'ചെയറിനെ തെരുവിലിട്ട് അലക്കരുത്'; പ്രതിപക്ഷത്തിന് സ്പീക്കറുടെ താക്കീത്, സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ശബരിമല സ്വർണ മോഷണക്കേസിലെ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണകവർച്ചാ കേസിലെ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അടക്കമുള്ളവർക്ക് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം അറിയിച്ചു.
സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശബരിമല പോലൊരു പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഈ കൊള്ളയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയും പരിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ട്. തൊണ്ണൂറു ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹം വിറ്റത് ഒരു കോടീശ്വരനാണെന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ തൊണ്ടിമുതൽ പോലും കണ്ടെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ തെളിവുകൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ശബരിമല സ്വർണ കവർച്ച എന്ന കേസ് തന്നെ ഇല്ലാതായി മാറുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ സിപിഎമ്മിലെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും ജയിലിലാകുമെന്ന ഭയമാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഡയസിലേക്ക് കയറിയത് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലമായി പിടിച്ചുവാങ്ങിയ ബാനർ തിരികെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും സമാധാനപരമായാണ് തങ്ങൾ സമരം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ആരംഭിച്ച ഈ സമരം പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
LIVE FEED
നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദാക്കി
നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദാക്കി. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെയാണ് സഭ കലുഷിതമായത്. സഭാ നടപടികൾ സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായതോടെ സ്പീക്കർ ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് സഭ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളുമായി പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് മുന്നിലെത്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.
സ്പീക്കറുടെ വിമർശനം
സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നടപടികളെയും സഭയിലെ പെരുമാറ്റത്തെയും നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. ബാനർ പിടിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഡയസിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ ഇരച്ചുകയറിയത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കുന്നതുപോലെയാണ് ചില എംഎൽഎമാർ ഡയസിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചെയറിനെ തെരുവിലിട്ട് അലക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്നും ചെയർ ആകാശത്തുനിന്ന് കെട്ടിയിറക്കപ്പെട്ട ആളല്ലെന്നും ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്ത് തനിക്കുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചെയറിനെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയിൽ ഉണ്ടായത് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളാണ്. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മറിച്ച് ബാനർ കെട്ടിയ വടികൊണ്ട് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ അടിക്കാൻ ചില അംഗങ്ങൾ മുതിർന്നുവെന്നും സ്പീക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം രീതികൾ ശരിയല്ലെന്ന് വളരെ മാന്യമായി ഓർമിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സ്പീക്കർ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.