അകത്തേത്തറയെ വിറപ്പിച്ച പുലി ഒടുവിൽ കൂട്ടിലായി; ആശ്വാസത്തിൽ നാട്
പുലിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ ഇരയായി ഒരു നായയെയും ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പുലി നായയെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല
Published : October 17, 2026 at 12:00 PM IST
പാലക്കാട്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി അകത്തേത്തറ നിവാസികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ പുലി വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി. മൂന്നാം വാർഡിൽ ചെറാട് ചെക്കിനിപ്പാടം മൈത്രി നഗറിന് സമീപം വനംവകുപ്പ് ഓഫിസിനടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പുലി അകപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ മാസങ്ങളായി ഭീതിയിലായിരുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.
പുലിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ ഇരയായി ഒരു നായയെയും ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പുലി നായയെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല. പുലി കൂട്ടിലകപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പുലിയെ അവിടെനിന്ന് സുരക്ഷിതമായി നീക്കി. പരിശോധനയിൽ പുലിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന പുലി
കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ജനവാസ മേഖലകളോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. വീടുകളിൽ വളർത്തിയിരുന്ന നായ്ക്കളെ പുലി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതിയും ആശങ്കയും വർധിച്ചു.
വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. പ്രദേശത്ത് രാത്രികാല സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പുലിയെ പിടികൂടുന്നതിനും വന്യമൃഗശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പിന് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് മൈത്രി നഗറിന് സമീപം വനംവകുപ്പ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചത്.
പുലി കൂട്ടിലകപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞ് അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബിന്ദു രാമചന്ദ്രൻ, അംഗങ്ങളായ കെഎ സുധീർ, അജയ് കെകെ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്തെത്തി. ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പുലി പിടിയിലായത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. വന്യമൃഗശല്യം തടയുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശാശ്വതമായ തുടർനടപടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവും നാട്ടുകാർ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
നെന്മാറയിലും പുലിസാന്നിധ്യം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെന്മാറയിലെ ജനവാസ മേഖലയില് പുള്ളിപ്പുലിയെയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അസാധാരണമായ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പുലിയെ കണ്ടത്. സമീപത്തെ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളിലായി പുലിക്കുട്ടികള് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് തള്ളപ്പുലിയെയും കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. വനംവകുപ്പ് ഇവിടെയും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്തായി വന്യമൃഗശല്യം വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയോര മേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല, നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പുലി, കാട്ടാന, കാട്ടുപന്നി തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷിനാശത്തിന് പുറമെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് കർഷകർക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വനാതിർത്തികളിൽ സൗരോർജ വേലികളും കിടങ്ങുകളും നിർമിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്താൻ ദ്രുതകർമ സേനയുടെ സേവനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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