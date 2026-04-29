Exit Poll Kerala: കേരളത്തിലെ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പുറത്ത്; ആകാംക്ഷയോടെ മുന്നണികള്‍

EXIT POLL KERALA KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 ELECTION
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 29, 2026 at 3:45 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 5:15 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ അടക്കം എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ ഫല് പുറത്തുവരും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറരയോടെ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ ഫലങ്ങള്‍ വന്നു തുടങ്ങും. എൻ.ഡി.ടി.വി, ഇന്ത്യ ടുഡെ, ടൈംസ് നൗ, ന്യൂസ് എക്സ്, റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി, ന്യൂസ് 18 തുടങ്ങിയ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാട്രിസ്, വി.എം.ആർ, സി വോട്ടർ, ജെ.വി.സി, പോൾസ്ട്രാറ്റ്, ജൻകി ബാത്ത്, വോട്ട് വൈബ് തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടേക്കും. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിയ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങളും വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങും.

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങുന്ന വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ആകാംക്ഷയുടെ മുനയിൽ നിർത്താറുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അനുമതിയില്ല. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചാലുടൻ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും ഏജൻസികളും ചേർന്ന് വോട്ടർമാരുടെ മനോഭാവം വിശകലനം ചെയ്‌ത പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവിടും. കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം തുറന്നുപറയാൻ മടിക്കുന്നവരാണെന്നത് പലപ്പോഴും എക്സിറ്റ് പോൾ ഏജൻസികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ പ്രവചനങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് ശതമാനത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് (ഏകദേശം 79.63%) ആരെ തുണയ്ക്കുമെന്നത് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. സാധാരണയായി ഉയർന്ന പോളിങ് യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമാണെന്ന് കരുതാറുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി ഇതിന് സ്ഥിരതയില്ല. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എപ്പോഴും കൃത്യമാകണമെന്നില്ല. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി.

LIVE FEED

5:11 PM, 29 Apr 2026 (IST)

പ്രതീക്ഷയോടെ യുഡിഎഫ്, തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ എല്‍ഡിഎഫ്, വലിയ അട്ടിമറികള്‍ കാത്ത് എന്‍ഡിഎ

എക്‌സിറ്റ് പോളുകളുടെ ഫലം ഇന്ന് വൈകിട്ട ആറരയ്ക്കു ശേഷം പുറത്തുവരാനിരിക്കെ മുന്നണികളെല്ലാം ആകാംക്ഷയിലാണ്. പത്തുവര്‍ഷത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് ഭരണത്തിലേറുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫലമാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്. അതേസമയം, പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ തുടരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്‍ഡിഎഫ്. എന്നാല്‍, രണ്ടിലധികം സീറ്റുകളില്‍ വലിയ അട്ടിമറി വിജയമാണ് എന്‍ഡിഎ ക്യാംപ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

4:21 PM, 29 Apr 2026 (IST)

വോട്ടെണ്ണലിന് അഞ്ചു ദിവസം; അന്തിമ പോളിങ് ശതമാനം പുറത്തുവിടാതെ കമ്മിഷന്‍

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വോട്ടെണ്ണലിന് അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ കൃത്യമായ പോളിങ് ശതമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 79.63 ശതമാനമെന്ന ഏകദേശ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നൽകിയത്. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകളുടെ അന്തിമ വിവരങ്ങളും ഒപ്പം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ അനുമതിയും ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അന്തിമ കണക്ക് പുറത്തുവിടാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടാത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു. വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്നെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന്, സീൽ ചെയ്ത മുറികൾ തുറക്കരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകി.

3:39 PM, 29 Apr 2026 (IST)

യുഡിഎഫ് വിജയം പ്രവചിച്ച് പി വി അന്‍വര്‍

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയം നേടുമെന്ന പ്രവചനവുമായി പി വി അന്‍വര്‍. 86 മുതൽ 89 സീറ്റു വരെ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ്, ബേപ്പൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ പി വി അന്‍വറിന്‍റെ പ്രവചനം. സ്വന്തം ഫേസ് പേജില്‍ പങ്കുവെച്ച പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് പി വി അന്‍വര്‍ ഫലങ്ങള്‍ പ്രവചിച്ചത്.

കേരളം ഒട്ടാകെ യുഡിഎഫ് തരംഗമുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍-പിണറായി വിരുദ്ധ തരംഗം ആഞ്ഞുവീശുക മലബാറിലാണെന്നും അന്‍വര്‍ പറയുന്നു. മലബാറില്‍ 60 ല്‍ 40 സീറ്റും യുഡിഎഫ് നേടുമെന്നാണ് അന്‍വര്‍ പറയുന്നത്. ബേപ്പൂരില്‍ പി വി അന്‍വര്‍ ജയിക്കും. മലമ്പുഴയില്‍ എസ് സുരേഷ് ജയിക്കും. പേരാവൂരിൽ കെ കെ ശൈലജ തോൽക്കുമെന്നും മലപ്പുറത്തെയും വയനാട്ടിലെയും മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് നേടുമെന്നും പി വി അന്‍വര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

3:30 PM, 29 Apr 2026 (IST)

2021 ലെ ഫലം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചത് ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ

ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയിലെ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഏജൻസികളിലൊന്നാണ് പ്രദീപ് ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ. കേരളത്തിലെ മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ശരിയായിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഇന്ത്യ ടുഡേയുമായി ചേർന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിടും. താഴെത്തട്ടിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ഇവർക്കുള്ള മികവ് ഈ ഫലങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഗൗരവമായി കാണാൻ കാരണമാകുന്നു.

2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരളത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എൽ.ഡി.എഫിന് 104-120 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഫലം വന്നപ്പോൾ എൽ.ഡി.എഫ് 99 സീറ്റുകൾ നേടി ഭരണം നിലനിർത്തി. ജന്‍ കി ബാത്ത്, സി വോട്ടര്‍, മാട്രിസ് എന്നീ ഏജന്‍സികളും എല്‍ഡിഎഫിന് 2021ല്‍ ഭരണതുടര്‍ച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

Last Updated : April 29, 2026 at 5:15 PM IST

