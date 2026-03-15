നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; അരയും തലയും മുറുക്കി മുന്നണികള്, സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ
കേരളം ഉൾപ്പെടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തേയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ഇന്ന് (മാർച്ച് 15) കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നാലുമണിക്ക് നടക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമബംഗാൾ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തീയതികളിലായി അവസാനിക്കും. ആസാം നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് 20 ന് അവസാനിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവധി മെയ് 23 നും തമിഴ്നാട് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് 10 നും, പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ നിയമസഭാ കാലാവധി മെയ് ഏഴിനും അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
മുന്നണികളിൽ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനവും ചർച്ചകളും സജീവമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ബിജെപിയും, ഭരണം പിടിക്കാൻ യുഡിഎഫും ഭരണം നിലനിർത്താൻ എൽഡിഎഫും കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ്.
യുഡിഎഫ് പൂർണ സജ്ജമെന്ന് ചെന്നിത്തല; സുധാകരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ യുഡിഎഫ് പൂർണ സജ്ജമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അധിക ആത്മവിശ്വാസവുമില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം താമസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം താമസിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
കെ സുധാകരൻ മത്സരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡിനാണെന്നും സുധാകരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് വലുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ കെ സുധാകരനുമായി താൻ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ നാളെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേരുമന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.