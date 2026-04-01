കേരളം പോളിങ് ബൂത്തിലെത്താന് ഇനി എട്ട് നാള്, ആവേശം ഉച്ചസ്ഥായില്, കളംപിടിക്കാനുറച്ച് നേതാക്കള്
Published : April 1, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 8:55 PM IST
കേരളം പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകാന് ഇനി കേവലം എട്ട് ദിനങ്ങള് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സംസ്ഥാനമെങ്ങും പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കള് ഇവിടെ തമ്പടിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ്. ഭരണം നിലനിര്ത്താന് ഇടതും പത്ത് വര്ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ അപ്രസക്തിയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താന് യുഡിഎഫും കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുകയാണ്. കേരളത്തില് ഏത് വിധേയനെയും സാന്നിധ്യമറിയിക്കുക എന്നത് അഭിമാന പ്രശ്നമായി ബിജെപിയും കരുതുന്നു. എന്നാല് അവരെ വാളയാര് ചുരം കടക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്. എന്നാല് കൂട്ടുകച്ചവടം മുതല് അഴിമതിയും വികസന മുരടിപ്പും അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രക്ഷകരുടെ റോളില് അവതരിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഉള്ള എന്ഡിഎ ശ്രമം. ഏതായാലും പോരാട്ടം കനക്കുമ്പോള് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങള് കൂട്ടലും കിഴിക്കലുമായി നെഞ്ചിടിപ്പിലാണ്.
കാലന്റെ ആശങ്കകള് പങ്ക് വച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്; ഉമ്മന്ചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള് വിശദീകരിച്ച് രാഹുല്
താന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ ബാലുശേരിയില് വച്ച് യമരാജനെ ബസില് വച്ച് കണ്ട സംഭവം വിവരിച്ച് രാഹുലിന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റ്. ഉമ്മന്ചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് കോണ്ഗ്രസ് നടപ്പാക്കിയാല് താന് മറ്റ് പണി വല്ലതും നോക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് യമന് രാഹുലിനോട് പരാതിപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
തന്നെയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെയും കണ്ട സന്തോഷവും യമന് പങ്ക് വച്ചതായി രാഹുല് കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ഒരു കുടുംബത്തിനും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കരുതെന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാഹുല് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയും അന്തസും സമ്പാദ്യവും ഭാവിയും കവരരുത്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ അവകാശമാണ്. യുഡിഎഫ് ഇത് എല്ലാകേരളീയര്ക്കും യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും രാഹുല് എക്സില് കുറിച്ചു.
രമേഷ് പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞ് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്
പാലക്കാട് വടക്കന്തറയില് വച്ചാണ് ഒരു സംഘം ബിജെപി പ്രവര്ത്തര് ആണ് സ്ഥലത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ രമേഷ് പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞത്. ബിജെപി മേഖലയില് പ്രവര്ത്തനം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നടപടി.
'വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളില് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി', കുട്ടനാട്ടിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി
യുഡിഎഫ് ഭരിച്ചപ്പോൾ ഇരുണ്ടകാലമായിരുന്നെന്നും നടക്കില്ലെന്നു കരുതിയ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പടെ എല്ഡിഎഫ് സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കുട്ടനാട്ടിലെ പൊതുയോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എസി റോഡ് മാതൃകാപരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മഴ പെയ്താൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം യാത്ര മുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, പ്രത്യേകതകൾ ഉരുപാടുള്ള നാടാണ് കുട്ടനാടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം, വികസനത്തിന്റെ മാറ്റം എല്ലായിടത്തും കാണാം. വികസനത്തിന്റെ സ്വാദ് അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആരോഗ്യ മേഖലയിലും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായി. നാട് തകർന്നപ്പോൾ കേന്ദ്രം സഹായിച്ചില്ല. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സഹായം നൽകിയപ്പോഴും പരിഗണിച്ചില്ല. വയനാട് ദുരന്തസമയത്തും സഹായം ലഭിച്ചില്ല. ആർഎസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും സ്വീകരിക്കാൻ കേരളം തയായറാകുന്നില്ല എന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
അഞ്ജലി നായർക്ക് ആശ്വാസം; പേര് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി, ശനിയാഴ്ച വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം
പൊതുജനങ്ങൾക്കും പോസ്റ്ററുകളിലും “അഞ്ജലി നായർ” എന്ന പേരിലാണ് പരിചിതയെന്നും ഇവിഎമ്മിൽ മറ്റൊരു പേരെന്നത് വോട്ടർമാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.
