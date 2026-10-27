ഡോറില്ല, ജനവാതിലില്ല, താമസം ഒരു കോണ്ക്രീറ്റ് കൂട്ടില്; ലൈഫ് പദ്ധതി നിലച്ചതോടെ ഇക്കൂട്ടരുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നം പാതിവഴിയില്
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഈ വീടുകളുടെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഫണ്ട് കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതോടെ പണികൾ പാതിവഴിയിൽ പൂർണമായും നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു
Published : October 27, 2026 at 8:25 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംക്കര
വയനാട് : സ്വന്തമായൊരു സുരക്ഷിത വീടെന്ന സ്വപ്നം പാതിവഴിയിൽ പൊലിഞ്ഞതോടെ, നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത കോൺക്രീറ്റ് കൂട്ടിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് വയനാട് കൽപ്പറ്റ മുണ്ടേരിയിലെ കോളിമൂല ഉന്നതി നിവാസികൾ. കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കോളനിയിലെ ഏഴോളം കുടുംബങ്ങളാണ് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത്.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഈ വീടുകളുടെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഫണ്ട് കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തതോ മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസങ്ങളോ കാരണം പണികൾ പാതിവഴിയിൽ പൂർണമായും നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് വാതിലുകളോ ജനലുകളോ പോലുമില്ലാത്ത, ഭിത്തികൾ തേയ്ക്കാത്ത അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്നത്.
പ്രായമായവരും വിധവകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾ. വീടുകളുടെ ഭിത്തികൾ തേയ്ക്കാത്തതുമൂലം വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത പൊടിപടലങ്ങൾ കാരണം പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ചോർന്നൊലിച്ചും വേനലിൽ കടുത്ത ചൂടിലും പൊടിയിലും ശ്വാസംമുട്ടിയും ഇവരുടെ ജീവിതം ദയനീയമായി തുടരുന്നു.
അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന അനാസ്ഥയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കിയതെന്ന് ഉന്നതി നിവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ശേഷിക്കുന്ന തുക അനുവദിച്ച് വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു ആവശ്യം.
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"മഴ വന്നാൽ ചോർച്ചയാണ്. ബാത്റൂം മറ്റും പാതിയെ പണിതിട്ടുള്ളൂ. ചുമര് തേച്ചിട്ടില്ല. പൊടിയും മറ്റും അടിച്ച് പലർക്കും ഇവിടെ അസുഖങ്ങൾ ആണ്. പ്രായമുള്ളവരും മറ്റും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്" കോളിമൂല ഉന്നതി നിവാസിയായ മാക്ക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"നാല് ലക്ഷത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കൂ. കോൺട്രാക്ടറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി വീട് പണിയാൻ ധനസഹായം വേണം" മറ്റൊരു നിവാസിയായ ചന്ത്രിക പറഞ്ഞു.
ഭരണം മാറിയാലും ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ പറയാ സ്വന്തം കാശ് എടുത്ത് പണിയാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പാർവ്വതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"അതേസമയം പണ്ട് ഒരു മുറിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുറി പണിതു തന്നു. പക്ഷേ വാതിൽ ഇല്ല. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉള്ള വീടാണ് എങ്ങനെ വാതിൽ ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റും" ഉന്നതി നിവാസിയായ വള്ളി പ്രതികരിച്ചു.
വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വീടുകൾ വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പല കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഷെഡുകളിലാണ് താമസം. മഴ പെയ്താൽ ഭിത്തിയിലൂടെ വെള്ളം ചോർന്നൊലിക്കുന്നതും പതിവാണ്. ഇതിനുപുറമേ ശൗചാലയങ്ങളുടെ ടാങ്കുകൾ ചെറുതായതുകാരണം മാലിന്യം സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഗുരുതരമായ സാഹചര്യവുമുണ്ട്. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പ്രദേശത്ത് അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
പാതിവഴിയിൽ നിലച്ച വീടുനിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തരമായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തണമെന്നാണ് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു അപേക്ഷ. പ്രായമായവരും വിധവകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം. അതേസമയം ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ നാലു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നിലവിൽ വകയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നും നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമെന്നും നഗരസഭ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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