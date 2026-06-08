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വയനാട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ വീണ്ടും ലിഫ്‌റ്റ് തകരാര്‍; ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം

മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുമ്പോൾ അധികൃതരുടെ ഇടപെടലിനായാണ് രോഗികളും നാട്ടുകാരും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

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Patient standing near emergency department (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 8:32 PM IST

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വയനാട്: മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് ദിവസങ്ങളായി പ്രവർത്തനരഹിതം. അപകടങ്ങളിലും ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുമായെത്തുന്ന രോഗികളാണ് ഇതുമൂലം ഏറെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് പരാതികൾ ഉയരുന്നത്.

ഷാജി കോമത്ത് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന മാനന്തവാടി വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുന്നത്. അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായ രോഗികളെയും സിടി സ്‌കാൻ, ഐസിയു ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും നിലവിലെ പ്രവർത്തനരാഹിത്യവും രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

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നിലവിൽ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ രോഗികളെ റാമ്പ് വഴിയാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരെയും അപകടങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവരെയും ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മറ്റും വെല്ലുവിളിയാകുകയാണ്. ലിഫ്റ്റ് തകരാറിലാകുമ്പോൾ രോഗികളെ കിടത്താൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുന്ന ബെഞ്ച് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റിവയ്‌ക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവ് കാഴ്‌ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ലിഫറ്റ് ദിവസങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. വാർത്തകൾ മാത്രം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുന്ന രീതി മാറ്റണം. രോഗികളെ മറ്റ് മുറിയിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മാറ്റുന്നത് ഏറെ പ്രയാസമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികൃതർ എടുക്കണമെന്നും ഷാജി കോമത്ത് പറഞ്ഞു.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ലിഫ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പഴക്കം ചെന്ന സംവിധാനമായതിനാൽ നിരന്തരം തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതായാണ് വിവരം. താത്‌ക്കാലിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പകരം പുതിയ ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് സ്ഥിരം പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് രോഗികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്.

അടിയന്തര ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായത് രോഗികളുടെ ദുരിതം വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുമ്പോൾ അധികൃതരുടെ ഇടപെടലിനായാണ് രോഗികളും നാട്ടുകാരും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

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