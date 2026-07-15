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ഇനി വീടുകളിലെങ്ങും രാമായണ ശീലുകള്‍, ശരീരവും മനസും കരുത്തുറ്റതാക്കാന്‍ ആയൂര്‍വേദ ചിട്ടകള്‍- അറിയാം കര്‍ക്കടകമാസത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍

കര്‍ക്കടകം കഴിഞ്ഞാല്‍ ദുര്‍ഘടം കഴിഞ്ഞു

KARKKADAM RAMAYANAM AYURVEDA ROUTINES PRITHTHARPPANAM
Now Ramayana traditions at home (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 8:53 PM IST

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കൊല്ലവര്‍ഷത്തെ അവസാനമാസമായ കര്‍ക്കടക്കത്തെ കള്ളക്കര്‍ക്കടകം, പഞ്ഞ കര്‍ക്കടകം എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കര്‍ക്കടകം കഴിഞ്ഞാല്‍ ദുര്‍ഘടം കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ചൊല്ലു പോലും നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

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കനത്ത കാലവര്‍ഷം ജനങ്ങളെ വീടിന് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന്. മഴയ്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഒപ്പം അന്നൊക്കെ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും രോഗങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇരമ്പിയെത്തുകയും ചെയ്‌തു പോന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേരുദോഷങ്ങളെല്ലാം ഈ മാസത്തിന് വന്ന് ചേര്‍ന്നത്.

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രോഗങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തെ ഇവയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒരുക്കി എടുക്കാനും നമ്മുടെ മുന്‍ഗാമികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പരക്കെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആയൂര്‍വേദ വിധികളാണ് ശരീര സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് നാം തുടര്‍ന്ന് പോരികയും ചെയ്യുന്നു. വരുന്ന ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഊര്‍ജ്ജം സംഭരിക്കാനുള്ള മാസമായാണ് പൂര്‍വികര്‍ കര്‍ക്കടകത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നും കര്‍ക്കടക മാസത്തില്‍ ആവിക്കുളി, കര്‍ക്കടക ഉഴിച്ചില്‍, തുടങ്ങിയവയും കര്‍ക്കടകമാസത്തിലെ പത്തിലത്തോരന്‍ പോലുള്ള പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ മുറ തെറ്റാതെ പിന്തുടരുന്നവരുണ്ട്. കര്‍ക്കടക മാസത്തില്‍ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേക വ്യായമമുറകള്‍ പോലും ഉണ്ടത്രേ. ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വിശദമായി തന്നെ ഇടിവി ഭാരത് വിവിധ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കും.

ജ്യോതിശാസ്‌ത്രപ്രകാരം ചന്ദ്രന്‍റെ മാസമാണ് കര്‍ക്കടകം സൂര്യന്‍ രാജാവും ചന്ദ്രന്‍ രാഞ്ജിയും ആദിത്യന്‍ ശിവനും ചന്ദ്രന്‍ പാര്‍വതിയുമാണെന്നും ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്‌ത്രം പറയുന്നു. കര്‍ക്കടക മാസം അതിനാല്‍ തന്നെ ഭഗവതി മാസവുമാണ്.

കര്‍ക്കടകത്തില്‍ വീടുകളില്‍ ഗണപതിഹോമവും ഭഗവതി സേവയും നടത്തുന്നു. വീട്ടില്‍ വച്ച് ചെയ്യാന്‍ അസൗകര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത്തരം പൂജകള്‍ നടത്താം. ഇതിലൂടെ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് വിഘ്‌നങ്ങള്‍ എല്ലാം നീക്കി വീട്ടില്‍ ഐശ്വര്യം നിറയാന്‍ സഹായിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

കനത്ത മഴ, ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍, കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ തിരിച്ചടി തുടങ്ങിയവ കര്‍ക്കടകത്തില്‍ ഏറും. അത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാസത്തെ പഞ്ഞക്കര്‍ക്കടകം എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇവയെ തരണം ചെയ്യാനാണ് ഈമാസത്തെ രാമായണ ശീലുകള്‍ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്‍തലമുറ സമ്പന്നമാക്കിയത്.

ആയൂര്‍വേദ വിധിപ്രകാരം കര്‍ക്കടകമാസത്തില്‍ ഔഷധ സേവ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. മനസിലെ അസ്വസ്ഥതകള്‍ നീക്കി പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ കൂടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുമാണിത്. എണ്ണ തേച്ചുള്ളകുളി, കര്‍ക്കടക കഞ്ഞി തുടങ്ങിയവ അസ്വസ്ഥകള്‍ അകറ്റുന്നു.