'സിപിഎം എന്നും വേട്ടക്കാര്ക്കൊപ്പം, സംവാദത്തില് നിന്നും പിണറായി ഒളിച്ചോടുന്നു'; ചെന്നിത്തല
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ലോക്സഭയില് എഫ്സിആര്എ ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ടുവരാന് ശ്രമിക്കുന്നത് ചര്ച്ചപോലും ചെയ്യാതെ ബില്ല് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ടു തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം എംപിമാര്ക്കും ലോക്സഭാ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാന് സാധിക്കില്ലെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സര്ക്കാരെന്നും എന്നാല് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം കോണ്ഗ്രസ് എംപിമാര് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ ബില്ല് സഭയില് അവതരിപ്പിക്കാതെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു, കോണ്ഗ്രസ് എംപിമാരുടെ പ്രതിഷേധം ഫലം കാണുമെന്നതിന് തെളിവാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബില്ലിനെതിരെ സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും കോണ്ഗ്രസ് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയര്ത്തും. നിയമഭേദഗതി റദ്ദാക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളം വികസിച്ചാല് മാത്രമേ ഇന്ത്യ വികസിക്കൂ
എല്ലാവര്ക്കും ഒപ്പം എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി, എല്ലാവരുടെയും വികസനത്തിന് എന്നതാണ് എന്ഡിഎ സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം, നിലവില് രാജ്യം ലോകത്തെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്ഘടനയാണ്. 2047ഓടെ ഇന്ത്യയെ വികസിത രാജ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
കേരളം വികസിച്ചാല് മാത്രമേ ഇന്ത്യ വികസിക്കൂ. അതിനായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു. വിഴിഞ്ഞം ഇത്തരത്തിലൊരു ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കുറ്റകൃത്യ നിരക്കില് കേരളം ഒന്നാമതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്
പറവൂരില് എന്ഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തില് സ്തീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും രാജ്നാഥ്.
കേരളത്തിന്റെ കടക്കെണിയില് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്ക്ക് ഒരുപോലെ പങ്ക്. കേരളത്തില് നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി കുറയുന്നു. ഇടത് വലത് മുന്നണികള് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. മതിയായ ഫണ്ട് നല്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള് കിട്ടിയതിനെക്കാള് 239 ശതമാനം അധിക കേന്ദ്രഫണ്ട് എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് നല്കിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ പ്രകടന പത്രിക നാളെ
നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് സി എച്ച് കണാരന് സ്മാരക മന്ദിരത്തിലാണ് ഇടത് മുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും.
ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടന പത്രിക നാളെ കൊച്ചിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വികസനത്തിൻ്റെയും കരുതലിന്റെയും ഒരു പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള രൂപരേഖയാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനവും സാധാരണക്കാരൻ്റെയും പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെയും ആവലാതികളും ആവശ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു
നാളെ രാവിലെ പത്തിന് എറണാകുളം അബാദ് പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് പ്രകാശന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ പാർട്ടിയായി മാറി; എം.സ്വരാജ്
കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ പാർട്ടിയായി മാറിയെന്ന രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം.സ്വരാജ്. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദേഹം. 'കുംഭകോണം' എന്ന വാക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംഭാവന ചെയ്തത് കോൺഗ്രസാണെന്നും അഴിമതിയുടെ വലിയ ഭൂതകാലമുള്ള അവർ ഇപ്പോൾ സീറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പണമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയ വഴി സീറ്റ് വിൽക്കലാണെന്ന് സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലും ബിഹാറിലും സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ഇതിന് തെളിവാണ്. പണം വാങ്ങിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ മലയാളികളുമുണ്ടെന്നത് ഗൗരവകരമാണ്. ആരോപണവിധേയരായ പി.എ മാരെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് കുറ്റസമ്മതത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെന്റ് വരെ സീറ്റ് വിൽക്കുന്ന മോഷ്ടാക്കളുടെ ദേശീയ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറി. കേരളത്തിലും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ സീറ്റ് വിൽപ്പന നടന്നതായി കാണാം. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപേ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയവരും വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നവരും ഇതിന് തെളിവാണ്. വയനാട് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി പിരിച്ച കണക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് പിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്കാരമല്ല സിപിഎമ്മിനുള്ളതെന്ന് സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി. "രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരണ പോലും വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട ധനരാജിന്റെ കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടും. കോൺഗ്രസുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു താരതമ്യത്തിന് പോലും പ്രസക്തിയില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വർഗീയ സംഘടനകളുമായി സിപിഎമ്മിന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എസ്ഡിപിഐ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് പിടിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ എസ്ഡിപിഐ ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തിയത് ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന് തെളിവാണ്.
