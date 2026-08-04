മുട്ടത്തോടും കാപ്പിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചവും; ലൈറ്റിങ് ഡിസൈനിങ്ങിലും ആർട്ടിലും ലോക റെക്കോർഡ് തീർത്ത് ശരൺദേവ്
എക്കോഫ്രണ്ട്ലി ലൈറ്റിങ് പോട്രൈറ്റ് തയ്യാറാക്കി ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ശരൺദേവ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനിംഗ് സർവീസിൻ്റെ വശങ്ങളും സാധ്യതകളും ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
Published : August 4, 2026 at 6:23 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 6:31 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗമാണ്. അധുനിക കാലത്ത് പ്രകാശ വിന്യാസം തന്നെ ഒരു തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലും റൂമുകളിലും അടുക്കളയിലും എല്ലാം നമ്മൾ വെളിച്ചത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വേണ്ടവിധത്തിലാണോ? അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ വശം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ കോഴിക്കോട് തൊണ്ടയാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരൺദേവ് എസ് എസ്. ചെറുപ്പകാലത്ത് വെളിച്ച വിന്യാസത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പാഷൻ പിന്നീട് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കിയ വ്യക്തി ആണിദ്ദേഹം.
ലോകചരിത്രത്തിലും ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരണിൻ്റെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ലുമിനെയർ പോട്രൈറ്റ്. മുട്ടത്തോട്, കോഫീപൗഡർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ആകർഷകമായ ലൈറ്റ് നൽകി പേപ്പർ കാർബോർഡ് ബോക്സിൽ 8 പോട്രൈറ്റുകളാണ് തുടർച്ചയായി രണ്ടു പകലും മൂന്നു രാത്രിയും കൊണ്ട് ശരൺദേവ് ചെയ്തു തീർത്തത്. ലൈറ്റും ആർട്ടും സമന്വയിപ്പിച്ച്, ചിത്രകലയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന പുത്തൻ ആശയവുമായി ആണ് ശരൺദേവിൻ്റെ കടന്നു വരവ്.
2021 ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും തുടർന്ന് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും ഇപ്പോൾ ലോക റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശരൺ. ശശികുമാർ, ശ്രീകുമാരി ദമ്പതികളുടെ മകനായ ശരൺദേവ് തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവിൽ നിന്ന് പുതിയകാലത്തെ വെളിച്ച വിന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അതൊരു ജീവിത മാർഗ്ഗം കൂടിയാക്കി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുകോകുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനിംഗ് ആണ് ശരണിൻ്റെ സർവീസ്. കോഴിക്കോട് ബോയ്സ് ചെയ്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോ സിക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കോ-ഫൗണ്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് നേരത്തത്തേത് പോലെ അല്ല എന്ന് ശരൺ ഇടിവി ഭാഗതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തിന് ഉപരി, നമുക്ക് സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, ഒപ്പം ലിവിങ് കംഫർട്ടും വേണം. അതിനാൽ അത്തരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാ ഏരിയക്കും എല്ലായിപ്പോഴും ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗാണ് ഒരു ഏരിയയെ വളരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ലെവലും കൂടി ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആർക്കിടെക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ്, അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വിഷ്വൽ ഭംഗി കിട്ടുക.
ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെ പൂർണമായി ലൈറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ്, ഡാർക്ക്നസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ ഇതിനായി ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മുതലേ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കും. ഒരു ത്രീഡി റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കോൺസെപ്റ്റ് വച്ചിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഡിസൈൻ ഡവലപ്മെൻ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സൈറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും.
അതേപോലെ തന്നെ സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ സൈറ്റ് സൂപ്പർവിഷനും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യനും ഇൻ്റീരിയർ, ഫിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനും വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതോടൊപ്പം ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളും തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കും. മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉചിതമായ സാമഗ്രികൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ആവശ്യാനുസരണം ലൈറ്റ് മോഡ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ്. വാം ലൈറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് അത് കൂൾ ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനും ഒപ്പം ഡാർക്ക് ലൈറ്റാക്കാനും കഴിയുമെന്നും ശരൺ പറയുന്നു.
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ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീടിൻ്റെ നിർമിതിയിലോ രൂപഘടനയിലോ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നതാണ് ഈ വർക്കിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ ലിവിങ് റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലീഷർ സ്പേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടാകും. അതേ ഏരിയയാണ് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതേ ഏരിയ തന്നെയാകും ഒരു വിശേഷ ദിവസവും ആഘോഷ പരിപാടികളും നടത്തുക.
അപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഓരോ വീടിൻ്റെയും ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് ലെയർ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുക. അതായത് ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ്, ഡെക്കറേറ്റീവ് ലൈറ്റിംഗ്, ആക്സൻ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഹിഡൻ ലൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ വിവിധ തരം ലൈറ്റ് ലെയറിങ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയിൽ ആ ഏരിയ തന്നെ പലവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും. മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ലൈറ്റുകൾക്ക് പുറമോ ആവശ്യാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതായത് വുഡ്, ഫാബ്രിക്, ക്ലോത്ത്, അതുപോലെതന്നെ സ്ട്രെച്ച് സീലിംഗ് പോലുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ലൈറ്റ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ലൂമിനയർ പോർട്രേറ്റ്
ഒരു ചിത്രം വരച്ച ശേഷം ആകർഷകമായ രീതിയിൽ മുട്ടത്തോടും കാപ്പിപ്പൊടിയും ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുകയാണ് ശരൺ ദേവ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ലൈറ്റ് നൽകി പേപ്പർ കാർഡ്ബോർഡ് കൂടി നൽകുന്നതോടെ മനോഹരമായ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ലൂമിനയർ പോർട്രേറ്റ് തയ്യാർ. ചിത്രകലയിൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കൂടി വിളിച്ചോതുന്ന പുത്തൻ ആശയവുമായാണ് ശരൺ ദേവ് കടന്നുവരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് വരയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, വരയ്ക്കാൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചതാണ്. പിന്നെ വരയോട് ഒരു കമ്പം തോന്നി, അങ്ങനെ വര പഠിച്ചു.
പിന്നെ ലൈറ്റുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ആർട്ടും ലൈറ്റും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ വഴിക്കായിരുന്നു കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് ആയ മുട്ടത്തോട്, കോഫി പെയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആശയത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. 8 പോർട്രേറ്റുകൾ തുടർച്ചയായി 2 പകലും 3 രാത്രിയും കൊണ്ട് ശരൺ ദേവ് ചെയ്തു തീർത്തപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡുകളിലേക്കുള്ള കയറ്റം കൂടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി പുരസ്കാരങ്ങളും റെക്കോർഡുകളും ശരണിനൊപ്പം കൂടി.
ആദ്യം ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അവർ അത് പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. പിന്നീട് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലേയ്ക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലേയ്ക്കും അയച്ചു. അങ്ങനെ ഈ വരയും ലൈറ്റും ആർട്ടും വിഭാഗത്തിൽ 3 റെക്കോർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശരൺ പറഞ്ഞു. എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം, സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി, ഭഗത് സിംഗ്, മദർ തെരേസ തുടങ്ങിയവരുടെ പോർട്രേറ്റുകളാണ് റെക്കോർഡുകൾക്ക് അർഹമായത്. കാപ്പിപ്പൊടിയും മുട്ടത്തോടും ഉപയോഗിച്ച് ശരൺ ദേവ് ഒരുക്കുന്ന ഈ പോർട്രേറ്റുകൾ ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിലേറെ വിസ്മയമാണ് ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈനിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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