മുക്കുറ്റി, പൂവാംകുരുന്നില, കറുക, നിലപ്പന, കുറുന്തോട്ടി, തുളസി മുതലായ ചെടികളും നവരനെല്ല്, മുതിര തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും കര്‍ക്കടക കഞ്ഞി തയാറാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചേനയും ചേമ്പും താളും തകരയുമൊക്കെ ഈ മാസത്തില്‍ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചേമ്പിന്‍റെ ചൊറിച്ചില്‍ ഈ മാസത്തില്‍ കുറയുമത്രേ. അതേസമയം ഈ മാസം മുരങ്ങയില കഴിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് ആയൂര്‍വേദ വിധി.

കര്‍ക്കടകമാസത്തിലെ മറ്റൊരു വിശേഷ കര്‍മ്മമാണ് പിതൃതര്‍പ്പണം., കര്‍ക്കടക വാവ് ദിവസമാണ് ഇത് അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നത്. ഇക്കുറി കര്‍ക്കടകവാവ് ജൂലൈ24നാണ്. ഈ ദിവസം ബലിയിട്ടാല്‍ പിതൃക്കള്‍ക്ക് ആത്മശാന്തി കിട്ടും. തലേദിവസം വ്രതമെടുത്ത് അമാവാസി ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ കുളിച്ച് ഈറനണിഞ്ഞ് മരിച്ച് മണ്‍മറഞ്ഞു പോയ പിതൃക്കളെ മനസില്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ച് ഭക്തിപുരസരം ബലിയര്‍പ്പിക്കും.ആലുവ ശിവക്ഷേത്രത്തിലും തിരുനെല്ലിയിലും വര്‍ക്കലയിലും കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ബലിയിടാന്‍ ഇപ്പോള്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നുണ്ട്.

കര്‍ക്കടകം ഒന്നിന്‍റെ തലേദിവസം വൈകിട്ട് വീട് മുഴുവന്‍ വൃത്തിയാക്കി പുണ്യാഹം തളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കും. ചേട്ടാഭഗവതിയെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ഈ ചടങ്ങ്. കര്‍ക്കടകം ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ കുളിച്ച് ശരീര ശുദ്ധിയോടെ അഷ്‌ടമംഗല്യവും ദീപവും തെളിയിക്കണം. ശ്രീഭഗവതിയെ വീട്ടില്‍ കുടിയിരുത്തുന്നു എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലാണ് നിലവിളക്കിനൊപ്പം അഷ്‌ടമംഗല്യവും വയ്ക്കുന്നത്. പി്ന്നീട് വീട്ടമ്മമാര്‍ ചെങ്കണപതി ഹോമം നടത്തും. വിളക്കിലെ നാളത്തില്‍ നിന്ന് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് അതില്‍ തേങ്ങാപ്പൂളും ശര്‍ക്കരയും അല്‍പ്പം നെയ്യും ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് ഹോമിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്.

കര്ക്കടകത്തിലുടനീളം രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിലവിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിന്‍റെ മുന്നിലായി ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേക ചിത്രം വയ്ക്കാം. ദശപുഷ്‌പവും അഷ്‌ടമംഗല്യവും വയ്ക്കുന്നതും ഐശ്വര്യദായകമായി കണക്കാക്കുന്നു. കഴിവതും വീടുകളില്‍ പാകം ചെയ്‌ത സസ്യാഹാരം ശീലമാക്കുന്നതും നന്നാകും. കര്‍പ്പൂരം, അഷ്‌ടഗന്ധം, കുന്തിരിക്കം, ദശാംഗം ഇവയിലേതെങ്കിലും വീടുകളില്‍ പുകയ്ക്കുന്നത് നന്നാകും.

ആധിവ്യാധികള്‍ നീങ്ങി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാന്‍ നിത്യവും ദശപുഷ്‌പം ചൂടുന്ന പതിവുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഈവര്‍ഷം ജൂലൈ പതിനേഴ് വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് കര്‍ക്കടകമാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. പതിവുപോലെ വീടുകളില്‍ രാമായണ ശീലുകള്‍ നിറയും. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും പാക്കേജുകളുമായി ആയുര്‍വേദ കേന്ദ്രങ്ങളും തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ ഐശ്വര്യദായകമായ പുണ്യമാസം ആശംസിക്കുന്നു.

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KARKKADAM
RAMAYANAM
AYURVEDA ROUTINES
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