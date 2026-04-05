LIVE: കേരളത്തില് എന്ഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തിയാല് രണ്ട് വര്ഷത്തിനകം എയിംസ്: അമിത് ഷാ
Published : April 5, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : April 5, 2026 at 7:52 PM IST
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൽ.ഡി.എഫ്, യു.ഡി.എഫ്, എൻ.ഡി.എ എന്നീ മൂന്ന് മുന്നണികളും വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്നതിനും തങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും വൻ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വികസനത്തുടർച്ചയും ക്ഷേമപദ്ധതികളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ഇടത് മുന്നണിയുടെ പ്രചാരണം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും വൻ ജനസഭകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ദേശീയ നേതാക്കളും പ്രചാരണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും പുതിയ വികസന വാഗ്ദാനങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് യു.ഡി.എഫ് പോരാട്ടം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ റോഡ് ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളും വികസന അജണ്ടയും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എൻ.ഡി.എ വോട്ട് തേടുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത റാലികൾ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്ക സ്ഥാനാർഥികളും ഇന്ന് രാവിലെ വിവിധ ഈസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിശ്വാസികളോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ദേവാലയങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ ബിജെപി ഇക്കുറി എ ടീമായി മാറുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഇടതും വലതും ബി ടീമാകുമെന്നും അമിത്ഷാ.
പാവപ്പെട്ടവർക്കായി മോദിജി അഞ്ച് കിലോ അരി അയക്കുമ്പോൾ, പിണറായി വിജയൻ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കിറ്റിലാക്കി സ്വന്തം പേരിലാക്കുന്നുവെന്നും അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു.
മോദിജി എല്ലാവർക്കും വീട് നൽകുന്നു; എന്നാൽ പിണറായി വിജയൻ അതിനെ 'ലൈഫ് മിഷൻ' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റേതാക്കി മാറ്റുന്നു.
ദേശീയപാതയുടെ 100% ചെലവും വഹിക്കുന്നത് മോദി സർക്കാരാണ്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ക്രെഡിറ്റ് തട്ടാൻ അവിടെയും സ്വന്തം ഫോട്ടോ പതിച്ച വലിയ പോസ്റ്ററുകൾ വെക്കുന്നു.
ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിൽ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ, ആ പദ്ധതി തന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.
പണിയെടുക്കാതെ പേരും വോട്ടും തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫിന്റെ ഈ തന്ത്രം ഇനി കേരളത്തിൽ നടപ്പില്ലെന്നും അമിത് ഷാ കാട്ടാക്കടയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തില് പറഞ്ഞു .
സിദ്ധരാമയ്യ കാസർകോട്ട്
കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ കാസർകോട്ട് എത്തി. മഞ്ചേശ്വരം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എകെഎം അഷറഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ആണ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയത്
പത്തു വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞത് കേരളത്തിലാണെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്ക്. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ സർവേ പ്രകാരം 2017 -18 കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ 11.4 ശതമാനമായിരുന്നു.2023 -24 കാലയളവിൽ 7.1% ആയി കുറഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ 2025 -26 ലെ പിരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തൊഴിലില്ലായ്മ 4.3 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷം വീണ്ടും വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നും തോമസ് ഐസക് ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള 72 നിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്, കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് പരിഹരിക്കും,ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടയം നൽകിയത് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്, ഹൈറേഞ്ചിലെ ഭൂ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നും മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉണ്ട്, ഒരാളെയും കുടിയിറക്കില്ല;ക്രമവൽക്കരിക്കും,ബാക്കിയുള്ള വനഭൂമി കയ്യേറ്റം സമ്മതിക്കില്ല, അത് പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കും
രണ്ട് വോട്ടിന് വേണ്ടി ഏത് ചപ്പും ചവറും കാണിക്കാൻ തനിക്ക് മടിയില്ല എന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു : രമേശ് ചെന്നിത്തല...