വികസന സംബന്ധമായ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒളിച്ചോടുകയാണ്. ഗെയിൽ പദ്ധതിയും ദേശീയപാത വികസനവും യുഡിഎഫ് ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതികളാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയെ എൽഡിഎഫ് എതിർത്തത് അദാനിക്ക് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിനെയും കേരളത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന വ്യവസ്ഥകളെയുമാണ്. എഫ്സിആർഎ (FCRA) പോലുള്ള അപകടകരമായ നിയമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കോൺഗ്രസാണെന്നും ഇപ്പോൾ ബിജെപി അത് കൂടുതൽ അപകടകരമായി പിന്തുടരുകയാണെന്നും സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.
ആറന്മുള മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ മൂന്നാംഘട്ട പര്യടനം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രണ്ട് ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ആറന്മുള എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ആരംഭിച്ചു. ഇലന്തൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പര്യടനം മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട 12 പഞ്ചായത്തുകളിലും പത്തനം തിട്ട നഗരസഭയിലുമായി കുടുംബ സംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. പൗരപ്രമുഖരെയും സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെയും ആദ്ധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെയും സന്ദർശിച്ചു പിന്തുണ തേടി. മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ക്വാഡ് വർക്കുകളും നടന്നു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും മഹാസമ്പർക്കം നടത്തിയിരുന്നു.
അടൂർ മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. പന്തളം പ്രതാപന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല പര്യടനം
അടൂർ മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. പന്തളം പ്രതാപന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല പര്യടനം ആരംഭിച്ചു.കൊടുമൺ, പന്തളം തെക്കേക്കര, പള്ളിക്കൽ, കൊടുമൺ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടന്നു.കൊടുമൺ പഞ്ചായത്തിലെ പര്യടനം ചക്കാല മുക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണ ഏറ്റു വാങ്ങി.
ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം തകർത്ത് ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കിയ ഗവൺമെൻ്റിനെ പുറത്താക്കണം: എ.ഷംസുദ്ദീൻ
ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം തകർത്ത് ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കിയ പിണറായി സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുവാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണെന്ന് യുഡിഎഫ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ചെയർമാൻ എ ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലിന്റെ സ്വീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജോസ് പനച്ചിക്കൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പിണറായി ഇടതു പക്ഷത്തിൻ്റെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രിയാകും: കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി
പിണറായി ഇടതു പക്ഷത്തിൻ്റെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി പറഞ്ഞു. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാൻ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കാണുവാൻ ഈ ഗവൺമെൻ്റിന് കണ്ണില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോന്നി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രൊഫ സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടൽ മണ്ഡലത്തിലെ കുളത്തുമണ്ണിൽ നടത്തിയ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രവീൺ പ്ലാവിളയിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ.സുരേഷ് കുമാർ, ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ മാത്യു ചെറിയാൻ, എ.ജാസിംകുട്ടി, അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്, ഐവാൻ വകയാർ, സന്തോഷ് പോത്തുപാറ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
അടൂർ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രിജി കണ്ണന്റെ സ്വീകരണ പരിപാടി തുടരുന്നു
അടൂർ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രിജി കണ്ണന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന് വരുന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി തുടരുന്നു. അടൂർ പന്നിവിഴ വലിയ കുളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വീകരണം സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം സി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളായ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ, ഡി സജി, അരുൺ കെ എസ് മണ്ണടി, ഹർഷൻ, ബോബി മാത്തുണ്ണി, എം മധു, പ്രഭാകരൻ, രാജശേഖര കുറുപ്പ്, പ്രഫ.ശങ്കര നാരായണൻ, രാജൻ സുലൈമാൻ, തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും നിരവധി ആളുകളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിച്ചത്. മണ്ഡലത്തിലെ അടൂർ നോർത്ത്, പന്തളം തെക്കേക്കര, പന്തളം പടിഞ്ഞാറ്, തട്ട കിഴക്ക്, തുമ്പമൺ, ഐക്കാട് മേഖലകളിലൂടെ സ്വീകരണ പര്യടനം കടന്ന് പോയി.
പ്രിജി കണ്ണന് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന് വരുന്ന സ്വീകരണം പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് ഏറത്ത് കൊച്ച് കളിക്കൽ പടിയിൽ നിന്ന് തുടക്കമായി: കൊച്ച് കളിക്കൽ പടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടി സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം എ പി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
മണ്ഡലത്തിലെ തുവയൂർ,കൈതപ്പറമ്പ്,വടക്കടത്തുകവ്,ഏറത്ത് മേഖലകളിലൂടെ സ്വീകരണ പര്യടനം കടന്ന് പോയി.
അടൂർ മണ്ഡലം യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ സി വി ശാന്തകുമാറിന്റെ പ്രചാരണം തുടരുന്നു
അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ സി വി ശാന്തകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രചാരണ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ പന്തളം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നു.
