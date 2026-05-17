മന്ത്രിമാർ ഇവർ... വമ്പൻ പ്രഖ്യാനവുമായി വിഡി സതീശൻ
നാളെ പത്തിന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും.
Published : May 17, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 7:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഏറെ നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ചകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും മുന്നണികള്ക്കുള്ളിലെ വടംവലിക്കും ഒടുവില് പുതിയ യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് താൻ അടക്കമുള്ള 21 മന്ത്രിമാരുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല് വകുപ്പുകള് സംബന്ധിച്ച് നാളെയാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഘടകകക്ഷികളുമായും കോണ്ഗ്രസിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കളുമായും നടന്ന ദീർഘമായ ചർച്ചകൾക്കും കൂടിയാലോചനകൾക്കും ശേഷമാണ് മുന്നണി മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാളെ പത്തിന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും.
മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിൽ തുടക്കം മുതൽ ഉയർന്നുവന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിയോജിപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ആഭ്യന്തര, വിജിലൻസ് വകുപ്പുകൾ നൽകി ചെന്നിത്തലയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വി ഡി സതീശന് സാധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഒഴിഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പൊതുഭരണത്തിന് പുറമെ ധനകാര്യം, തുറമുഖം എന്നീ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യും. ലീഗും അഞ്ച് മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മന്ത്രിമാർ ഇവർ...
കോൺഗ്രസ്
- വി ഡി സതീശൻ
- രമേശ് ചെന്നിത്തല
- സണ്ണി ജോസഫ്
- കെ മുരളീധരൻ
- എ പി അനില്കുമാര്
- പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
- ടി സിദ്ദിഖ്
- എം ലിജു
- ബിന്ദു കൃഷ്ണ
- റോജി എം ജോണ്
- ഒ ജെ ജനീഷ്
- കെ എ തുളസി
മുസ്ലീം ലീഗ്
- പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
- കെ. എം ഷാജി
- പി കെ ബഷീർ
- എൻ ഷംസുദീൻ
- അബ്ദുൾ ഗഫൂർ
മറ്റ് ഘടകകക്ഷികള്....
കേരളകോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്)
മോൻസ് ജോസഫ്
കേരളകോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്ബ്)
അനൂപ് ജേക്കബ്ബ്
ആർ എസ് പി
ഷിബു ബേബി ജോൺ
സിഎംപി
സിപി ജോൺ
മന്ത്രിസഭയ്ക്കൊപ്പം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വ്യക്തിയെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുദീർഘമായ പാർലമെൻ്ററി പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സഭാനടപടികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് മുന്നണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനിമോള് ഉസ്മാനെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചരിത്രത്തിലെ എറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് സതീശന്
ചരിത്രത്തിലാധ്യമായി രണ്ട് പട്ടികജാതി മന്ത്രിമാര് കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. സമീപകാല ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രി സഭയില് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ആയി ഒരു വനിത കൂടി വരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലേറുന്നത് ജനാഭിലാഷങ്ങളെ യാഥാര്ഥ്യമാക്കാനാണ്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭരണത്തിലെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന് മാധ്യമങ്ങള് പൂർണമായ അധികാരമുണ്ടെന്നും അത് തിരുത്താന് ഞങ്ങള് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്തിയാകാന് പോകുന്നയാള് വിമര്ശനത്തിനതീതനല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്ശിക്കാന് അധികാരമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സത്യസന്ധമായും വിമര്ശാകാത്മമായും നാട് നന്നവാന് വേണ്ടിയുളള വിമര്ശനങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും പുരോഗതിയ്ക്കുമായി അപ്രിയങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടി വരും . ഒരു പുതുയുഗകേരളത്തിന് തുടക്കമിടാനാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. അത് സർക്കാരിനെന്ന പോലെ മാധ്യമങ്ങളുടെയും കടമായാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയും സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പത്ത് മിനിട്ടിനുള്ളില് ഒറ്റക്കെട്ടായി എടുത്ത പേരുകളും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് ഗ്രൂപ്പുകള് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് എല്ലാ സമുദായങ്ങള്ക്കും അവരുടെ പ്രതിനിധികള് മന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഖാര്ഗെ, രാഹുല് ഗാന്ധി, കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവ കുമാര്, ഹിമാചല് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദര് അടക്കം നിരവധി മന്ത്രിമാര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില് എത്തും. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തില് വരും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, കേരളത്തിൻ്റെ ബിജെപി അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖരന്, ബിനോയ് വിശ്വം, വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കള്, സാദിഖലി തങ്ങള് എന്നിവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നാളെ രാവിലെ നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ മുൻപാകെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏൽക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ പുതിയ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് തുടക്കമാകും.
