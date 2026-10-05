കിടപ്പുമുറിയിൽ മെസ്സിയുടെ പൂർണകായ പ്രതിമ; പ്രിയ താരത്തിന് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ യാത്രയയപ്പ്
സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസുകാരി ശ്രേയ ശ്രീകുമാറും അച്ഛൻ ശ്രീകുമാർ കളരിക്കലുമാണ് ഈ അപൂർവ ആദരത്തിന് പിന്നിൽ
Published : October 5, 2026 at 12:26 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് ബൂട്ടഴിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയ താരത്തിന് സമാനതകളില്ലാത്ത യാത്രാമൊഴി നൽകുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു അച്ഛനും മകളും. വീടിൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മെസ്സിയുടെ പൂർണകായ പ്രതിമ നിർമിച്ചാണ് ഇവർ ഫുട്ബോൾ മിശിഹായോടുള്ള ആരാധന വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
മലാപ്പറമ്പ് മധുരവനം റോഡിലെ കളരിക്കൽ ശ്രീനിവാസ് എന്ന വീട്ടിലാണ് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഈ ശിൽപമുള്ളത്. സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസുകാരി ശ്രേയ ശ്രീകുമാറും അച്ഛൻ ശ്രീകുമാർ കളരിക്കലുമാണ് ഈ അപൂർവ ആദരത്തിന് പിന്നിൽ. നടക്കാവ് ഐജി ഓഫിസിലെ പൊലീസുകാരനാണ് ശ്രീകുമാർ. മെസ്സിയുടെ അതേ ഉയരത്തിലാണ് ഇവർ പ്രതിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്രിസാധനങ്ങളും ഫൈബറും ഓടും സിമൻ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സിമൻ്റ് കുഴയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള ജോലികളിൽ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ സ്മിതയും സഹായിച്ചു.
ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ പിറന്ന ആശയം
ലോകകപ്പ് കാലത്താണ് ശ്രേയയുടെ മനസ്സിൽ മെസ്സിയുടെ പ്രതിമ നിർമിക്കണമെന്ന ആശയം ഉദിച്ചതെന്ന് ശ്രീകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ അവസാന 10 മിനിറ്റിലെ മെസ്സിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആശയം ഉയർന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ശീലമുള്ള മകൾ ശ്രേയയാണ് ഈ ആശയം പങ്കുവച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫൈബർ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും സിമൻ്റും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് ഏകദേശം 150 കിലോ ഭാരമുണ്ട്. ഒരു മാസത്തോളമെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ റഫറൻസായി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച പ്രതിമയിൽ പെയിൻ്റിങ് ജോലികൾ ചെയ്തത് മകൾ ശ്രേയയാണ്. മെസ്സിയുടെ വിടവാങ്ങലിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു കളിക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും ശ്രേയ വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പ് കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രതിമ നിർമാണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മെസ്സി അർജൻ്റീന ജേഴ്സി അഴിച്ചുവയ്ക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രതിമ പുറംലോകത്തെ കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയവും ഇതുതന്നെയാണെന്ന് കുടുംബം കരുതുന്നു.
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മികച്ചൊരു ചിത്രകാരിയും പാട്ടുകാരിയും കൂടിയാണ് ശ്രേയ. ശ്രേയയും ചേച്ചിമാരായ ശ്രുതിയും ശീതളും ചേർന്ന് പ്രശസ്ത ഗായിക എസ് ജാനകിയുടെ പാട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കി ഗാനമേള നടത്തിയതും മുൻപ് വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു. കലയോടുള്ള ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ താത്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ പ്രതിമയിലൂടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അർജൻ്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലയണൽ മെസ്സി തൻ്റെ അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുവീട്ടിൽ ഉയർന്ന ഈ സ്നേഹോപഹാരം ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായി മാറുകയാണ്. കായികലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായ മെസ്സിയോടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ നേർചിത്രം കൂടിയാണ് ഈ ശിൽപം. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിന് അതിരുകളില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം.
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