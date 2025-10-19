ETV Bharat / state

കിണറിൽ വീണ പുലി കൂട്ടിലായി; പുറത്തെത്തിച്ചു, കാട്ടില്‍ തുറന്നുവിടാന്‍ തീരുമാനം

മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇരുപത് അടിയിലേറെ താഴ്‌ചയുള്ള കിണറ്റിലാണ് പുലിയ്‌ക്കായി കൂട് സ്ഥാപിച്ചത്..

LEOPARD RESCUE LEOPARD FALLS INTO WELL LEOPARD IN WELL KOZHIKODE LEOPARD RESCUE
Leopard Rescued After Falling Into Well in Kozhikode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: കൂടരഞ്ഞി പെരുമ്പുളയിൽ കിണറ്റിൽ വീണ പുലികൂട്ടിലായി. വനംവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിണറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് പുലി അകപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് പുലി കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങിയത്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇരുപത് അടിയിലേറെ താഴ്‌ചയുള്ള കിണറ്റിൽ കൂട് സ്ഥാപിച്ചത്. കൂട്ടിൽ വച്ചിരുന്ന ഇരയെ പിടികൂടുന്നതിന് പുലർച്ചയോടെ പുലി കൂട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കൂടിനകത്ത് അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ പീടിക പാറ ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷനും താമരശേരി റെയിഞ്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും ആർ ആർ.ടി വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് കൂട് കിണറ്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

പുലിയെ ഉടൻതന്നെ താമരശേരി റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും വെറ്റിനറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം പുലിയെ ഉൾക്കാട്ടിൽ തുറന്നു വിടാനാണ് തീരുമാനം. നിലവിൽ പുലിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്‌ച അർധ രാത്രിയാണ് കൂടരഞ്ഞി പെരുമ്പൂള സ്വദേശി കുറിയാളശ്ശേരി കുര്യൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലെ കിണറിൽ പുലി വീണത്.

ഇര പിടിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിൽ വീണു പോവുകയായിരുന്നു. ശബ്‌ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ കിണറിനടുത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് പുലിയെ കണ്ടത്. എന്നാൽ ആദ്യം കടുവ ആണെന്നാണ് വീട്ടുകാർ കരുതിയത്. ഇക്കാര്യം ഉടൻതന്നെ താമരശേരി റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചു. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ആദ്യം ക്യാമറ വച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടും പുലി ഉള്ളതായ യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചില്ല.

വീണ്ടും ഇരയെവച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാമറയും ഇറക്കി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കടുവയല്ല പുലിയാണ് കിണറ്റിൽ വീണത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായത്. കിണറ്റിനുള്ളില്‍ ഇറക്കാവുന്നതരത്തിലുള്ള ചെറിയ കൂടാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അതോടെയാണ് ഇന്നലെ ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കിണറ്റിൽ കൂട് ഇറക്കി പുലിയെ പിടികൂടാൻ കെണി ഒരുക്കിയത്.

ഏതായാലും നാലു ദിവസത്തോളം കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട പുലിയെ പിടികൂടാൻ ആയത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായി പുലിയിറങ്ങുന്നത് നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയും ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. പുലിയെ പിടികൂടിയത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു.

