പന്നിയെ പിടിക്കാൻ വച്ച കെണിയിൽ പുലി; കണ്ണൂർ മാലൂരിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം
പുലർച്ചെ പ്രദേശവാസികൾ അസാധാരണമായ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കെണിയിൽ പുലി കുടുങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയത്
Published : August 20, 2026 at 10:45 AM IST
കണ്ണൂർ: മാലൂർ പെരുവങ്ങാട്ടയിൽ കാട്ടുപന്നിയെ പിടിക്കാൻ വച്ച കെണിയിൽ പുലി കുടുങ്ങി. മാലൂർ കെ.പി.ആർ നഗറിലെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും യാതൊരു കാരണവശാലും കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കരുതെന്നും വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകി.
കൊട്ടിയൂർ വനാതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് മാലൂർ. വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ ഇവിടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നികളെ പിടിക്കാൻ കർഷകർ വല കെട്ടാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച കെണിയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുലി കുടുങ്ങിയത്. പുലർച്ചെ പ്രദേശവാസികൾ അസാധാരണമായ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കെണിയിൽ പുലി കുടുങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് കൊട്ടിയൂർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും പൊലീസും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
മയക്കുവെടി വയ്ക്കും
സംഭവമറിഞ്ഞ് നിരവധി നാട്ടുകാരാണ് അതിരാവിലെ മുതൽ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. കെണിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പുലി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കാട്ടുപന്നികൾ നിരന്തരം കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് പലരും ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കെണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം കെണികളിൽ മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പുലിയെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രമം. മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കൂടും മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളും സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ പുലിയെ മയക്കി കൂട്ടിലാക്കും. അതുവരെ പ്രദേശവാസികൾ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും, പുലിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യരുതെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.
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കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ വന്യമൃഗശല്യം നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആറളം, കേളകം, കൊട്ടിയൂർ, മാലൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കാട്ടുപന്നി, ആന, പുലി എന്നിവയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കൃഷിനാശത്തിന് പുറമെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യവും നാട്ടുകാർ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
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