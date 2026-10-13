ജനവാസ മേഖലയില് പുലിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും; കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താന് വനം വകുപ്പ്, ജനങ്ങള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദേശം
നെന്മാറയിലെ ജനവാസ മേഖലയില് പുള്ളിപ്പുലിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും. കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള ശ്രമം ഊര്ജിതം.
Published : October 13, 2026 at 2:07 PM IST
പാലക്കാട്: നെന്മാറയിലെ ജനവാസ മേഖലയില് പുള്ളിപ്പുലിയെയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടെത്തി. അളുവശേരി പോക്കാമടയ്ക്ക് സമീപമാണ് നാട്ടുകാര് പുലിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 13) രാവിലെയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആവനാട് കുന്നിന് സമീപം പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അസാധാരണമായ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാർ പരിശോധന നടത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് സമീപത്തെ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളിലായി പുലിക്കുട്ടികള് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്. ഇതോടെ സമീപത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് പുലിയെയും കണ്ടത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലാണ്.
ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പുള്ളിപ്പുലിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും തന്നെയാണതെന്ന് വനം വകുപ്പും സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുലിയെയും കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ. ഇതിനായി പടക്കം പൊട്ടിച്ച് പുലിയെ വനമേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറ്റാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.
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നെല്ലിയാമ്പതി വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നാട്ടുകാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പുലിയെയും കുട്ടികളെയും കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വനം വകുപ്പിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഊര്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പുലിയെയും കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയകരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ.
പുലിയുടെ ആക്രമണത്തില് മൂരിക്കുട്ടി ചത്തു
പാലപ്പിള്ളി നടാംപാടം ഗേറ്റിന് സമീപം പുലിയുടെ ആക്രമണത്തില് മൂരിക്കുട്ടി ചത്തു. ചിമ്മിനി ഡാമിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള റബർ തോട്ടത്തിലാണ് മൂരിക്കുട്ടിയെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മൂരിക്കുട്ടിയെ ചത്ത നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
അതേസമയം ഇന്നലെ രാത്രി ഇതേ സ്ഥലത്ത് പുലിയെ കണ്ടതായി ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര്മാര് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പുലി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് കണ്ട വാച്ചർമാർ ടോർച്ച് അടിച്ചതോടെ തൊട്ടടുത്ത റബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പശുക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ഓടിപ്പോയതായും വാച്ചർമാർ പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് വാച്ചർമാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പുലിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. പിന്നാലെ ഇന്ന് രാവിലെ റബര് തോട്ടത്തിലെത്തിയ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികളാണ് മൂരിക്കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടത്. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായതോടെ പ്രദേശവാസികള്ക്ക് വനം വകുപ്പ് ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.