ആവേശക്കൊടുമുടിയിൽ കേരളം; നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം
സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശത്തോടെ സമാപനമാകും. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട വാശിയേറിയ പ്രചാരണത്തിനാണ് വൈകിട്ട് ആറോടെ കൊടിയിറങ്ങുന്നത്. നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണവും മറ്റന്നാൾ വോട്ടെടുപ്പും നടക്കും.
രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളും വിവാദങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ദേശീയ-സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. പ്രചാരണ ദിവസങ്ങൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾ ജനമധ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു. അവസാനഘട്ടത്തിൽ താരപ്രചാരകരും എത്തിയത് മുന്നണി ക്യാമ്പുകളിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കി.
കൊട്ടിക്കലാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ മുതൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ റോഡ് ഷോകൾ നടക്കും. ഇതിനായി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് പൊലീസ് പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. മൂന്ന് മുന്നണികളും പരസ്യപ്രചാരണത്തിൻ്റെ സമാപനം വൻ ആവേശമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്