എഐസിസി നിരീക്ഷകൻ തോട്ട ലക്ഷ്മി കാന്ത റാവു പന്തളം ശാസ്തവട്ടം ജങ്ഷനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യ കലാ രംഗത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും സമഗ്ര വികസനം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച വിഷൻ അടൂർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു. യുഡിഎഫ് പന്തളം മുനിസിപ്പല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് ജി അനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ തിരക്കിൽ തിരുവല്ല എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി
തിരുവല്ല എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അനൂപ് ആന്റണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആവേശകരമായ സ്ഥാനാർഥി പര്യടനം നടന്നു. തോണിക്കടവ് പാലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച തുറന്ന വാഹന റാലി ഇടിഞ്ഞില്ലം ജംഗ്ഷൻ, വാമനപുരം, കറുകയിൽ ജംഗ്ഷൻ, ചാത്തങ്കേരി ജംഗ്ഷൻ, ഓട്ടത്തിൽപടി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പെരിങ്ങര ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും മറ്റ് വാഹനങ്ങളും അകമ്പടിയായ പര്യടനത്തിന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. പര്യടനം കടന്നുപോയ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വൻ സ്വീകരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.
തിരുവല്ലയിൽ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ മാറ്റം സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അനൂപ് ആന്റണി പറഞ്ഞു. വികസനവും ജനക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നു: വീണാ ജോർജ്
രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നത് കൊണ്ട് മുഖം മൂടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നുവെന്ന് ആറന്മുള എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണാ ജോർജ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആക്രമണം നടത്തിയവർ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചു. തെറിവിളികളും വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങളും കൊണ്ട് തന്റെ സോഷ്യൽമീഡിയ പേജുകൾ നിറയുകയാണെന്നും വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
അബിൻ വർക്കി ആറന്മുളയുടെ ശബ്ദമാണെന്നും നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി; തരൂര്
അബിൻ വർക്കി ആറന്മുളയുടെ ശബ്ദമാണെന്നും നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ഡോ.ശശി തരൂർ എംപി. ആറന്മുള നാരങ്ങാനത്ത് നടന്ന ആറന്മുള മണ്ഡലം യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥി അബിൻ വർക്കിയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അബിൻ ആത്മാർത്ഥതയും അറിവുമുഉള ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നും പത്തുവർഷത്തെ ഇടതുദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അബിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ശശി തരൂർ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു
വൈക്കം മുൻ എംഎൽഎ പി നാരായണൻ്റെ കുടുംബം ബിജെപിയിലേക്ക്
സിപിഐയെ പ്രതിനിധികരിച്ച് രണ്ട് തവണ എംഎൽഎ ആയിരുന്നു പി നാരായണൻ. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പാർട്ടി അംഗത്വം എടുത്തതായി ഭാര്യ രാധ, മകൻ അനിൽ കുമാർ എന്നിവർ കോട്ടയത്ത് വാർത്താ സമ്മേളന ത്തിൽ അറിയിച്ചു
പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച നാരായണൻ്റെ കുടുംബം കടബാധ്യതയിലും നാരായണൻ്റെ മകൻ വൃക്ക രോഗത്താലും കഷ്ടപ്പെടു കയാണ് എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ സിപിഐയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന് ഒരു സഹായവും ഉണ്ടായില്ല യെന്നും പി നാരായ ൻ്റെ ഭാര്യ രാധയും മകൻ അനിൽ കുമാറും പറഞ്ഞു.
ജീവിക്കാൻ വീട്ടുജോലിക്ക് പോലും പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബം. കാനം രാജേന്ദ്രന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടു പോലും വീട് ജപ്തി ചെയ്തു. മകൻ അനിൽകുമാർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിട്ടും അവഗണന തുടർന്നു.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഭാര്യ രാധയും മകൻ അനിൽകുമാറും അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞദിവസം തലയോലപ്പറമ്പിൽ വച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയിൽ നിന്ന് ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.
പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണിയെടുത്ത എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പാർട്ടിയോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലയെന്നും രാധ ആരോപിച്ചു. എഐ വൈഎഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം തലച്ചുമടെടുത്ത് നിയമസഭാമന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽപോലും അദ്ദേഹം പങ്കാളി ആയിട്ടുണ്ട്. കടബാദ്ധ്യതയാൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്തു. മൂത്തമകൻ കടുത്ത വൃക്കരോഗി, നല്ലവരായ പൊതുജനങ്ങളുടെയും, മറ്റു കാരുണ്യത്താലാണ് ജിവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ അവസ്ഥകളിൽ വൈക്കം മുൻ എംഎൽഎ കെ. അജിത് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കുടുംബം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വാർഡ് മെമ്പർ ലേഖ അശോകന്റെ സഹായത്താൽ മകൻ്റെ ഡയാലിസിസ് നടന്നു പോകുന്നു.
