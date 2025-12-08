ETV Bharat / state

എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് പുറത്ത്, ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി അകത്ത്; 5 വർഷത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് അന്ത്യം

ACTRESS ATTACK CASE ACTRESS ATTACK CASE DILEEP നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് ACTOR DILEEP CASE
Dileep (ETV Bharat)
നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടു. അതേസമയം ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതി വിധിച്ചു. അഞ്ചു വർഷം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കും നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കേസിൽ നിർണായക വിധി വന്നത്.

ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. എൻഎസ് സുനിൽ (പൾസർ സുനി) ആണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, എച്ച് സലിം (വടിവാൾ സലിം), പ്രദീപ് എന്നിവരാണ് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റു പ്രതികൾ. ചാർളി തോമസ്, സനിൽകുമാർ (മേസ്തിരി സനിൽ), ജി ശരത് എന്നിവരായിരുന്നു കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ.

സംഭവം നടന്ന് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കോടതി വിധി പറയുന്നത്. 2017 ഫെബ്രുവരി 17ന് എറണാകുളം അങ്കമാലിക്ക് സമീപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിൽ നടിയെ ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ബലാത്സംഗ ദൃശ്യങ്ങൾ കാമറയിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു.

LIVE FEED

11:26 AM, 8 Dec 2025 (IST)

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും ക്രിമിനൽ പൊലീസ് സംഘവും ചേർന്ന് കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കി": തുറന്നടിച്ച് ദിലീപ്

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിനും മാധ്യമങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി നടൻ ദിലീപ്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദിലീപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. മഞ്ജു വാര്യർ ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽനിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ടായതെന്നും ഒരു സംഘം ക്രിമിനൽ പൊലീസും സംഘവും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ദിലീപ് ആരോപിച്ചു.

തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ പൊലീസ് കള്ളക്കഥ മെനയുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ചില മാധ്യമങ്ങളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ യഥാർഥ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നും ദിലീപ് വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ദിലീപ് ക്ഷുഭിതനായി. നിങ്ങൾ ഒമ്പത് വർഷം പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനി താൻ പറയട്ടെ എന്നായിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ മറുപടി.

കേസിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ബി രാമൻപിള്ള, അഡ്വ. സുരേഷ്, സുജീഷ് തുടങ്ങിയവരെയും മറ്റ് അഭിഭാഷകരെയും ദിലീപ് പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ഒമ്പത് വർഷം തന്നോടൊപ്പം നിന്നവർക്കും തന്നെ പിന്തുണച്ചവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ ദിലീപ് വിധിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

11:18 AM, 8 Dec 2025 (IST)

കൈ ഉയർത്തി വീശി കാണിച്ച്, പുഞ്ചിരിച്ച് ദിലീപ്

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നടൻ ദിലീപ് കോടതിയിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. കോടതിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വന്നത്. വൻ ആരവങ്ങളോടെയും ആർപ്പുവിളികളോടെയുമാണ് ആരാധകർ ദിലീപിനെ സ്വീകരിച്ചത്.

വിധി അനുകൂലമായതോടെ ദിലീപ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ കോടതി പരിസരത്ത് ലഡു വിതരണം നടത്തി ആഹ്‌ളാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിധി പ്രസ്താവം കേൾക്കാൻ രാവിലെ മുതൽ നിരവധി ആരാധകരാണ് കോടതി പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്. എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ദിലീപ് കോടതിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് (ETV Bharat)

11:17 AM, 8 Dec 2025 (IST)

കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയവർ ഇവർ

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ആറ് പ്രതികളെയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയത്. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണിവർ. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. കുറ്റക്കാരായ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ കോടതി ഇവരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ശിക്ഷാവിധി ഈ മാസം 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയവർ:

സുനിൽ എൻ എസ് (പൾസർ സുനി) - ഒന്നാം പ്രതി

മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി - രണ്ടാം പ്രതി

ബി മണികണ്ഠൻ - മൂന്നാം പ്രതി

വി പി വിജീഷ് - നാലാം പ്രതി

എച്ച് സലിം (വടിവാൾ സലീം) - അഞ്ചാം പ്രതി

പ്രദീപ് - ആറാം പ്രതി

അതേസമയം, ഗൂഢാലോചന കുറ്റമടക്കം ചുമത്തപ്പെട്ട എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു.

