'മൂന്ന് ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസന്‍സ് ഉടന്‍ റദ്ദാക്കും'; മൂന്നാര്‍ സംഭവത്തില്‍ കര്‍ശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി

മൂന്ന് ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

Published : November 4, 2025 at 5:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാറിൽ വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ കര്‍ശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് ഉടൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഉത്തരവിട്ടു.

ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സി വിളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരിയെ അപമാനിച്ച കേസിലാണ് ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കല്‍. “കേസില്‍ ഉൾപ്പെട്ട ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസുകൾ ഉടൻ റദ്ദാക്കും. കേരളം പോലുള്ള ഒരു പുരോഗമന സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം ഗുണ്ടായിസം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല,” മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓൺലൈൻ ക്യാബുകൾ ഓടിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം സർക്കാർ നിലകൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിലോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലെവിടെയോ ഊബർ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാറിലെ പ്രശ്‌നം ഉപജീവനമാർഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് നിയമലംഘനത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭാവിയിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാല്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, "സുരക്ഷിതവും സ്വാഗതാർഹവുമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല". അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു

പി. വിജയകുമാർ (40), കെ. വിനായകൻ, എ. അനീഷ് കുമാർ (40) എന്നീ മൂന്ന് ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ക്രിമിനൽ ഭീഷണി അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് രണ്ട് പൊലീസുകാരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തു

മൂന്നാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇന്നലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തത്. എസ് ഐ സാജു പൗലോസ്, ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ജോർജ് കുര്യൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. കൃത്യവിലോപം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നടപടിയെടുത്തത്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കൂടുതൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസും യൂണിയന്‍കാരെ പിന്തുണച്ചെന്ന് പ്രശ്‌നം നേരിട്ട യുവതി വീഡി യോയില്‍ പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നടപടിയിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. പിന്നാലെ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

സംഭവമിങ്ങനെ

ഒക്ടോബർ അവസാന ആഴ്‌ചയാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായ ജാൻവി മൂന്നാര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയത്. സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ, തന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരു കൂട്ടം പ്രാദേശിക ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ജാൻവി തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ ടാക്‌സി ഉപയോഗിച്ചാണ് അവര്‍ കൊച്ചിയിലും ആലപ്പുഴയിലും സഞ്ചരിച്ചത്. എന്നാല്‍ മൂന്നാറില്‍ ഇത് അനുവദനീയമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ലോക്കൽ ഡ്രൈവർമാർ തടയുകയും ഭീണണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