പാർട്ടി കൈവിട്ടപ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് കെ. അജിത്തും, ഭാരതീയ ജനതാപാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുമാണ്. തുടർന്നുള്ള കാലം ബിജെപിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.
ജി സുധാകരന്റെ ഡ്രൈവര്ക്ക് വധ ഭീഷണി
സുധാകരന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനത്തിനിറങ്ങിയാല് വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്നാണ് ഭീഷണി. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നമ്പരുകളില് നിന്നായി നാല് തവണ തന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയതായി ഡ്രൈവര് പ്രദീപ്. പുന്നപ്ര പൊലീസില് പരാതി നല്കി.
ജി സുധാകരന് അവസരവാദി; അമ്പലപ്പുഴയില് എല്ഡിഎഫിന്റെ ഒരു വോട്ട് പോലും കുറയ്ക്കാന് സുധാകരനു കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി. സുധാകരനെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയാക്കി മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെയും യുഡിഎഫ് മുന്നണിയുടെയും ഗതികേടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആലപ്പുഴയിൽ പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ചാരിയല്ല നിൽക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും ഒരോട്ടു പോലും കുറയ്ക്കാൻ സുധാകരന്റെ അവസരവാദ നിലപാടിന് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയിൽ നിന്ന് 5000 വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പാർട്ടിയെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ബിജെപിയുമായും ചർച്ച നടന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സുധാകരൻ. സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് 15000 വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിലുടനീളം സുധാകരന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി.
മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കണ്ണൂരിലെ അഞ്ച് സുരക്ഷിത മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അമ്പലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കാൻ വരട്ടെയെന്നുമുള്ള സുധാകരന്റെ വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അന്നൊന്നും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല" എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഈ പറഞ്ഞയാൾ ഇതിലും അപ്പുറം പറയും. കാരണം എത്തിപ്പെട്ട ക്യാമ്പ് അതാണ്. ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പിന്റെ ആളായെന്നു വരുത്തണം.
വിദ്യാർഥി ജീവിതം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ആളാണല്ലോ. ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എതിർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെയാണ്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ തൊപ്പിയാണല്ലോ എടുത്ത് തലയിലിട്ടത്. ആ കോൺഗ്രസ്സിനെ നല്ല നിലയിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വഴി 'ഞാൻ പഴയ ആളല്ല, പുതിയ ആളാണ്' എന്ന് തെളിയിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി പഴയതിനെയെല്ലാം തള്ളിപ്പറയുകയാണ്. അതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉയർത്തുന്നത്. അത് അങ്ങനെയേ വരൂ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. ഇതിലും കൂടുതൽ ജീർണ്ണതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയേക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര-വയലാറിലെ സമരസേനാനികളുടെ മണ്ണാണ്. പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായി ഉറച്ചുനിന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ. ഇവിടുത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്ത് അതാണ്. അവരുടെ പാർട്ടി കൂറ് വളരെ വലുതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ചാരിയല്ല ആലപ്പുഴയിൽ പൊതുജനങ്ങളും പാർട്ടി സഖാക്കളും നിൽക്കുന്നത്. പാർട്ടി സഖാക്കളെക്കാൾ ആവേശവും പ്രതിബദ്ധതയും കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മുന്നിലേക്കുവരുന്ന ജനങ്ങളെ അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ഇവിടെ ഒരോട്ടു പോലും അവസരവാദികളുടെ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി കുറയില്ലെന്ന് കണ്ടോളണം.
തനിക്ക് ബിജെപിയിൽ നിന്ന് 5000 വോട്ടും സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് 15000 വോട്ടും കിട്ടുമെന്ന സുധാകരന്റെ അവകാശവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "കോൺഗ്രസ്സ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതിലുള്ള ഒരു ദയനീയതയുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ കാണണം" എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കില്ല. ഇതിനു മുൻപായി ധാരാളം ആലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും. ആ ആലോചനയിൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ കണക്കായിരിക്കും ഇത്. താൻ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ 15000 വോട്ട് അടർന്ന് തന്നോടൊപ്പം വരുമെന്നായിരിക്കും ആലോചന വേളയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അത് കോൺഗ്രസ്സിനും നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.
