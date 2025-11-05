പരാതി പറയാന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമെത്തി, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് അഞ്ചു വയസുകാരന്റെ 'ഏയ് ബനാന', കൈയടിച്ച് പൊലീസും സോഷ്യല് മീഡിയയും
Published : November 5, 2025 at 3:16 PM IST
കാസർകോട്: ജോലി സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാമസിക പിരിമുറക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്. ജോലിക്കിടയില് പൊലീസുകാർക്ക് ഇത്തിരി നേരം സന്തോഷവും മാനസിക ഉല്ലാസവും നൽകിയ ഒരു അഞ്ചുവയസുകാരൻ സോഷ്യല് മീഡിയയില് കൈയടി നേടുകയാണ്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ- മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാൻ ഒരു കുടുംബം എത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഒരു അഞ്ചുവയസുകാരൻ മിടുക്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു, പേര് ഇബ്രാഹിം സഹൽ. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കാര്യങ്ങളും പൊലീസുകാരെയും കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കുറെ നേരം അഞ്ചു വയസുകാരൻ ഇരുന്നു.
പെട്ടെന്ന് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഇബ്രാഹിം സഹല് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരോട് ഞാനൊരു പാട്ടു പാടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞു അതിഥി വന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓഹ് പാടിക്കോളൂ എന്നായി പൊലീസുകാർ. അഞ്ചു വയസുകാരനില് നിന്ന് ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പാ പോലെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടാകും വരിക എന്നാണ് പൊലീസുകാർ കരുതിയത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞു വായിൽ നിന്നും വന്ന പാട്ട് കേട്ട് പൊലീസുകാർ ഞെട്ടിപ്പോയി.
"ഏയ് ബനാനേ ഒരു പൂ തരാമോ
ഏയ് ബനാനേ ഒരു കായ് തരാമോ, പൂ കൊടുക്കാൻ അതിനാൾ വരണ്ടേ, ആൾ ഇരുന്താൽ കൈയിൽ കായ് വരണ്ടേ... വരികള് തെറ്റാതെ കുട്ടി സഹല് പാടി തകർത്തു.
പൊലീസുകാർക്കെതിരെ പല ആളുകളും സ്റ്റേഷനില് എത്തി അസഭ്യവര്ഷം നടത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി കാട്ടുന്ന സൗഹൃദവും സ്നേഹവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നു പൊലീസുകാർ പറയുന്നു. പാട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെയാണ് പൊലീസുകാർ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞയച്ചത്. പൊലീസുകാരുടെ കയ്യടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം സഹനും സന്തോഷം. പൊലീസുകാർ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചെന്നു കരുതുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആണ്.
ഇതോടെ പൊലീസിനും ഇബ്രാഹിം സഹലിനും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധിപ്പേർ രംഗത്ത് എത്തി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ മുട്ടിടിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു അഞ്ചു വയസുകാരന് പാട്ടും പാടി വന്നു തുടങ്ങിയ കമന്റുകൾ വന്നു.
ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു സിനിമ ഓർമ വന്നു എന്നുള്ള കമന്റുകളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ധൈര്യം ചാൾസ് സോമരാജിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടതെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്. നേരത്തെ 'വാഴ’ എന്ന സിനിമയിലെ ‘ബനാനപ്പാട്ട്’ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഫ്സൽ പാടി വൈറൽ ആയിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റയിലും മറ്റും ട്രെൻഡായ വാഴപ്പാട്ട് ലക്ഷകണക്കിന് പേരാണ് കണ്ടത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരൂരിലെ കിൻഷിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് ‘സ്നേഹതീരം’ വൊളന്റിയറായ അഫ്സൽ പാടിയത്.
