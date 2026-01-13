രക്തം പുരണ്ട ബനിയനുമായി സഭയിൽ എത്തിയ പിണറായി, കേരളം കണ്ട എംഎല്എമാരുടെ അറസ്റ്റ്...!
യഥാര്ഥത്തില് ഒരു എംഎല്എ അറസ്റ്റിലായാല് അയോഗ്യനാകുമോ? എന്താണ് നിയമം പറയുന്നത്? കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തില് എത്ര സിറ്റിങ് എംഎല്എമാര് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്? എല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...
Published : January 13, 2026 at 4:41 PM IST
കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കെ (സിറ്റിങ് എം.എൽ.എ) വിവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ നിരവധി നേതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക പീഡനം, അഴിമതി, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ ഉള്പ്പെടെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലാണ് ഇവര് അറസ്റ്റിലായത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചതിന് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയനും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.
മുൻ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും പാലക്കാട് എംഎല്എയുമായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലില് ഇപ്പോള് പിടിയിലായതിന് പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. യഥാര്ഥത്തില് ഒരു എംഎല്എ അറസ്റ്റിലായാല് അയോഗ്യനാകുമോ? എന്താണ് നിയമം പറയുന്നത്?
രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായാലും കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾക്ക് എം.എൽ.എ ആയി തുടരാം. എന്നാൽ സഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്. വെറുമൊരു അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപണം നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു എം.എൽ.എയെ അയോഗ്യനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കോടതി വിധിയിലൂടെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയോഗ്യതാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.
ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം (Representation of the People Act, 1951) സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസിൽ കോടതി എം.എൽ.എയെ രണ്ട് വർഷമോ അതിലധികമോ കാലത്തേക്ക് തടവിന് ശിക്ഷിച്ചാൽ, വിധിവന്ന ദിവസം മുതൽ ആ അംഗം അയോഗ്യനാകും. ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അടുത്ത ആറ് വർഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് വിലക്കുണ്ടാകും. അഴിമതി നിരോധന നിയമം, ലഹരിക്കേസുകൾ, സ്ത്രീപീഡനക്കേസുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ തടവ് ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അയോഗ്യത വരാം.
അറസ്റ്റിലായ എംഎല്എമാര്...
1. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ (പാലക്കാട് എം.എൽ.എ): ബലാത്സംഗം, നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം എന്നീ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് 2026 ജനുവരി 11-ന് പുലർച്ചെ ഇദ്ദേഹത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാനഡയിലുള്ള ഒരു യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച പരാതിയെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഈ അപ്രതീക്ഷിത അറസ്റ്റ്. മൂന്ന് ലൈംഗിക പീഡനക്കേസുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിൽ ഇദ്ദേഹം റിമാൻഡിലാണ്. കേസിനെത്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
2. പിവി അൻവര്: നിലമ്പൂർ മുൻ എം.എൽ.എ പി.വി. അൻവർ തൻ്റെ കാലാവധിക്കിടയിൽ രണ്ടുതവണ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് ആക്രമിച്ച കേസ് (2025 ജനുവരി): കരിമ്പുഴ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മണി എന്ന ആദിവാസി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് നിലമ്പൂർ ഡി.എഫ്.ഒ ഓഫിസ് ഉപരോധിക്കുകയും വൻതോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് അൻവർ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത്. 2025 ജനുവരി 5-ന് രാത്രി എടവണ്ണയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ (PDPP Act), ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും തവനൂർ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് (2026 ജനുവരി): കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ (KFC) നിന്ന് 2015-ൽ വായ്പയെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) 2026 ജനുവരി 8-ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 22.3 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സർക്കാരിനുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഇ.ഡി കണ്ടെത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ഓഫിസിൽ വച്ച് ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
3. മുകേഷ്: കൊല്ലം എം.എൽ.എയും നടനുമായ എം. മുകേഷ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധിക്കിടയിൽ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസുകളിൽ രണ്ടുതവണ അറസ്റ്റിലായി.
ആദ്യ അറസ്റ്റ് (2024 സെപ്റ്റംബർ 24): ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ സിനിമാ മേഖലയിലെ 'മീ ടൂ' വെളിപ്പെടുത്തലുകളെത്തുടർന്നാണ് മുകേഷ് ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലായത്. കൊച്ചിയിലെ തീരദേശ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചു.
