആംബുലൻസ് കൈമാറുമ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഭരണപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി.
'കനകോലു'വിൻ്റെ ഉപദേശം, ലക്ഷ്യം മുഖ്യമന്ത്രി കസേര; സതീശനെതിരെ രൂക്ഷ പരിഹാസവുമായി ഭരണപക്ഷം
നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദം. സ്പീക്കറെ ആക്രമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്നലത്തെ സമരം നടന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നും ഭരണപക്ഷം ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കസേരയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും സമരത്തിൻ്റെ വീര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ലെന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള 'കനകോലു'വിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും ഭരണപക്ഷം വിമർശിച്ചു. സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനെയും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചതിനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്നും ഏതു തോന്ന്യാസത്തെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നും ഭരണപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പഠിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും വകുപ്പ് തിരിച്ച് മന്ത്രിയാകാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ആർക്കും സാധിച്ചില്ലെന്നും ഭരണപക്ഷ അംഗം പരിഹസിച്ചു.
'കമ്പ്യൂട്ടർ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചവരെ ഒപ്പമിരുത്തി ഉപദേശം വേണ്ട'; ഇരട്ടത്താപ്പിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ വിഡി സതീശൻ
നിയമസഭയിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന വിഷയത്തെ ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും മന്ത്രി എംബി രാജേഷും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റം നടന്നു. സഭയുടെ ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡയസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല മുൻപ് ആ ഡയസിൽ കയറി സ്പീക്കറുടെ മുന്നിലിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വലിച്ചെറിയുകയും കസേര താഴേക്കിടുകയും ചെയ്തവരെ ഒപ്പം ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഇരട്ടത്താപ്പിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പാർലമെൻ്റിൽ വച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചായ കുടിച്ചു എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആഞ്ഞടിച്ചു. ഡൽഹി കലാപത്തിനും വംശഹത്യക്കും ആഹ്വാനം നൽകിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറുമായി സംസാരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹവുമായി സൗഹൃദമുള്ളതും അഭിമാനമാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട ആളാണ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. വംശഹത്യക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആളുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് അത്തരം ഒരു സുഹൃത്തുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർന്ന് പഴയ എസ്എൻസി ലാവലിൻ കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വികെ ബാലിക്കെതിരെ മന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും സതീശൻ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. അന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ 'ബാലി കോലി' എന്നും നാടുകടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സമരം നയിച്ച ആളാണ് നിലവിലെ പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രിയെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
മന്ത്രിയുടെ മറുപടി
ഇതിന് മറുപടിയുമായി എഴുന്നേറ്റ മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് താൻ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയെ പാർലമെൻ്റിൽ വച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് താനല്ലെന്നും അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണെന്നും മന്ത്രി തിരിച്ചടിച്ചു. ആ കെട്ടിപ്പിടിത്തം തൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താനും അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം ഒരേ കാലത്ത് പാർലമെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫോട്ടോകളെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനത്തിന് മറുപടിയായി ഗോൾവാക്കറുടെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി നിന്ന ആളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് താൻ പടം എടുക്കില്ല എന്നോ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടില്ല എന്നോ പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. ഗോൾവാക്കറുടെ മുന്നിൽ വണങ്ങി നിന്നതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി വിമർശിക്കും എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി വിരോധമില്ല. രാഷ്ട്രീയമായ പാപ്പരത്തം കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും എംബി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. ഇന്നലെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചോ സോണിയ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചോ താൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് വാക്കാണ് അധിക്ഷേപകരമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി വെല്ലുവിളിച്ചു.
Live: സോണിയയെയും പ്രിയങ്കയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു; സഹകരിക്കില്ലെന്ന് സതീശൻ; സഭയിൽ ഇന്നും വാക്പോര്
നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷ - പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരിനെ തുടർന്ന് ഇന്നും ബഹളം. ചോദ്യത്തരവേള തുടങ്ങിയതു മുതൽ സഭാനടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ബഹളത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പ്രതിപക്ഷം കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ പരാമർശങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും ഭരണപക്ഷം കഴിഞ്ഞവട്ടം പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഇതിനെക്കാൾ വലിയ കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ തിരിച്ചടിച്ചു.
സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിൽ പോയി ചർച്ച നടത്തേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഗൗരവകരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതോ അക്രമപരമായതോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സഭാനടപടികൾ സ്തംഭിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. സഭാനടപടികളുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചതെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
'ഹൈജമ്പ് പരിശീലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാടിന് ഗുണം'; എംഎൽഎമാരുടെ ഡയസ് ചാട്ടത്തെ പരിഹസിച്ച് മന്ത്രി
സഭയിൽ ചാടിക്കയറിയ അംഗങ്ങൾ ഹൈജമ്പ് പരിശീലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാടിന് ഗുണമുണ്ടായേനെ എന്ന് മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. നിയമജ്ഞനായ അംഗമാണ് ചാടിക്കയറിയതെന്നും അത് നിയമപരമായ ചാട്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യവും മന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞു. 25 വർഷത്തെ പാർലമെൻ്ററി അനുഭവമുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികളെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന പരാതിക്ക് മറുപടിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ചായ കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപമാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. മന്ത്രിമാർ മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധിയെ തെരുവിലിട്ട് ചെണ്ട കൊട്ടാൻ അവസരം നൽകുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'കമ്പ് കൊണ്ട് തല്ലി, വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു'; സഭയിൽ എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ സ്പീക്കർ
അംഗത്തിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് ക്ഷീണമാകുമെന്നതുകൊണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ലെന്ന് ആമുഖമായി പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ തലേദിവസം ബാനർ കെട്ടിയ കമ്പ് കൊണ്ട് തല്ലിയ സംഭവം ഓർമിപ്പിച്ചു. താൻ വിലക്കിയിട്ടും ചെയ്യരുതെന്ന് ആവർത്തിച്ചിട്ടും വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചുവെന്നും സ്പീക്കർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചെയറിനെ അന്ധനാക്കരുത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ആരാണ് അന്ധനാക്കിയതെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ചോദിച്ചു. ഗാന്ധാരിയെപ്പോലെ സ്വയം കണ്ണുകെട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
മന്ത്രിമാർ നേതാക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു; നിയമസഭയിൽ മൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം
ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മൈക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും ആക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരാതിപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സഭാ രേഖകളിൽ ഉണ്ടെന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപി കൂടിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി മന്ത്രിമാർ തുടർന്നാൽ അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പൂർണമായും സഹകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സ്പീക്കറോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഇതിന് മറുപടിയായി സഭ തടസപ്പെടുത്തരുതെന്നും സഭ ചർച്ചകൾക്കുള്ള വേദിയാണെന്നും അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ അഭ്യർഥിച്ചു.