വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം; തീരുമാനം യുഡിഎഫിന് വിട്ടു; പദ്ധതി ആരംഭിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എല്ഡിഎഫെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് നൽകിയെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിരോധിച്ചത്
Published : June 24, 2026 at 5:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കുന്നതുമായ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് യുഡിഎഫ് മുന്നണിയില് ചര്ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. യുഡിഎഫ് എല്ലാവരുമായും ചേർന്നാവും മദ്യനയം രൂപപ്പെടുത്തുക. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം കേരളത്തിൽ വിൽക്കേണ്ട എന്ന് യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പാക്കും. ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടി പ്രസംഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫ് ഉന്നയിച്ച അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയത്. നിലവിൽ നികുതി ഘടന മാത്രമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലിജുവിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് നൽകിയെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിരോധിച്ചത്. ഉദയഭാനു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശുപാർശയുടെ മറവിൽ 20 ശതമാനം വരെ വീര്യമുള്ള മദ്യം സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇത് നടപ്പാക്കാൻ വിദേശ മദ്യ ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയെന്നും അന്നത്തെ എകസ്സൈസ് മന്ത്രിയായിരുന്ന എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ബജറ്റ് ചർച്ചയക്കുള്ള മറുപടി പ്രസംഗത്തിലാണ് എൽഡിഎഫിന് വിവാദ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. ബക്കാർഡിയുമായി ഗോവിന്ദൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം വിപണിയിലിറക്കാൻ ആവശ്യമുന്നയിച്ച ബക്കാർഡിക്ക് 86 നും 116നും ഇടയിൽ നികുതി അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ അത് നടപ്പായില്ല.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച നികുതി ഘടന
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് ഒരു നികുതി ഘടന തീരുമാനിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. 0.5 മുതൽ 10 വരെ വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് 20 തമാനവും, 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ 175 ശതമാനവുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാർ ബജറ്റ് ഒരുക്കുമ്പോൾ നികുതി തീരുമാനിക്കുന്നത് തൊട്ടു തലേ ദിവസമാണ്. ഇതിന് ശേഷം വെളുപ്പിന് ഒരു മണിക്കാണ് നികുതി കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അച്ചടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട നികുതി ഘടന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും മുമ്പ് ചോർന്ന് പേകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക് കേരളത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദേശ നിർമിത വിദേശ മദ്യത്തിന് നികുതി കുറച്ചു
40 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ വീര്യമുള്ള വിദേശ നിർമിത വിദേശ മദ്യത്തിന് 78 ശതമാനമാക്കി നികുതി നിജപ്പെടുത്തിയത് തോമസ് ഐസക്കാണ്. 2022-23ൽ നികുതി 115 ശതമാനമായി നികുതി നിജപ്പെടുത്തി. മദ്യക്കമ്പനികളിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണോ നികുതി കുറച്ച് നൽകിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ഫയൽ കെപിസിസിയിൽ കൊണ്ടു പോകില്ല
ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഫയൽ കെപിസിസിയിൽ കൊണ്ട് പോകുന്ന പതിവ് സർക്കാരിനില്ല. വിഎസിൻ്റെ കാലത്ത് ഫയൽ എകെജി സെൻ്ററിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ തൻ്റെ പാർട്ടിയും മുന്നണിയിലെ മറ്റ് പാർട്ടികളും ഫയൽ എങ്ങും കൊണ്ട് പോവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ ഫയൽ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ട് പോയി അംഗീകാരം മേടിക്കുന്ന നടപടി ഈ സർക്കാരിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു നയം വരുമ്പോൾ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനോട് താൻ സംസാരിച്ച് ഒരു യോഗം വിളിക്കാൻ താൻ പറയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നിട്ട് ഘടകക്ഷികളുമായി സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ബാറുകളിൽ നിന്നും നൂറുകോടി രൂപയാണ് നികുതിയിനത്തിൽ കുറവ് വന്നത്. യുഡിഎഫ് മദ്യവ്യാപനം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്. പിണറായി 2016ൽ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 28 ബാറുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിൽ 900ത്തിലധികം ബാറാണുള്ളതെന്നും മുഖ്യമ്രന്തി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ മദ്യമൊഴുക്കിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ വന്ന് മദ്യം വ്യാപിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഉപദേശം നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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