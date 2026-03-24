നാമനിർദേശ പത്രിക സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു, യുഡിഎഫ് പരാതി തള്ളി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 1:05 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 1:32 PM IST

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പത്രിക സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സമയ പരിധി കഴിഞ്ഞതോടെ ഇന്ന് സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.

140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി ജനവിധി തേടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആകെ 2125 പത്രികകളാണ് സ്ഥാനാർഥികള്‍ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ 129 പത്രികകള്‍ ഇതുവരെ തള്ളി. 619 പത്രികകള്‍ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറെ നിർണായകമാണ്.

വരണാധികാരികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന നടക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർഥികൾ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വിവരങ്ങൾ, സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വരണാധികാരികൾ പരിശോധിക്കും. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയോ അപൂർണമായി നൽകുകയോ ചെയ്‌താൽ പത്രിക തള്ളാൻ വരണാധികാരിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

1:29 PM, 24 Mar 2026 (IST)

ഇടുക്കിയിൽ പ്രചാരണം കൊഴുക്കുന്നു; യുഡിഎഫ് കൺവൻഷനുകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

ദേവികുളം മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് കൺവൻഷൻ നടന്നു. എഫ് രാജയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർഥം ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി കൺവൻഷൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു. വിവിധ മേഖലകളിലായി മണ്ഡലം കൺവൻഷനുകൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. അടിമാലിയിൽ നടന്ന യുഡിഎഫ് കൺവൻഷൻ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോയി വെട്ടിക്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

1:16 PM, 24 Mar 2026 (IST)

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും നേമം നിയോജകമണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു. യുഡിഎഫിൻ്റെ പരാതി റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ തള്ളിയതോടെയാണ് പത്രിക സ്വീകരിച്ചത്.

1:08 PM, 24 Mar 2026 (IST)

ആസ്‌തി കുറച്ചുകാണിച്ചു, പിഴ അടച്ചില്ലെന്നും പരാതി; വി ഡി സതീശൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക മാറ്റിവെച്ചു

സ്‌തി കുറച്ചുകാണിച്ചെന്നും ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൻ്റെ പിഴ അടച്ചില്ലെന്നുമുള്ള പരാതിയിൽ വി ഡി സതീശൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക മാറ്റിവെച്ചു. എതിർ സ്ഥാനാർഥി ടൈസണ്‍ മാസ്റ്ററുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

1:00 PM, 24 Mar 2026 (IST)

സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചെന്ന് പരാതിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക മാറ്റിവെച്ചു

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും നേമം നിയോജകമണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ചു. പത്രികയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന പരാതിയെതുടർന്നാണ് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറുടെ നടപടി.

നേമത്ത് ശക്തമായ മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെ പുറത്തുവന്ന ഈ വാർത്ത ബിജെപിയ്‌ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തൻ്റെ ആസ്‌തികളെക്കുറിച്ചും ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. വരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത നീക്കം നിർണായകമാണ്.