ബിജെപിയുടെ 5000 വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിജെപിയുടെ കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ആലോചന ബിജെപിക്കാരുമായും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ബിജെപിക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഫറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? കോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന മട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ കൂടി വോട്ട് നേടാൻ സ്വതന്ത്ര വേഷമാണ് നല്ലതെന്നത് സുധാകരന്റെ അഭിപ്രായമാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ബിജെപി കൂടി ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അമ്പലപ്പുഴയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ. അമ്പലപ്പുഴ കുറെ കാലമായി എൽഡിഎഫ് ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. ഇവിടെ എൽഡിഎഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബിജെപിയുടെ കൂടി സഹായം തേടുക എന്നത് എന്ത് ഗതികേടാണ്! കോൺഗ്രസ്സും യുഡിഎഫും കാണിച്ച ഗതികേട് അങ്ങേയറ്റം പാപ്പരായ ഒന്നാണ്. ഇതിൽപ്പരം ഗതികേട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കോ മുന്നണിക്കോ വരാനുണ്ടോ? ഇത്തരമൊരാളെ സ്വീകരിച്ച് എൽഡിഎഫിനെ തകർക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ അത് വ്യാമോഹമാണ്. അമ്പലപ്പുഴ ഇതുവരെയും എൽഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്, ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സലാം നല്ല നിലയ്ക്ക് ജയിച്ചുവരിക തന്നെ ചെയ്യും.
സുധാകരനെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജയിപ്പിച്ചത് സിപിഎം ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പം മുതലേ വളർത്തിയത് പാർട്ടിയാണ്. ഒരാൾ പാർട്ടിയിൽ വളർന്നു വരുന്നത് എല്ലാ നിലയിലും പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ടല്ല. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള കുറവുകളും പോരായ്മകളുമൊക്കെയുണ്ടാകും. ആ കുറവുകളും പോരായ്മകളും തിരുത്തി നല്ല നില സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്. അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും മറ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ച കഴിവുകൾ പാർട്ടിയുടേതാണല്ലോ. ആ പാർട്ടിയെ ആകെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് 'ഞാൻ ജയിച്ചത് പാർട്ടി വോട്ടൊന്നും കൊണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേതോ വോട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്.
കൃഷ്ണ പിള്ള സ്മാരകം തകർത്ത സംഭവത്തിൽ സജി ചെറിയാനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയുള്ള ആരോപണത്തിനപ്പുറവും സുധാകരൻ പറയും. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതകാലത്തെ തള്ളിപ്പറയണം. അതിന് സിപിഎമ്മിനെയും സിപിഎമ്മിലെ പ്രധാനികളെയും ആക്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുനിയും. സജി ചെറിയാൻ ഈ ജില്ലയിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് വളർന്നുവന്ന പാർട്ടി നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വളരേണ്ട, ഞാൻ മാത്രം വളർന്നാൽ മതിയെന്ന നിലപാട് ആരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
എം കെ വര്ഗീസ് കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു
മടക്കം നിരുപാധികം, അഞ്ച് വര്ഷം ഇടത് പിന്തുണയില് തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷന് മേയര് ആയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി രാജന് പല്ലന് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും വര്ഗീസ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 9 ന് ജീവനക്കാര്ക്കും തൊഴിലാളികള്ക്കും വേതനത്തോട് കൂടി അവധി അനുവദിച്ച് ലേബര് കമ്മീഷണറേറ്റ്
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഷോപ്സ് ആൻ്റ് കൊമേഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പു ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 9 ന് വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരുടേയോ തൊഴിലാളികളുടേയോ വേതനത്തിൽ കുറവു വരുത്തുകയോ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവധി ദിവസം വേതനം കിട്ടാത്ത വിധം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവധി അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേതനം നൽകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അവധി അനുവദിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന് തുടർച്ചയായതോ ആപത്ക്കരമോ സാരവത്തായതോ ആയ നഷ്ടത്തിന് ഇടവരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
ജോലി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടറായ, സ്വകാര്യ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവസവേതന, കാഷ്വൽ, കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധിയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഐ ടി, വ്യവസായ, പ്ലാൻ്റേഷൻ, നിർമാണ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും ലേബർ കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.
എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ വിവാദത്തില് സിപിഎമ്മിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനവുമായി ശ്രീധരന് പിള്ള
നേമത്തെ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ വിവാദത്തില് സിപിഎമ്മിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനവുമായി ഗോവ മുന് ഗവര്ണ്ണറും ബിജെപി മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ പി എസ് ശ്രീധരന്പിള്ള. നാലു വോട്ട് കിട്ടുമെങ്കില് ആത്മാഭിമാനം പണയം വച്ച് പുല്കുന്നവരാണ് സിപിഎമ്മും ഒപ്പം കോണ്ഗ്രസുമെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരന്പിള്ള പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും മാറ്റിനിര്ത്തപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് എസ്ഡിപിഐ. അവരെയാണ് സിപിഎം തോളിലേറ്റി നടക്കുന്നതെന്നും പി എസ് ശ്രീധരന്പിള്ള അടിമാലിയില് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി ഏറ്റു എന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി
മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂരിലെ ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണം എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചുള്ള സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ ഹര്ജി നിലനില്ക്കുമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമര്ശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹര്ജി നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഉപഹര്ജി തള്ളി.