ബി.ജെ.പി-യുമായിട്ടുള്ള ധാരണ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ബി.ജെ.പി-യുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയാണ് ഭരണത്തുടർച്ച നേടിയത്. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആഗ്രഹം. രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിച്ചുചേർന്നപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പാലം വളരെ എളുപ്പമായെന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എഫ്സിആർഎ നിയമഭേദഗതി ന്യൂനപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആക്രമണമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ; 'പിണറായിയും മോദിയും ഒരേ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്'
എഫ്സിആർഎ നിയമ ഭേദഗതി പരിഷ്കാരം അല്ലെന്നും ആക്രമണം ആണെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ. ക്രിസ്തീയ സഭയെ മാത്രമല്ല, പൊതു സമൂഹത്തെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്. വഖഫ് ബില്ല് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ ബാധിച്ച പോലെയാണ് എഫ്സിആർഎ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ
വനിതാ ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ പരാതിയുമായി ഇടതുമുന്നണി
മുനാഫിഖ് പരാമര്ശത്തില് കേസെടുക്കണമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി, യുവഡിഎഫ് നിരന്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. ആയിഷത്ത് ഫര്സാന സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രസംഗം മതസ്പര്ദ്ധ വളര്ത്തുന്നുവെന്നും പരാതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
ടി എന് പ്രതാപന് അറസ്റ്റില്
കിറ്റ് വിവാദത്തില് നടന് ദേവനെ ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് അറസ്റ്റ്
പോസ്റ്റല് വോട്ട് ചെയ്യാനാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി
പോസ്റ്റല് വോട്ടിങ് കേന്ദ്രങ്ങളില് ബാലറ്റ് എത്തിയില്ല, വോട്ട് നഷ്ടമായെന്ന് ആരോപണം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര് പ്രതിസന്ധിയില്, എന്ജിഒ യൂണിയന് പരാതി നല്കി.
കേരളത്തില് ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനില്ക്കുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശന്
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് നിർണായക വിജയം നേടുമെന്നും വി ഡി സതീശന്. സംസ്ഥാനത്തെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 100 ലധികം സീറ്റുകൾ സഖ്യം നേടുമെന്നും സതീശന്.
ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫിനെതിരായ പൊതുജനരോഷവും മാറ്റത്തിനായുള്ള വര്ധിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ "ശക്തമായ തരംഗം" സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടതുപക്ഷ നിലപാടില് മാറ്റമില്ല, മതതീവ്രവാദികളുടെ വോട്ട് ആവശ്യമില്ല; സിപിഐ നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം
എസ്ഡിപിഐ ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയുമ്പോള് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ബിജെപിയെ നിങ്ങള് സഹായിക്കൂ എന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ലല്ലോ എന്നും ബിനോയ്.
വാടാനപ്പിള്ളിയിലും വോട്ടിന് കിറ്റെന്ന് ആരോപണം
മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വാടാനപ്പിള്ളിയിൽ സ്വകാര്യ ഗോഡൗണിൽ വോട്ടിനുവേണ്ടി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ആരോപണവുമായി ബിജെപിക്കെതിരെ യുഡിഎഫും എല്ഡിഎഫും രംഗത്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ കേന്ദ്രം വളയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു.
രണ്ട് സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും 2500 രൂപയും; പാലക്കാട് പ്രചാരണവുമായി നിര്മല സീതാരാമൻ
പാലക്കാട് കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനെത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് 2500 രൂപ എല്ലാ മാസവും നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓണത്തിനും ക്രിസ്മസിനുമായി രണ്ട് സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നൽകും. എല്ലാ വീട്ടിലും സൗജന്യ കുടിവെള്ളം നൽകുമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
എൻഡിഎയുടെ 'വികസിത കേരളം' മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി
ജനക്ഷേമ വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയുള്ള എൻഡിഎയുടെ 'വികസിത കേരളം' മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി. 100% ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂടെ മലിനീകരണമില്ലാത്ത തെരുവുകളും പൊതു ഇടങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ആധുനിക പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറയെ സംരക്ഷിക്കും. തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയവും ശാശ്വതവുമായ പരിഹാരം കണ്ട് പൊതുജന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മാര്ഗരേഖയില് പറയുന്നു.
ഡി.കെ. ശിവകുമാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നു
കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നു. പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചാരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വമ്പിച്ച റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും. കണ്ണൂരിലെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണത്തിനായി പോകും.
തെലങ്കാനയിലെ പോലെ ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റി കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കും: മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക
തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും തെലുങ്കാനയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം തീർത്തും സൗജന്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക പറഞ്ഞു. കോന്നി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോന്നി പഞ്ചായത്തിലെ പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാരൻ്റി കേരളത്തിലും നടപ്പാലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റോഡ് ഷോയുമായി അമിത് ഷാ
ബേപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. കെ. പി. പ്രകാശ് ബാബുവിൻ്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വമ്പിച്ച റോഡ് ഷോ നടത്തി.
