LIVE: പ്രചാരണച്ചൂടിൽ കേരളം; സൈബർ ഇടങ്ങളിലും നേരിട്ടും ഏറ്റുമുട്ടി മുന്നണികൾ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം സജീവം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആറാം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തും. വൈകിട്ട് സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധർമടത്തെ മമ്പറത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കും. ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ധർമടത്ത് പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കായി എത്തുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി അടുത്തതോടെ ജില്ലയിലെങ്ങും വാശിയേറിയ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വരവോടെ ഇടത് ക്യാമ്പ് കൂടുതൽ സജീവമായി. സംസ്ഥാന ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലയെന്ന നിലയിൽ കണ്ണൂരിലെ ഓരോ മണ്ഡലവും സിപിഎമ്മിന് അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ സജീവമായതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ ചൂടുപിടിക്കും.
സ്ഥാനാർഥികളുടെ പര്യടനങ്ങൾക്കും കുടുംബ യോഗങ്ങൾക്കും പുറമെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണത്തിലും പാർട്ടികൾ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നത്. ഓരോ ആരോപണങ്ങൾക്കും ഉടനടി മറുപടി നൽകി സൈബർ ഇടങ്ങളിലും പോര് കടുപ്പിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വരവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണ രംഗത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുമെന്നാണ് ഇടത് ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. മറുഭാഗത്ത് അനുകൂല വികാരം വോട്ടായി മാറുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമത്തിലാണ് മുന്നണികൾ.
ടിപി രാമകൃഷ്ണന് നോട്ടിസ്
പേരാമ്പ്ര അനൗണ്സ്മെന്റ് കേസില് ടിപി രാമകൃഷ്ണന് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ നോട്ടിസ്. നടപടി മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചൂവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയും കേരളവും മോദി സഹോദരന്മാര്
സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുണ്ട യുഗം അവസാനിക്കുകയാണെന്നും യുഡിഎഫിന് കീഴിൽ ഒരു സുവർണ്ണ യുഗം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് നിര്ണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും പറഞ്ഞു. കേരള സര്ക്കാരിനെയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെയും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. ഇന്ത്യയും കേരളവും നിലവിൽ മോദി സഹോദരന്മാരാണ്.
ശബരിമല കേസിലും വിമര്ശനം: നിലവിലെ സര്ക്കാരിന് കീഴില് മതപരമായ സ്വത്തുക്കള്ക്ക് പോലും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വത്ത് പോലും സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബിഹാറും കേരളം പോലെ വികസിക്കണം
വര്ഗീയ ശക്തികള്ക്ക് വഴങ്ങാത്ത കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. കേന്ദ്ര അവഗണനകള്ക്കിടയിലും കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള് സമാനകളില്ലാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ -ആരോഗ്യമേഖലകളില് കേരളം ഒന്നാമത് നില്ക്കുമ്പോള് ബിജെപി ദീര്ഘകാലം ഭരിച്ച ബിഹാര് ദാരിത്രത്തിലാണെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു. ബേപ്പൂരില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില് പങ്കെടുക്കവേയാണ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ പ്രതികരണം.
അശാസ്ത്രീയ ക്രമീകരണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വോട്ടെടുപ്പില് വെല്ലുവിളി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങളില് വ്യാപക ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് ഫെസിലിറ്റേഷന് സെന്ററുകളില് നേരിട്ടെത്തണമെന്ന നിബന്ധനയാണ് ഉഗ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്നവര്ക്ക്
ബാലറ്റ് പേപ്പറുകള് യഥാസമയം ലഭ്യമാകാത്തത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്ന ദിവസം ബാലറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില് മറ്റൊരു ദിവസം കൂടി ദൂരയാത്ര നടത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് എത്തേണ്ടിവരും. നേരത്തെ പോസ്റ്റല് ബാലറ്റുകള് തപാലില് ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇത്തവണ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് ഫെസിലിറ്റേഷന് സെന്ററുകളില് നേരിട്ട് എത്തണമെന്നാണ് നിബന്ധന.
ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ പരാതി
വടക്കന്തറയില് കോണ്ഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചാരണം തടസപ്പെടുത്തിയ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് പരാതി നല്കാന് സ്ഥാനാര്ഥി രമേഷ് പിഷാരടി. ഇന്നലെ നല്കിയ പരാതിയില് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് പരാതി നല്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ബിജെപി അംഗം സിന്ധു രാജനാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. ഇവരടക്കം മൂന്ന് പേര്ക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
നൂർബിന റഷീദിനെതിരെ പിഎംഎ സലാം
മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വനിതാ ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൂർബിന റഷീദ് കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം. നൂർബിന റഷീദിന് വിശദീകരണ നോട്ടിസ് അയച്ചു. കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് നൂർബിന നടത്തിയത്. പാർട്ടിയിൽ പറയേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത്. വനിതാ ലീഗിന്റെ പൊതു നിലപാട് ഇതല്ല. അത് പറയേണ്ടത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണെന്നും പിഎംഎ സലാം. പേരാമ്പ്രയിൽ എൽഡിഎഫ് നടത്തുന്നത് വർഗീയ പ്രചാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബിജെപിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വർഗീയത പറയുന്നവരാണ് സിപിഎമ്മെന്നും വിമര്ശനം. വടകരയിലെ കാഫിർ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിന് സമാനമായ പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയതെന്നും പിഎംഎ സലാം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിജയരാഘവനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം
സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ.വിജയരാഘവനെതിരെ രൂക്ഷ വമര്ശനവുമായി ജി. സുധാകരന്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ തിണ്ണയില് പോലും കയറാന് യോഗ്യതയില്ലാത്തയാളാണ് വിജയരാഘവനെന്ന് വിമര്ശനം. യോഗ്യരായവരെ തഴഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് കയറിക്കൂടിയതെന്നും ജി. സുധാകരന്.