തെളിവുകൾ അവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കട്ടെയെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ പക്കലും ഉണ്ട്. കോടതിയുടെ ഒരു നടപടിയായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാനാകു എന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
ഓള് ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെഡറേഷന് (AIYF) തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് എ.എസ് ആണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹര്ജി നൽകിയിരുന്നത് .
സുരേഷ് ഗോപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില് മതചിഹ്നങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചും മതവികാരം ഇളക്കിവിട്ടും വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടാണെന്നുമാണ് ഹര്ജിയിലെ ആരോപണം. ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജികളിലെ നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ഹർജിക്കാരന്റെയും വാദം കോടതി കേൾക്കും. തെളിവുകൾ ഇരുകൂട്ടർക്കും സമർപ്പിക്കാം.
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശ്ശൂരില് നിന്ന് 74,686 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി വിജയിച്ചത്. ശ്രീരാമന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രചാരണ ബോർഡുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു മതത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, വോട്ടർമാർക്ക് പണവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലെ മറ്റാരോപണങ്ങൾ
ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നബിന് മട്ടന്നൂരില്
എന്ഡിഎ മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി ബിജു എളക്കുഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നബിന് റോഡ് ഷോ നടത്തി. രാവിലെ 11 മണിക്ക് വായന്തോട് നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര തലശ്ശേരി റോഡിൽ എൻഎസ്എസ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു. എൻഡിഎ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കറ്റ് ഷിജിലാലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം വൈകുന്നേരം 3 30നും പാനൂരിൽ നടക്കുന്ന റോഡ് ഷോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സദാനന്ദൻ എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നു; എം എ ബേബി
ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നു, മത രാഷ്ട്രവാദികളുമായി പരസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസാണെന്നും എസ്ഡിപിയുമായി ഇടതുപക്ഷം ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കുന്നില്ലന്നും സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരേ പാതയിലാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'ഇടതുപക്ഷ' വാദം പരിഹാസ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോ വെറും വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് എം.എ ബേബി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2014-ൽ വിദേശത്തെ കള്ളപ്പണം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വാഗ്ദാനം കപടമാണെന്ന് രാജ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ പോലും ഭരണപരമായ പരാജയമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 15-ന് വാരണസി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, പാചകവാതക ക്ഷാമം മൂലം അന്നപൂർണ്ണാ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള അന്നദാനം പോലും തടസ്സപ്പെട്ടതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 3000 രൂപ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഡിഎഫ് വാഗ്ദാനങ്ങളും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി രഹസ്യബന്ധം
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള എഫ്സിആർഎ (FCRA) ഭേദഗതി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ളതാണെന്ന് എം.എ ബേബി ആരോപിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുടക്കമിട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആർഎസ്എസിന് ബാധകമല്ലെന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ്. പാർലമെന്റിൽ ഈ ബില്ലിനെതിരെ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ പോരാടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് രഹസ്യ ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2016-ൽ നേമത്ത് ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്നത് കോൺഗ്രസ് സഹായത്തോടെയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പണ്ടുമുതലേ ആർഎസ്എസുമായി ഡീലുണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹ റാവു നിസ്സംഗത പാലിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യാപകമായി ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ്. ബിജെപി രാജ്യത്ത് വർഗ്ഗീയ വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതായെന്നും അരവിന്ദ് കെജരിവാളിനെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ സന്ദർഭമുണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ
തൊഴിലാളികളെ അടിമകളാക്കുന്ന ലേബർ കോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ലേബർ കോഡ് നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അത് നടപ്പാക്കുകയാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളും മത്സരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷം കോൺഗ്രസാണെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷമാവാൻ കഴിയുകയെന്നും എം.എ ബേബി ചോദിച്ചു. ഇടതുപക്ഷം നല്ലതാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തീവ്രദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു മാറ്റിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. മത രാഷ്ട്രവാദികളുമായി പരസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസാണ്
SDPI യുമായി ഇടതുപക്ഷം ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കുന്നില്ല. അവരുമായി ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.അവർ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യട്ടെയെന്നുംയെന്നും എം.എ ബേബി പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ ഡീലും പണത്തിൻ്റെ ഡീലും നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും സയാമീസ് ഇരട്ടകളെന്നു എം വി ജയരാജൻ
1965 ൽ മുതൽ വർഗീയ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയവരാണ് കോൺഗ്രസെന്നും ജയരാജന് ആരോപിച്ചു. ഈ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആ ഡീലുണ്ട്. പരാജയ ഭീതി മറയ്ക്കാനാണ് എൽഡിഎഫിനെതിരെ ഡീൽ ആരോപണം യുഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് വർഗീയ ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ 10 വർഷമായി വർഗീയ കലാപങ്ങളില്ലാത്തത്. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും അന്തർധാരയുണ്ടെന്ന് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടിലൂടെ തെളിഞ്ഞു.
