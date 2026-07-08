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ആടിയുലയുന്ന ബോട്ടിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ; കടലിലെ മിന്നൽ ചുഴലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും അറുപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലത്തിൽ വച്ചാണ് ബോട്ടിനെയാകെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള കാറ്റടിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് അൻപതോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

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ശക്തമായ കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട ബോട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 9:01 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ട് മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ പെട്ടു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ പോയ മാറാടുള്ള ബഹറുൽ ഇസാൻ എന്ന ബോട്ടാണ് മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ പെട്ടത്. ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും അറുപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലത്തിൽ വച്ചാണ് ബോട്ട് അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള കാറ്റടിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് അൻപതോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിശക്തമായ കാറ്റിൽ ബോട്ട് ആടിയുലയുന്നതും തൊഴിലാളികൾ വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെ വല ബോട്ടിലേയ്‌ക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനോടകം ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

ശക്തമായ കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന ബോട്ടിൽ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതമായി നിന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ വല ഇറക്കിയ സമയത്താണ് കാറ്റ് വീശി അടിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ വലബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റി. പിന്നീട് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് ബോട്ട് സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്ക്‌ എത്തിച്ചതെന്നും തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു. നേരത്തെയും ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ ബോട്ട് ശക്തമായ കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ബോട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കടൽ ഏറെ പ്രക്ഷുബ്‌ധുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കടലിൽ പോകുന്നത് അപകടത്തിന് ഇടയാകും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അതാത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വരുന്നുണ്ട്.

ബോട്ട് ശക്തമായ കാറ്റിൽ കടുങ്ങിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ഇന്നലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം ബോട്ടുകൾ ഒന്നും കടലിൽ പോവാറില്ല. അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ
ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് പ്രക്ഷുബ്‌ധമായ കടലിൽ മറിഞ്ഞത്.

ഇവയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയെല്ലാം കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മറ്റ് ബോട്ടുകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ട്രോളിങ് നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിപണിയിൽ മത്സ്യത്തിന് വലിയതോതിൽ വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് കടൽക്ഷോഭമുള്ള സമയത്തും തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് കടലിൽ പോകുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. ഏതായാലും ഇത്തവണയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സംഭവിക്കാമായിരുന്ന വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ.

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