. കിറ്റുകൾ ബിജെപി നൽകിയതല്ലെന്ന് പത്മജ
തൃശൂരില് വോട്ടിന് കിറ്റ് എന്ന വിവാദത്തില് പ്രതികരിച്ച് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാൽ. കിറ്റുകൾ ബിജെപി നൽകിയതല്ലെന്നും എൽഡിഎഫിൻ്റെ പരാതി വ്യാജം അവര് വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഒന്നുമറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അമിത് ഷായെ കാത്ത് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്
"ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് അമിത് ഷാ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു... എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്..." എന്ന് ബേപ്പൂരില് നിന്നുള്ള ബിജെപി പ്രവര്ത്തകൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഹരിയാന സ്വദേശിക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയല് ചെയ്ത് കെ സി വേണുഗോപാല്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യത്തോടെ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതരമായ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഹരിയാന സ്വദേശി ഗൗരവ് കുമാറിനെതിരെ എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല് ആലപ്പുഴ ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയല് ചെയ്തു. 2026-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആരോപണമെന്നും തന്റെ സത്കീര്ത്തിയും പ്രതിച്ഛായയും തകര്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാല് പരാതിയില് പറയുന്നു. ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് സീറ്റുകള് കോടികള്ക്ക് വിറ്റുവെന്നാണ് കെസിക്കെിതെരയുള്ള ആരോപണം.
കെ റഫീഖിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങി ടി സിദ്ദിഖ്
വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ ശ്രുതിക്ക് വീട് വച്ച് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി സിദ്ദിഖ് വഞ്ചിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങി ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎ. തനിക്കെതിരെ കള്ള പ്രചാരണം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ പരാതി.
വോട്ടിന് കിറ്റ്, ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയില് കേസ്
തൃശൂരില് വോട്ടിനായി ബിജെപി കിറ്റുകൾ നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പൊലീസ്. കിറ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത രാധാകൃഷ്ണനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസ്. ഇയാൾക്കെതിരെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ചുമത്തി. 900 രൂപ വിലയുള്ള 26 കിറ്റാണ് ഒളരിയിലെ കാർത്തിക സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇലക്ഷൻ ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയിരുന്നു. സിപിഎമ്മാണ് പരാതി നല്കിയത്.
ഈസ്റ്റര് ആശംസകള് നേര്ന്ന് വിഡി സതീശൻ
"ജീവിതത്തില് വീഴാതെ, പിന്തിരിഞ്ഞോടാതെ പിടിച്ചു നില്ക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ ഉയിര്പ്പിന്റെ പെരുന്നാള് നല്കുന്നത്. നിങ്ങള് പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കണം, കാരണം നിങ്ങള്ക്ക് വാഗ്ദാനം നല്കിയിരിക്കുന്നയാള് വിശ്വസ്തനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവര്ക്കും ഈസ്റ്റര് ആശംസകള് നേരുന്നു" -വിഡി സതീശൻ
മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കണ്ണൂരില്
തൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് അദ്ദേഹം രാവിലെ വമ്പിച്ച റോഡ് ഷോയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹം വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും. സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങളും തുടരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യും. വൈകുന്നേരത്തോടെ ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുജന റാലികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും
അമിത് ഷാ ഇന്ന് കേരളത്തില്
രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരില് റോഡ് ഷോയില് പങ്കെടുക്കും. എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പൊതു പരിപാടികളില് പ്രസംഗിക്കും.
രാവിലെ 10:00 - ബേപ്പൂർ (കോഴിക്കോട്): ബി.സി റോഡ് മാത്തോട്ടം ബിജിത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നടുവട്ടം വരെ നീളുന്ന വമ്പിച്ച റോഡ് ഷോയോടെ അദ്ദേഹം പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും.
ഉച്ചയ്ക്ക് 03:00 - കുന്നത്തുനാട് (എറണാകുളം): എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥി ബാബു ദിവാകരൻ്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും.
വൈകുന്നേരം 06:15 - കാട്ടാക്കട (തിരുവനന്തപുരം): ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പൊതുറാലിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.
രാത്രി 08:30 - തിരുവനന്തപുരം: ഹയാസിന്ത് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവാസി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കും