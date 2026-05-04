മാറ്റമോ തുടര്‍ച്ചയോ, കേരളം ആര്‍ക്കൊപ്പം? സ്ട്രോങ് റൂമുകള്‍ തുറന്നു തുടങ്ങി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 6:38 AM IST

Updated : May 4, 2026 at 6:45 AM IST

കേരളത്തിന്‍റെ ജനമനസ് അറിയാന്‍ ഇനി മിനിറ്റുകള്‍ മാത്രം. 43 സ്ഥലങ്ങളിലായി 140 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. 140 റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാരും 1340 അഡീഷണൽ റിട്ടേണിങ്‌ ഓഫീസർമാരും 4208 സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകരും 4208 ക‍ൗണ്ടിങ്‌ സൂപ്പർവൈസർമാരും 5563 ക‍ൗണ്ടിങ്‌ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരും ഉൾപ്പെടെ 15,465 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്‌ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്‌.

വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്നത് സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. രാവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരുടേയും സ്ഥാനാർഥികളുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഏജൻ്റുമാരുടെയോ, സാന്നിധ്യത്തിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങോടെ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറക്കുന്നു. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടക്കുക. ആദ്യം എണ്ണിത്തുടങ്ങുന്നത് സർവീസ് വോട്ടർമാരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം ടേബിളുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

ശേഷം ഇവിഎം വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങും. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പരമാവധി 14 കൗണ്ടിങ് ടേബിളുകൾ വരെ ക്രമീകരിക്കും. ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരേസമയം 14 ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടുകളാണ് എണ്ണുന്നത്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ സീലുകൾ പൊട്ടാത്തതാണെന്ന് കൗണ്ടിങ് ഏജൻ്റുമാരെ കാണിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും. സൂപ്പർവൈസർ മെഷീനിലെ ‘Result’ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിയും. കൗണ്ടിങ് അസിസ്റ്റൻ്റുമാർ ഈ വിവരങ്ങൾ ഫോം 17C-യുമായി ഒത്തുനോക്കി രേഖപ്പെടുത്തും.

അടുത്തത് വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണലാണ്. ഇവിഎമ്മുകളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായ ശേഷം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബൂത്തുകളിലെ വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തും. ഇവിഎമ്മിലെ വോട്ടും വിവിപാറ്റ് സ്ലിപ്പുകളും തമ്മിൽ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

6:43 AM, 4 May 2026 (IST)

വിധിയെഴുത്ത് അറിയാൻ നേതാക്കൾ തലസ്ഥാനത്ത്; പിണറായി കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങി

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ മുന്നണി നേതാക്കൾ തലസ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് സണ്ണി ജോസഫ്, രമേശ് ചെന്നിത്തല, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവർ ഇന്ദിരാ ഭവനിലും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ സി വേണുഗോപാലും ദീപാ ദാസ് മുൻഷിയും തലസ്ഥാനത്തെത്തി. സണ്ണി ജോസഫ് ഉച്ചയോടെ കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ എകെജി സെന്‍ററിലും സിപിഐ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം എംഎൻ സ്മാരകത്തിലും ഫലം കാത്തിരിക്കും. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മാരാർജി ഭവനിലാണുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കന്‍റോണ്‍മെന്‍റ് ഹൗസില്‍ ഇരുന്നാകും ഫലം അറിയുക.

6:27 AM, 4 May 2026 (IST)

ബത്തേരിയില്‍ സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നു

വയനാട് ജില്ലയിലെ ബത്തേരിയില്‍ രാവിലെ 6.20ന് തന്നെ സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ബത്തേരി.

