പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക്... പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ; മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്ത്, രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ എത്തും

ASSEMBLY ELECTION 2026 KERALA ELECTION 2026 PM MODI AT KERALA CAMPAIGN IS ENTERING ITS FINAL LAP
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 7:35 AM IST

Updated : March 29, 2026 at 7:54 AM IST

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 11 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. പാലക്കാടും തൃശൂരും എൻഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും.

കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്‌ടറിലെത്തുന്ന മോദി ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന എൻഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ശേഷം തൃശൂരിലേക്ക് പോകും. വൈകിട്ട് തൃശൂരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ നടക്കും.

കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. മലപ്പുറത്തെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രാവിലെ ഒന്‍പതിന് നടക്കുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിനുശേഷം തിരൂർ, പൊന്നാനി മണ്ഡലങ്ങളിലും വൈകിട്ട് തവനൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് റാലികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. രാഹുൽ ഗാന്ധി നാളെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഓശാന ദിവസമായ ഇന്ന് സാനാർഥികള്‍ പള്ളികളിലെത്തി വോട്ടഭ്യർഥനയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ലക്ഷ്യം.

7:47 AM, 29 Mar 2026 (IST)

ഓശാന ഞായറിൽ പള്ളികളിൽ വോട്ട് തേടിയെത്തി സ്ഥാനാർഥികള്‍

ശാന ദിവസമായ ഇന്ന് സാനാർഥികള്‍ പള്ളികളിലെത്തി വോട്ടഭ്യർഥന നടത്തി. പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ ലക്ഷ്യം. പാലയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി മാണി സി കാപ്പൻ, ജോസ് കെ മാണി, ഷോണ്‍ ജോർജ് എന്നിവർ സജീവമായിത്തന്നെ വോട്ടഭ്യർഥന നടത്തുന്നുണ്ട്. പള്ളികളിൽ നടന്ന ഓശാന ശുശ്രൂഷയിലും സ്ഥാനാർഥികള്‍ പങ്കെടുത്തു. ഞായറാഴ്‌ച ദിവസമായ ഇന്ന് പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് തോടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്ഥാനർഥികള്‍.

Last Updated : March 29, 2026 at 7:54 AM IST

