പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഡി പരിശോധന: വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം
Published : May 27, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : May 27, 2026 at 10:25 AM IST
പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വസതി ഉൾപ്പെടെ 12 ഇടങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) മിന്നൽ പരിശോധന. വീണാ വിജയൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയും കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎലും തമ്മിലുള്ള മാസപ്പടി കേസിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ ഓഫിസുകളിലും മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വീട്ടിലുമാണ് പ്രധാന പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.
പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണാ വിജയനിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ മകൻ ശരൺ എസ് കർത്തയിൽ നിന്നും ഇഡി വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നീക്കം നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിനും കൊച്ചിക്കും പുറമെ മുൻ മന്ത്രിയും പിണറായി വിജയൻ്റെ മരുമകനുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനോടകം പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
LIVE FEED
പിണറായിയെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടത്തുന്ന റെയ്ഡുകൾക്കും നടപടികൾക്കുമെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ബിനീഷ് കോടിയേരി. തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്ത് ലഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും, പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ പിണറായി സഖാവിനെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പിണറായി വിജയൻ്റെ കണ്ണൂരിലെ വസതിയിൽ ഇ.ഡി പരിശോധന പുരോഗമിക്കവേ, വസതിക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ബിനീഷ്.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയോ നേതാക്കളോ എന്ത് നൽകി എന്ന് നോക്കിയല്ല അത്തരം വേട്ടയാടലുകളെ നേരിഴുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഈ കടന്നുകയറ്റത്തെ പ്രസ്ഥാനം ഒന്നാകെ ശക്തമായി നേരിടും. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റേതടക്കം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളോ താല്പര്യങ്ങളോ ഈ പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നത് ഗൗരവകരമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തന്നെ വലിയ ഭീഷണിയാണ്. റെയ്ഡിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ബോധമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഈ അന്യായമായ വേട്ടയാടലുകളെ നിയമപരമായും, ഒപ്പം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ അണിനിരത്തി രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കില്ലെന്നും ബിനീഷ് കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമമെന്ന് എം എ ബേബി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന റെയ്ഡുകൾ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനായി അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളെ ആയുധമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണ് ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഭരണപരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനും സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയും പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാമെന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ ആശയപരമായി നേരിടുന്നതിന് പകരം ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന് ഒട്ടും ചേരുന്നതല്ല. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്.
സർക്കാരിൻ്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലുകളെയും ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ശക്തമായി നേരിടും. ഇത്തരം ഗൂഢനീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടവും തുടരും. അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ വിലപ്പോവില്ല. ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾക്കെതിരെ ജനവികാരം ഉയർന്നുവരണം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായ നീക്കങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ കണ്ണൂർ പിണറായിയിലെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന തുടരുന്നു. ഇഡി റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രദേശത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി സിപിഎം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പിണറായി വിജയൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നീക്കം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ബോധപൂർവം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് സിപിഎം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വീട് വളഞ്ഞുള്ള ഈ അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധനയെന്ന് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രവർത്തകർ വിശദീകരിച്ചു. റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിണറായിയിലെ വീടിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതിഷേധച്ചൂടാണ് അലയടിക്കുന്നത്. മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വീടിന് ചുറ്റും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചു. യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്നും ഇത് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബോധപൂർവം വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് കെ കെ രാഗേഷ്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ബോധപൂർവം വേട്ടയാടുകയാണെന്ന കടുത്ത വിമർശനവുമായി സിപിഎം നേതാവ് കെ കെ രാഗേഷ് രംഗത്തെത്തി. ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ അധികാരമുപയോഗിച്ച് തകർത്തതിന് സമാനമായി കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതിനായി കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ബിജെപി സർക്കാർ മെനയുന്നതെന്നും രാഗേഷ് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണമുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വസതിയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ഈ ഒത്തുകളി നടത്തുന്നതെന്ന് കെ കെ രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇത്തരം വഴിവിട്ട നടപടികൾ ജനാധിപത്യത്തിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും ആം ആദ്മിക്കും എതിരെ സ്വീകരിച്ച അതേ വേട്ടയാടൽ തന്ത്രമാണ് പിണറായി വിജയനെതിരെയും പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്നും രാഗേഷ് പറഞ്ഞു.
സതീശൻ - മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ റെയ്ഡ് ആസൂത്രിതമെന്ന് ഇപി ജയരാജൻ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എതിരെ സിപിഎം നേതാവ് ഇ.പി ജയരാജൻ. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഈ പരിശോധനകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പന്ത്രണ്ടിടങ്ങളിൽ സമാന്തരമായി നടക്കുന്ന വിശദമായ പരിശോധനകളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് നിഗമനം.
സിഎംആർഎൽ ഓഫിസിൽ പരിശോധന തുടരുന്നു
മാസപ്പടി കേസിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) കമ്പനി എംഡി ശശിധരൻ കർത്തായുടെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലുമായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന നടത്തുന്നു. ആലുവയിലെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലുമാണ് സമാന്തരമായി പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇഡി കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ മുൻസൂചനകളും നൽകാതെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധനയ്ക്കായി ശശിധരൻ കർത്തായുടെ പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിൽ എത്തിയത്.
സായുധരായ കേന്ദ്ര സേനയുടെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്കെതിരായ കേസ് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻപ് നിയമനടപടികൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇഡി നേരിട്ട് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് കമ്പനി എംഡിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇഡി തങ്ങളുടെ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കുന്നത്.
വിവാദമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർണായക നിർണായക രേഖകളോ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളോ ഈ പരിശോധനയിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങളും ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരശേഖരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാകും കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികളിലേക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസി കടക്കുക.
അപലപിച്ച് സിപിഎം
പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിൽ ഇഡി നടത്തുന്ന റെയ്ഡിനെ സിപിഎം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണിതെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ പിണറായി വിജയനെയോ സിപിഎമ്മിനെയോ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും ഈ റെയ്ഡിൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വളഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചോളൂ... ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി മുഹമ്മദ് റിയാസ്
റെയ്ഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി മുൻമന്ത്രിയും പിണറായി വിജയൻ്റെ മരുമകനുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. എത്രത്തോളം വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചാലും സംഘപരിവാറിന് മുൻപിൽ ഒരിക്കലും കുമ്പിടില്ലെന്നും കീഴടങ്ങില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലുകളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഇതിനെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നേരിടുമെന്നുമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിരയെ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിശബ്ദരാക്കാം എന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
കുറച്ചു നാളുകളായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാനാണ് തിടുക്കത്തിലുള്ള ഇത്തരം റെയ്ഡുകൾ എന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. പരിശോധനാ സമയത്ത് കൂടുതൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ വസതിക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തിയേക്കാമെന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൂചന.