അച്ഛനെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു; സത്യത്തില് ഉറച്ച് നിന്ന് മകള്, മകന് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയും
വെള്ളനാട് കുളക്കോട് കിഴക്കുംകര പുത്തൻവീട്ടിൽ സജീവിനെയാണ് (38) തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
Published : October 31, 2026 at 8:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അച്ഛനെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചും നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകന് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും അരലക്ഷം രൂപ പിഴയും. വെള്ളനാട് കുളക്കോട് കിഴക്കുംകര പുത്തൻവീട്ടിൽ സജീവിനെയാണ് (38) തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴത്തുകയായ 50,000 രൂപ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ജഡ്ജി കെ.പി. അനിൽകുമാർ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കുളക്കോട് സ്വദേശി സദാശിവനാണ് (67) ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
വിരോധത്തിന് കാരണം രണ്ടാം ബന്ധം ചോദ്യം ചെയ്തത്
2019 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ആദ്യഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച പ്രതി, രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനെ സദാശിവൻ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഇതിലുണ്ടായ പകയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. 2019 ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ വീട്ടിൽവെച്ച് സജീവ് മാരകായുധമായ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൊണ്ട് സദാശിവൻ്റെ തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയേറ്റ് തറയിൽ വീണ വൃദ്ധനായ സദാശിവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ക്രൂരമായി ചവിട്ടി ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു; പിറ്റേന്ന് മരണം
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ സദാശിവന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകാതെ ചികിത്സിച്ചെന്ന പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ചില പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ കാണിച്ച ശേഷം തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. പിറ്റേന്ന് ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തലയ്ക്കും നെഞ്ചിനുമേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
നാടകങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു; തെളിവായത് മകളുടെ മൊഴി
കിണർ നിർമാണത്തിനായി എടുത്ത കുഴിയിൽ വീണാണ് സദാശിവന് പരിക്കേറ്റതെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ സജീവും രണ്ടാം ഭാര്യയും ചേർന്ന് കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞു. ഇതിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി തോട്ടിലെ വെള്ളമെടുത്ത് സദാശിവൻ്റെ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ച് അപകടമരണത്തിൻ്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇരുവരും ശ്രമിച്ചു. വിചാരണവേളയിൽ പ്രതിയുടെ അമ്മയും രണ്ടാം ഭാര്യയും അയൽവാസിയുമടക്കമുള്ള പ്രധാന സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷന് തിരിച്ചടിയായില്ല. കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൾ നൽകിയ ശക്തമായ മൊഴിയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ മെഡിക്കൽ തെളിവുകളുമാണ് കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയത്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഡി.ജി. റെക്സ് ഹാജരായി.
Also read:സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലെ സമര പന്തലിൽനിന്ന് വളർമതിയെ മാറ്റി പൊലീസ്; സമരം തുടരുമെന്ന് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്