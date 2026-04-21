തൃശൂരില്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയില്‍ വന്‍ സ്ഫോടനം; മരണം പന്ത്രണ്ടായി, പരിക്കേറ്റവരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം

BLAST AT THRISSUR FIREWORKS UNIT TRISSUR POORAM EXPLOSION THRISSUR FIREWORK BLAST
തൃശൂരില്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയില്‍ വന്‍ സ്ഫോടനം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 4:23 PM IST

Updated : April 21, 2026 at 6:27 PM IST

തൃശൂര്‍: തൃശ്ശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ സ്ഫോടനം. തൃശൂർ പൂരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തിരുവമ്പാടിക്ക് വേണ്ടി വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നിടത്താണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. നാല്‍പ്പതിലധികം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

LIVE FEED

6:25 PM, 21 Apr 2026 (IST)

മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചും പരിശോധന

തൃശ്ശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ സ്ഫോടനത്തില്‍ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഡ്രോണ്‍ വഴിയുള്ള പരിശോധനയും തുടരുകയാണ്.

6:08 PM, 21 Apr 2026 (IST)

മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു

തൃശ്ശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുര സ്ഫോടനത്തിൽ മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു. എട്ട് പേർ മരിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ.

6:04 PM, 21 Apr 2026 (IST)

അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി, മജിസ്റ്റീരിയൽ തല അന്വേഷത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കലക്‌ടർ

തൃശ്ശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി. സംഭവത്തിൽ മജിസ്റ്റീരിയൽ തല അന്വേഷത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ജില്ലാ കലക്‌ടർ.

5:13 PM, 21 Apr 2026 (IST)

ഭൂകമ്പമാണെന്ന് കരുതിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍; വയലിലേയ്ക്ക് വഴിയില്ലാത്തത് പ്രതിസന്ധിയായി

വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും സ്ഫോടനം നടക്കുകയാണ്. അഞ്ച് താത്ക്കാലിക പുരകളിലായാണ് പടക്ക നിർമാണം നടന്നത്. അഞ്ചിടത്തും തീ പടർന്നു. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്കിപ്പുറവും കേട്ടതായാണ് വിവരം. വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വണ്ടി കുലുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഭൂകമ്പമാണെന്ന് കരുതിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

4:57 PM, 21 Apr 2026 (IST)

മരണം ആറ് ആയി

വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തില്‍ മരണം ആറായി. തൃശൂർ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ മൂന്ന് പേർ കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതായി അധികൃതർ. പരിക്കേറ്റ പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതരം. പലരുടെയും ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ അറ്റ നിലയില്‍. സംഭവ സ്ഥലത്ത് തുടർ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതായി അധികൃതർ. വെടിപ്പുരയ്‌ക്കുള്ളില്‍ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയില്‍.

4:44 PM, 21 Apr 2026 (IST)

സാമ്പിള്‍ വെടിക്കെട്ടിനും പ്രധാന വെടിക്കെട്ടിനും വേണ്ടിയുളള ഒരുക്കങ്ങള്‍ നടന്ന പുരയിലാണ് അപകടം

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പരിക്കേറ്റവരെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. സാമ്പിള്‍ വെടിക്കെട്ടിനും പ്രധാന വെടിക്കെട്ടിനും വേണ്ടിയുളള ഒരുക്കങ്ങള്‍ നടന്ന തിരുവനമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. രണ്ട് വെടിക്കെട്ടിനും വേണ്ടി കരുതിവെച്ചിരുന്ന കരിമരുന്ന് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരില്‍ ലൈസന്‍സിയായ മുണ്ടത്തിക്കോട് സതീശ് ഉള്‍പ്പെടെയുളളവര്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

തൃശൂരില്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയില്‍ വന്‍ സ്ഫോടനം (ETV Bharat)

4:39 PM, 21 Apr 2026 (IST)

തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് പുര പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു

സംഭവ സ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായ പൊട്ടിത്തെറി. മുണ്ടത്തിക്കോടുള്ള വെടിക്കെട്ട് നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. തൃശൂർ പൂരത്തിലെ തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ നിർമിച്ചിരുന്ന പുരയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടസമയത്ത് പുരയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പുര പൂർണമായും തകർന്നു വീണു. കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരേക്ക് സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ മുഴക്കം കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

4:34 PM, 21 Apr 2026 (IST)

മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്, രക്ഷാ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

തൃശൂര്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയായി കനത്ത പുക. നിരവധി ശരീക ഭാഗങ്ങള്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നിലയിൽ.

BLAST AT THRISSUR FIREWORKS UNIT TRISSUR POORAM EXPLOSION THRISSUR FIREWORK BLAST
തൃശൂരില്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയില്‍ വന്‍ സ്ഫോടനം (ETV Bharat)

4:27 PM, 21 Apr 2026 (IST)

വെടിക്കെട്ട് പുരയില്‍ നടന്ന അപകടത്തിൽ എട്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം

എട്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. 40 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പരിക്കേറ്റവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തിരുവമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് അപകടം നടന്നിട്ടുള്ളത്. പുക കാരണം ഫയർഫോഴ്‌സിന് അപകടം നടന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

BLAST AT THRISSUR FIREWORKS UNIT TRISSUR POORAM EXPLOSION THRISSUR FIREWORK BLAST
തൃശൂരില്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയില്‍ വന്‍ സ്ഫോടനം (ETV Bharat)

4:14 PM, 21 Apr 2026 (IST)

വിദഗ്‌ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

തൃശൂര്‍ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ക്രമീകരണമൊരുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. കനിവ് 108 ആംബുലന്‍സുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മതിയായ ആംബുലന്‍സുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്താനും നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

Last Updated : April 21, 2026 at 6:27 PM IST