സിപി എമ്മാണ് ഇലക്ടറൽ ബോണിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയത്. നിയമ നിർമാണം നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മിണ്ടിയില്ല. സിപി എമ്മിൻ്റെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് ഒഴിവാക്കിയത്. പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഡീലുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ മോദിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഒരേ സ്വരം. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങളുമായി എൽഡിഎഫിന് ഡീലുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷ വികസിത കേരള മുണ്ടാക്കുമെന്ന ഡീലാണ് അത്. വികസനത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഡീലാണതെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
തൃക്കരിപ്പൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സന്ദീപ് വാര്യര്ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം
കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് വാര്യരുടെ പ്രചാരണ പരിപാടി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതായി പരാതി. തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുവത്തൂരിലാണ് സംഭവം. പ്രചാരണവുമായി ചെറുവത്തൂർ ടൗണിൽ എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞെന്നാണ് പരാതി. പ്രശ്നം അറിഞ്ഞ് എത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യരും സിപിഎം പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി
പിണറായി മോദിക്ക് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിയെന്ന് കര്ണാടക മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെ
ഒന്നിലേറെ തവണ കേരളത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ആർ.എസ് എസിന് പിണറായി കൂട്ടുനിന്നു. ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി മിണ്ടുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘത്തിനെതിരെ അക്രമമുണ്ടായി എന്നും കര്ണാടകയിലെ തദ്ദേശ ഭരണമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എഫ് സി.ആർ എ ഭേദഗതി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ബിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ കടന്നാക്രമണമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആരാധനാലയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവകളെ ഈ ബില് ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സോണിയാഗാന്ധി തെലങ്കാന ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം സംസ്ഥാനം വികസനക്കുതിപ്പില്, കോണ്ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തേണ്ട ആവശ്യകത എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് രേവന്ത്
ആര്എസ്എസിനും ബിജെപിക്കും കേരളത്തിലേക്ക് വരാന് കഴിയാതിരുന്നത് കോണ്ഗ്രസും യുഡിഎഫും വരച്ച ലക്ഷ്മണരേഖ കാരണമായിരുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല് പിണറായി വിജയനിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാന് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേരളം പിടിക്കാന് യുവാക്കളുടെ ഭാവി തട്ടിപ്പറിക്കാന് ആണ് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ബിജെപി തിരുവനന്തപുരത്തടക്കം അവരുടെ വോട്ട് മറിക്കുകയാണ്. കോണ്ഗ്രസും യുഡിഎഫും രാഹുല്ഗാന്ധിയും ഗാന്ധി കുടുംബവും ജയിക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് അവര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുഡിഎഫ് ജയിച്ചാല് തൊഴിലവസരങ്ങള് കൊണ്ടുവരും യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കപ്പെടും. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേരളീയരുടെ കുടുംബങ്ങള് ആശങ്കയിലാണ്. 45 ലക്ഷം മലയാളികളാണ് ഗള്ഫില് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. യുദ്ധം കാരണം അവര് തിരിച്ചു വരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടില് ജോലി ചെയ്യാന് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തെ വികസിപ്പിക്കാന് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ അവസരങ്ങളില്ല. വ്യവസായങ്ങളില്ല. കേരളത്തെ ആരാണ് വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യണം. കേരളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപം കൊണ്ടു വരിക ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആ ഉത്തരവാദിത്തം യുഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കും. രാഹുല്ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഗാന്ധി കുടുംബവും കേരളീയരുടെ ഭാവി ഉറപ്പു വരുത്തും. നിങ്ങളാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയേയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയേയും ഹൃദയപൂര്വ്വം ഏറ്റെടുത്തത്. ഞങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കാരണം ഗാന്ധി കുടുംബം കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണിന്ന്.
സോണിയാ ഗാന്ധി തെലങ്കാനയെ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം തെലങ്കാന വികസനക്കുതിപ്പിലാണ്. ഇനി കേരളത്തിന്റെ ജീവിതവും മാറും കാരണം നിങ്ങളാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയേയും രാഹുല് ഗാന്ധിയേയും ഏറ്റെടുത്തത്. പിണറായി വിജയന്റെ ദിനങ്ങള് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.