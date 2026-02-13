ETV Bharat / state

Live: ആലിൻ്റെ അവയവങ്ങളുമായി ആംബുലൻസ് വൈറ്റിലയിലേക്ക്; KL 07 DF 3177 വാഹനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുക

INFANT ORGAN DONATION KERALA UPDATE GREEN CHANNEL KOCHI TO TRIVANDRUM TEN MONTH OLD DONOR SAVES LIVES AMRITA HOSPITAL ORGAN TRANSPLANT
അലൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 7:17 PM IST

|

Updated : February 13, 2026 at 7:23 PM IST

Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ണീരോർമയായി മാറുകയാണ് പത്തുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള അലൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കൾ എടുത്ത ധീരമായ തീരുമാനം മൂന്ന് കുരുന്നുകൾക്കാണ് പുതുജീവൻ നൽകുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ കരൾ, വൃക്കകൾ, ഹൃദയവാൽവ്, കോർണിയ എന്നിവയാണ് മറ്റ് കുട്ടികൾക്കായി ദാനം ചെയ്തത്.

പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ അരുൺ എബ്രഹാമിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കാറിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് കോട്ടയം പള്ളം ബോർമ കവലയിൽ വച്ച് മറ്റൊരു കാർ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറിന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഫെബ്രുവരി 12ന് ഉച്ചയോടെയാണ് കുഞ്ഞിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

LIVE FEED

7:20 PM, 13 Feb 2026 (IST)

ആംബുലൻസ് വൈറ്റിലയിലേക്ക്

മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിൻ്റെ അവയവങ്ങളുമായി പായുന്ന ആംബുലൻസ് ഇടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ പിന്നിട്ടു. വാഹനം ഉടൻ വൈറ്റിലയിലേക്ക് എത്തും. ഗതാഗത തടസമില്ലാതെ ആംബുലൻസിന് കടന്നുപോകാൻ പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

KL 07 DF 3177 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ആംബുലൻസാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നത്. ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വൈറ്റില, തൃപ്പൂണിത്തുറ വഴി എംസി റോഡിലേക്കാണ് ആംബുലൻസ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീൻ ചാനൽ ഒരുക്കിയാണ് അവയവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ സമയമായതിനാൽ യാത്രക്കാർ പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്നും വഴിയൊരുക്കണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

7:17 PM, 13 Feb 2026 (IST)

ഗ്രീൻ ചാനൽ ഒരുക്കി പൊലീസ്

അമൃത ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കുമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര സാധ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് റോഡ് മാർഗം തന്നെ അവയവങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഏകദേശം 182 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ജൈനീഷും സഹായി ശരത്തുമാണ് ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പൊലീസ് സജ്ജമാക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചാനൽ വഴി അതിവേഗത്തിൽ ആംബുലൻസ് കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വൈറ്റില, തൃപ്പൂണിത്തുറ വഴി എംസി റോഡിലൂടെയാണ് (ഏറ്റുമാനൂർ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, ചെങ്ങന്നൂർ, കൊട്ടാരക്കര റൂട്ട്) ആംബുലൻസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഈ ദൂരം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തിക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. KL 07 DF 3177 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ആംബുലൻസിന് ഈ റൂട്ടിലുള്ള യാത്രക്കാർ തടസമില്ലാതെ വഴിയൊരുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

Last Updated : February 13, 2026 at 7:23 PM IST

TAGGED:

INFANT ORGAN DONATION KERALA UPDATE
GREEN CHANNEL KOCHI TO TRIVANDRUM
TEN MONTH OLD DONOR SAVES LIVES
AMRITA HOSPITAL ORGAN TRANSPLANT
KERALA INFANT ORGAN DONATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.