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കാഴ്‌ചക്കാര്‍ക്ക് കൗതുകമായി സിംബയും സൂരിയും... മൃഗശാലയില്‍ ജനിച്ച സിംഹക്കുട്ടികള്‍ തുറന്ന കൂടുകളിലേക്ക്

സിംബയെയും സൂരിയെയും നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആവശ്യമായ ചികിത്സയിലൂടെയും പരിചരണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യത്തോടെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

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കാഴ്‌ചക്കാര്‍ക്ക് കൗതുകമായി സിംബയും സൂരിയും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 8:02 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടില്‍ രാജാവാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ കൂടിനുള്ളില്‍ ഏഴുമാസം മുന്‍പാണ് ലിയോ-ലെന സിംഹ ഇണകള്‍ക്ക് മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പിറന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 2026 ജനുവരി 20ന്. ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രസവത്തില്‍ തന്നെ ചത്തു. ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മൃഗശാല അധികൃതര്‍ സിംബയെന്നും സൂരിയെന്നും പേരിട്ടു.

2023 ല്‍ തിരുപ്പതി ശ്രീ വേങ്കിടേശ്വര സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് ലിയോയും നൈലയും തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തിയത്. നൈല ഇതിനു മുന്‍പ് രണ്ടു തവണ പ്രസവിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ കിട്ടിയില്ല. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി 20ന് നൈലയുടെ പ്രസവത്തിനു മുന്നേ മൃഗശാല അധികൃതര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വിപുലമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തി.

കാഴ്‌ചക്കാര്‍ക്ക് കൗതുകമായി സിംബയും സൂരിയും (ETV Bharat)

പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യ ദിനങ്ങളില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അമ്മയില്‍ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മതിയായ പരിചരണം ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ മൃഗശാലയിലെ വെറ്റിനറി സംഘം പ്രത്യേകം അടച്ചിട്ട കൂട്ടിലാക്കി പ്രത്യേക പരിചരണം നല്‍കിയാണ് അവയെ വളര്‍ത്തിയത്. സിംബയെയും സൂരിയെയും നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആവശ്യമായ ചികിത്സയിലൂടെയും പരിചരണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യത്തോടെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

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തുടര്‍ന്നുള്ള മാസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായ വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെയും പോഷകപരമായ ആവശ്യങ്ങളെയും സമയബന്ധിതമായ പരിചരണത്തിലൂടെ മറികടന്ന് ഇരുവരും ക്രമേണ സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ശരീരഭാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വാക്‌സിനേഷന്‍, പ്രതിരോധപരിചരണം, പോഷകപൂരകങ്ങള്‍, സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യനിരീക്ഷണം എന്നിവയും മൃഗശാല വെറ്റിനറി സംഘം നല്‍കി.

ഇന്ന് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പൂര്‍ണ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള തുറന്ന എന്‍ക്ലോഷറിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് തുറന്ന എന്‍ക്ലോഷറിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചതോടെ സിംബയും സൂരിയും വളര്‍ച്ചയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല സൂപ്രണ്ട് അനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

വെറ്ററിനറി ഓഫീസര്‍ ഡോ. നികേഷ് കിരണ്‍, ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ ഡോ. ജിജോ, കീപ്പര്‍, അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിരന്തര പരിചരണമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നില്‍. തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തുന്ന കാഴ്‌ചക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ദൃശ്യ ചാരുത നല്‍കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ആലോചിച്ചു വരികയാണെന്ന് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

മൃഗശാലയില്‍ കൂടുതല്‍ മൃഗങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പിടിയായി ഗുജറാത്തിലെ വന്‍താരയില്‍ നിന്ന് രണ്ടു സീബ്രകളെ നാളെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില്‍ എത്തിക്കും. ഇതിനു പകരമായി ഒരു രാജവെമ്പാലയെയും ഒരു സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങിനെയും വന്‍താരയ്ക്കു കൈമാറും.
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SIMBA ZOO
SOORI ZOO
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