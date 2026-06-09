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മിന്നൽ പരിശോധന; വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെ മറവിൽ കൊള്ളവില ഈടാക്കൽ, ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി

ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ വിവിധ ടൗണുകളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക മിന്നൽ പരിശോധന. ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി.

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From lightning inspection (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 8:50 PM IST

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ഇടുക്കി: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധ പ്രതിസന്ധിയുടെയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ പാചകവാതക (LPG) വിലവർധനവിൻ്റെയും മറവിൽ ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞൂറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കർശന നിലപാടുമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ വിവിധ ടൗണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപകമായ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി.

റോയ് തോമസ് സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസർ റോയ് തോമസ് നേരിട്ടാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. താലൂക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും അമിതവില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ നിരന്തരമായ പരാതികളെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ അടിയന്തര നടപടി.

കനത്ത നിരീക്ഷണം; ക്രമക്കേടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും

താലൂക്കിലെ വിവിധ ടൗണുകളിലെ പലചരക്ക് കടകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ബേക്കറികൾ, പച്ചക്കറി കടകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും പരിശോധന നടന്നത്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിലവിവരപ്പട്ടിക കൃത്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നിയമപരമായ ലൈസൻസുകൾ ഉണ്ടോ, അനുബന്ധ രേഖകൾ കൃത്യമാണോ എന്നിവ പരിശോധനാ സംഘം സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തി.

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പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളോ നിയമലംഘനങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയാൽ അവ ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വിലവിവരപ്പട്ടികകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതും, ചിലയിടങ്ങളിൽ അമിതവില ഈടാക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി മേൽനടപടികൾക്കായി സമർപ്പിക്കുമെന്നും റോയ് തോമസ് വ്യക്തമാക്കി.

യുദ്ധവും ഗ്യാസ് വിലവർധനവും; കൃത്രിമ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി

ആഗോളതലത്തിലുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും പാചകവാതക വിലവർധനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില വ്യാപാരികൾ കൃത്രിമമായ വിലക്കയറ്റം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ചരക്കുകൂലി വർധനവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും അനാവശ്യമായി വില കൂട്ടുന്ന പ്രവണത തടയുകയാണ് പരിശോധനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
യഥാർഥ വില നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും‌ കരിഞ്ചന്തയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബഡ്‌ജറ്റിനെ താളംതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചൂഷണവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിൽ പരിശോധന തുടരും

വിവിധ ടൗണുകളിൽ നടന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിശോധനയിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസർക്കൊപ്പം റേഷൻ ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ ജോഷി ജോസഫ്, ബിനീഷ്, കൃഷ്ണനെന്തു എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. താലൂക്കിലെ ഒരു പ്രദേശത്തും ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിയമലംഘനങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും റോയ് തോമസ് അറിയിച്ചു.

പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

ഏതെങ്കിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളോ ഹോട്ടലുകളോ അമിതവില ഈടാക്കുകയോ, വിലവിവരപ്പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ, ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്‌താല്‍ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസിലോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്കോ നേരിട്ട് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്.

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LIGHTNING INSPECTION
IDUKKI
LPG PRICE HIKE
CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT
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