11:11 AM, 8 Dec 2025 (IST)

പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ 12ന് വിധിക്കും

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധി ഈ മാസം 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള പ്രതികളെയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.

11:08 AM, 8 Dec 2025 (IST)

പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള പ്രതികളുടെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇവരെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കും. വിധി പ്രസ്താവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറു പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

11:03 AM, 8 Dec 2025 (IST)

ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടു

ഒന്നു മുതല്‍ ആറു വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാര്‍ . ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടു.

11:02 AM, 8 Dec 2025 (IST)

ഒന്നു മുതല്‍ പത്ത് പ്രതികളെ പ്രതികൂട്ടില്‍ കയറ്റി നിര്‍ത്തി

ദിലീപ് അടക്കമുള്ള ഒന്നു മുതല്‍ പത്ത് പ്രതികളെ പ്രതികൂട്ടില്‍ കയറ്റി നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രതികളും ഹാജരുണ്ടോയെന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു

10:51 AM, 8 Dec 2025 (IST)

കോടതി നടപടികള്‍ക്ക് ഇനി നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം

നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് കോടതി മുറി. പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ കോടതിയില്‍ എത്തി

10:41 AM, 8 Dec 2025 (IST)

കോടതി പരിസരത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവത്തിനായുള്ള കോടതി നടപടികൾ അൽപ്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. ഒമ്പതാം പ്രതി സനിൽകുമാർ (മേസ്തിരി സനിൽ) കൂടി എത്തിയതോടെ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളും കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

കോടതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് വിധി പ്രസ്താവം നടക്കുന്നത്. വിധി അറിയാൻ കോടതി പരിസരത്ത് വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കനത്ത സുരക്ഷയാണ് കോടതി പരിസരത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

10:38 AM, 8 Dec 2025 (IST)

ഇനി എത്താനുള്ളത് ഒമ്പതാം പ്രതി

ഒമ്പതാം പ്രതി സനിൽകുമാർ (മേസ്തിരി സനിൽ) ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ പ്രതികളും കോടതിയിൽ ഹാജരായി. സനിൽകുമാർ മാത്രമാണ് ഇനി കോടതിയിൽ എത്താനുള്ളത്.

10:35 AM, 8 Dec 2025 (IST)

പൾസർ സുനിയും വിജീഷും കോടതിയിൽ

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിയും നാലാം പ്രതി വിജീഷും കോടതിയിൽ ഹാജരായി. അഭിഭാഷകൻ്റെ വാഹനത്തിലാണ് ഇരുവരും കോടതിയിലെത്തിയത്.

10:32 AM, 8 Dec 2025 (IST)

പള്‍സര്‍ സുനിയടക്കം മറ്റ് പ്രതികളും കോടതിയില്‍

പള്‍സര്‍ സുനിയടക്കം മറ്റ് പ്രതികളും കോടതിയില്‍ എത്തി. കേസില്‍ 10 പ്രതികള്‍, നടന്‍ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതി, 261 സാക്ഷികള്‍, 833 രേഖകള്‍. കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍ കോടതി. പ്രതികള്‍ അവിടേയ്ക്ക് പോകുന്നു.

10:30 AM, 8 Dec 2025 (IST)

കോടതിയിലെത്തി ദിലീപ്, 11ഓടെ കേസ് പരിഗണിക്കും

പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്‌ജ് ഹണി എം വർഗീസ് കോടതിയിലെത്തി. ദിലീപും കോടതിയില്‍ എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. 11 മണിയോടെ എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കും.

10:28 AM, 8 Dec 2025 (IST)

ദിലീപിനൊപ്പം സഹോദരൻ അനൂപും സുഹൃത്ത് ശരത്തും

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ നടന്‍ ദിലീപ് ആലുവയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് രാവിലെ 9.30 തോടെ പുറപ്പെട്ടു. സഹോദരന്‍ അനൂപ്, ദീലീപിന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കേസിലെ പത്താം പ്രതിയുമായ ശരത് തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പം. രണ്ടു കാറുകളിലായാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. അന്തിമ വിധി ഇന്നായതിനാല്‍ കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളും കോടതിയില്‍ ഹാജരാകും. എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കോടതി പരിസരത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി പൊലീസ്

ACTRESS ATTACK CASE
ACTRESS ATTACK CASE DILEEP
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്
ACTOR DILEEP CASE
ACTRESS ATTACK CASE VERDICT