രണ്ടാം അറസ്റ്റ് (2024 ഒക്ടോബർ 21): വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസാണ് മുകേഷിനെ രണ്ടാമത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആലുവ സ്വദേശിയായ നടിയുടെ പരാതിയിൽ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയായിരുന്നു ഈ നടപടി. 2011-ൽ 'നാടകമേ ഉലകം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇതിലും മുൻകൂർ ജാമ്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നടപടികൾക്ക് ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.
4. മാത്യു കുഴൽനാടൻ: മൂവാറ്റുപുഴ എം.എൽ.എ മാത്യു കുഴൽനാടൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധിക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായി.
കോതമംഗലം പ്രതിഷേധം (2024 മാർച്ച്): ഇടുക്കി കാഞ്ഞവേലിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മൃതദേഹവുമായി കോതമംഗലത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ അറസ്റ്റിലായത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കാതെ റോഡിൽ വച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചതിനും, പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് കേസ് എടുത്തത്. 2024 മാർച്ച് 5-ന് പുലർച്ചെ കോതമംഗലത്തെ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ, ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. തുടർന്ന് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
5. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്: മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കളമശ്ശേരി എം.എൽ.എ ആയിരിക്കെയാണ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്. 2020 നവംബർ 18 ന് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. അഴിമതിക്കേസിൽ വിജിലൻസ് സംഘം ആലുവയിലുള്ള ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി. പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമാണത്തിനായി കരാർ കമ്പനിക്ക് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് പലിശയില്ലാതെ 8.25 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
ഇതുവഴി സർക്കാരിന് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന അഴിമതി ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നത്. പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്നും ഇത് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇദ്ദേഹത്തെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് 2021 ജനുവരിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. 2026 ജനുവരി 6-ന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.
6. എം.സി. ഖമറുദ്ദീൻ: മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എയുമായ എം.സി. ഖമറുദ്ദീൻ തൽസ്ഥാനത്തിരിക്കെ അറസ്റ്റിലായത് 'ഫാഷൻ ഗോൾഡ്' ജ്വല്ലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലാണ്. 2020 നവംബർ 7-ന് കാസർകോട് വച്ചാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇദ്ദേഹം ചെയർമാനായ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് ലാഭവിഹിതമോ നിക്ഷേപമോ തിരികെ നൽകാതെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഏകദേശം 150 കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തിയത്. ഐ.പി.സി 420 (വഞ്ചന), 406 (വിശ്വാസവഞ്ചന) എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ബഡ്സ് ആക്ട് (BUDS Act), നിക്ഷേപക സംരക്ഷണ നിയമം (KPID Act) തുടങ്ങിയവ പ്രകാരവും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി 168-ഓളം എഫ്.ഐ.ആറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അറസ്റ്റിന് ശേഷം മാസങ്ങളോളം ഇദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു. പിന്നീട് 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവിധ ബെഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്
7. എം. വിൻസെൻ്റ്: കോവളം എം.എൽ.എയായിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം. വിൻസെൻ്റ് അറസ്റ്റിലായത് 2017-ൽ ഉണ്ടായ ഒരു ലൈംഗിക പീഡനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 2017 ജൂലൈ 22-ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ എം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അയൽവാസിയായ 51 വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ഫോണിലൂടെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു പരാതി. പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് മാനസികമായി തകർന്ന യുവതി അമിത അളവിൽ ഗുളിക കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ഈ സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ബലാത്സംഗം (IPC 376), ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ (IPC 306), സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, പിന്തുടർന്ന് ശല്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയത്.
കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അജിത ബീഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. അഞ്ച് മാസത്തിനിടെ എം.എൽ.എ വീട്ടമ്മയെ 900-ലധികം തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അറസ്റ്റിന് ശേഷം നെയ്യാറ്റിൻകര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
8. ടി.വി. രാജേഷ്: സിപിഎം നേതാവും മുൻ കല്യാശ്ശേരി എം.എൽ.എയുമായ ടി.വി. രാജേഷ് സഭാംഗമായിരിക്കെ അറസ്റ്റിലായത് 2012-ൽ നടന്ന അരിയൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 2012 ഓഗസ്റ്റ് 13 നാണ് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അരിയൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ ടി.വി. രാജേഷിനെ പ്രതി ചേർത്തതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. കോടതി അദ്ദേഹത്തെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിവുണ്ടായിട്ടും അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന കുറ്റമാണ് (IPC 118 - Concealing design to commit offence) ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ പിന്നീട് കേസ് അന്വേഷിച്ച സി.ബി.ഐ, ടി.വി. രാജേഷിനും പി. ജയരാജനും കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന (IPC 120-B), കൊലപാതകം (IPC 302) എന്നീ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തി.
2012 ഫെബ്രുവരി 20-ന് തളിപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള അരിയലിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. ടി.വി. രാജേഷും പി. ജയരാജനും സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. അറസ്റ്റിലായി ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം, 2012 ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് ഹൈക്കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
9. ശോഭനാ ജോർജ്: ചെങ്ങന്നൂർ എം.എൽ.എയായിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശോഭനാ ജോർജ് അറസ്റ്റിലായത് 2002-ൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലച്ച വ്യാജ രേഖ ചമച്ച കേസിലാണ്. 2002 ഒക്ടോബർ 3നായിരുന്നു അവര് അറസ്റ്റിലായത്. അന്നത്തെ ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.വി. തോമസിന് 336 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാടിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന വ്യാജ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചമച്ചുവെന്നതാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം. ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് വാർത്തയായി പുറത്തുവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എ.കെ. ആൻ്റണി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ആക്കുളത്തുള്ള വസതിയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘം ശോഭനാ ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇവർ കോടതി വരാന്തയിൽ ബോധരഹിതയായി വീഴുകയും തുടർന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
മന്ത്രി കെ.വി. തോമസിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പകരം തനിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ അന്നത്തെ എ-ഐ ഗ്രൂപ്പ് പോരിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കേസ് ഉയർന്നുവന്നത്. കരുണാകരൻ പക്ഷത്തെ പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്നു ശോഭനാ ജോർജ്. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കെ.പി.സി.സി ഇവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും പിന്നീട് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു.
ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന നിയമനടപടികൾക്കൊടുവിൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ശോഭനാ ജോർജിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തയാക്കി. ഇത് തനിക്കെതിരെ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നുവെന്നാണ് അവർ എന്നും വാദിച്ചിരുന്നത്.
10. എം.വി. രാജഗോപാലൻ: സി.പി.എം നേതാവും മുൻ തലശ്ശേരി എം.എൽ.എയുമായിരുന്ന എം.വി. രാജഗോപാലൻ (എം.വി. രാജഗോപാലൻ നായർ) സഭാംഗമായിരിക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കണ്ണൂർ പാനൂരിനടുത്തുള്ള കൂരാറയിൽ വെച്ച് ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകനായ ചന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് എം.വി. രാജഗോപാലൻ അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
1980 സെപ്റ്റംബറിൽ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തുകയും ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് എം.എൽ.എ ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു.
കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലാകുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായെങ്കിലും അന്നത്തെ സ്പീക്കർ എ.സി. ജോസ് ആ ആവശ്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല.
സെഷൻസ് കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 1981-ൽ ഹൈക്കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ശിക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായി വീണ്ടും സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്തു.
11. പിണറായി വിജയൻ: നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായിരിക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 1975-ലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ്. 1975 സെപ്റ്റംബർ 28-ന് രാത്രിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ തടവിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് എം.എൽ.എയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
വിചാരണ കൂടാതെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന മിസ (MISA - Maintenance of Internal Security Act) നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റിന് ശേഷം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ക്രൂരമായ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി.
ചരിത്രപ്രധാനമായ പ്രസംഗം (1977): ഒന്നര വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം മോചിതനായ അദ്ദേഹം 1977 മാർച്ച് 30-ന് നിയമസഭയിലെത്തി നടത്തിയ പ്രസംഗം കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഏടാണ്. ജയിലിൽ വച്ച് പൊലീസ് മർദ്ദനമേറ്റപ്പോൾ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന രക്തം പുരണ്ട ബനിയൻ സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത്.