ETV Bharat / state

Kerala School Kalolsavam 2026 LIVE: സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയിറക്കം; സ്വർണക്കപ്പ് നൽകാൻ ലാലേട്ടനെത്തും

KALOLSAVAM KERALA KALOLSAVAM 2026 KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 KALOLSAVAM LIVE
Kerala State School Kalolsavam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 6:52 AM IST

|

Updated : January 18, 2026 at 7:31 AM IST

Choose ETV Bharat

റുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയിറക്കം. കലോത്സവത്തിന്‍റെ അഞ്ചാം ദിനമായ ഇന്ന് എട്ടിനങ്ങളിലാണ് മല്‍സരമുള്ളത്. കലോത്സവത്തിന്‍റെ ചാമ്പ്യന്മാരെ ഇന്നറിയാം. കണ്ണൂരാണ് സ്വര്‍ണക്കപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഒന്നാമതുള്ളത്. 990 പോയിന്‍റുള്ള കണ്ണൂരിന് പിറകില്‍ ആതിഥേയരായ തൃശൂര്‍ 983 പോയിന്‍റുമായി രണ്ടാമതുണ്ട്. ഒറ്റപോയിന്‍റ് വ്യത്യാസത്തില്‍ കോഴിക്കോടിനെ പിന്തള്ളി പാലക്കാട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പാലക്കാട് 982 പോയിന്‍റും കോഴിക്കോട് 981 പോയിന്‍റും നേടി. സ്‌കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ബിഎസ്‌എസ് ഗുരുകുലം ആലത്തൂര്‍ 238 പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാമതെത്തി.

LIVE FEED

7:29 AM, 18 Jan 2026 (IST)

സമാപന ദിവസമായ ഇന്ന് നടൻ മോഹൻ ലാൽ കൂടി എത്തുന്നതോടെ തിരക്ക് വർധിച്ചേക്കും.

വധി ദിവസമായ ഇന്ന് കലോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് അധികം ആളുകളെത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. സമാപന ദിവസമായ ഇന്ന് നടൻ മോഹൻ ലാൽ കൂടി എത്തുന്നതോടെ തിരക്ക് വർധിച്ചേക്കും. വേദികളിലെ മത്സരങ്ങളും ആവേശത്തിൽ മുങ്ങും. സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി കലോത്സവ വേദികള്‍ ആവേശത്തിലാണ്.

7:12 AM, 18 Jan 2026 (IST)

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഘ നൃത്ത മല്‍സരത്തിൻ്റെ ഫലം പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാലാം ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം വേദിയില്‍ ആരംഭിച്ച ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം സംഘ നൃത്ത മല്‍സരം രാത്രി വൈകിയാണ് സമാപിച്ചത്. ആകെ 25 ടീമുകള്‍ പങ്കെടുത്ത മല്‍സരത്തില്‍ 19 ടീമുകള്‍ക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിക്കാണ് ഫലം വന്നത്.

7:10 AM, 18 Jan 2026 (IST)

വൈകീട്ട് നാല് മണിക്ക് പ്രധാന വേദിയിലെ സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ മഹാ നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ മുഖ്യാതിഥിയാവും.

തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്തെ ഒന്നും രണ്ടും വേദികളിലാണ് നൃത്ത മല്‍സരങ്ങള്‍. വൈകീട്ട് നാല് മണിക്ക് പ്രധാന വേദിയിലെ സമാപന സമ്മേളനത്തില്‍ ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാ നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ മുഖ്യാതിഥിയാവും.

7:01 AM, 18 Jan 2026 (IST)

അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് ഏഴ്‌ ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.

ലോല്‍സവത്തില്‍ ആകെയുള്ള 249 മല്‍സര ഇനങ്ങളില്‍ 241 എണ്ണം ഇതിനോടകം പൂര്‍ത്തിയായി. അവസാന ദിനം ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, വയലിന്‍, ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം ആണ്‍കുട്ടികളുടെ കുച്ചിപ്പുടി, ഉര്‍ദു സംഘഗാനം, ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കഥകളി സംഗീതം, നാദസ്വരം, ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം ആണ്‍ കുട്ടികളുടെ നാടോടി നൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്നിവയില്‍ മല്‍സരം നടക്കും.

6:53 AM, 18 Jan 2026 (IST)

കഴിഞ്ഞ തവണ 1008 പോയിന്‍റോടെ തൃശൂരിനായിരുന്നു കലാകിരീടം.

ഴിഞ്ഞ തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയ കണ്ണൂരിന് ഇത് വന്‍ തിരിച്ചു വരവാണ്. ഒപ്പം മധുര പ്രതികാരവും. കഴിഞ്ഞ തവണ 1008 പോയിന്‍റോടെ തൃശൂരിനായിരുന്നു കലാകിരീടം. രണ്ടാം സ്ഥാനം പാലക്കാടിനായിരുന്നു.

Last Updated : January 18, 2026 at 7:31 AM IST

TAGGED:

KALOLSAVAM
KERALA KALOLSAVAM 2026
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026
KALOLSAVAM LIVE
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 LIVE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.