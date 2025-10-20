ലെന്സ്ഫെഡ് ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോയ്ക്ക് സമാപനം
Published : October 20, 2025 at 5:13 PM IST
കോഴിക്കോട്: എഞ്ചിനീയര്മാരുടെയും സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെയും സംഘടനയായ ലൈസന്സ്ഡ് എന്ജിനിയേഴ്സ് ആന്ഡ് സൂപ്പര്വൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് (ലെന്സ്ഫെഡ്) സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോ ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 20) സമാപിച്ചു. സ്വപ്ന നഗരിയിലെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിലായിരുന്നു ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്പോ.
മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന എക്സ്പോയില് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും അയ്യായിരം എഞ്ചിനീയര്മാര് പങ്കെടുത്തു. നൂതനവും വ്യത്യസ്തവുമായ നിര്മാണ സാമഗ്രികളും വിവിധ നിര്മാണ രീതികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സേവനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 250 സ്റ്റാളുകള് പ്രദര്ശനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പുതിയ വീട് നിര്മിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കായി ഗൃഹനിര്മാണ മേഖലയിലെ പുതിയ ട്രന്ഡുകളും നിര്മാണ സാമഗ്രികളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാളുകളും എക്പോയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ തരം കട്ടിളകള്, ജനലുകള്, കമ്പി, സിമന്റ്, ടൈലുകള്, ഡൈനിംഗ് സെറ്റ്, ഫര്ണിഷിങ് ഐറ്റംസ്, ഇന്ഡോര് ഗാര്ഡനിംഗ്, മാര്ബിള്, സോളാര് പാനലുകള്, ഹോം തിയറ്റര് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നിര്മാണ സാമഗ്രികളും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ കെട്ടിട നാര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്, സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സംശയദൂരീകരണത്തിന് അവസരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര്19) ബില്ഡേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ടി സിദ്ദിഖ് എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയില് റിയല് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സാധ്യതകള്' എന്ന വിഷയത്തില് പ്രമുഖ ബിസിനസ് കോച്ചും മൈന്ഡ് പവര് ട്രെയിനറുമായ ഡോ. പിപി വിജയന് ക്ലാസെടുത്തു.
'ടൂറിസം മേഖലയിലെ നിര്മാണ സാധ്യതകള്' എന്ന വിഷയത്തില് പാനല് ചര്ച്ച നടന്നു. ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ജിതിന് സുധാകൃഷ്ണന് മോഡറേറ്ററായി. ഡോ. പിപി വിജയന്, മെഹബൂബ് എംഎ, കെവി ഹസീബ് അഹമ്മദ്, സുബൈര് കൊളക്കാടന്, സക്കീര് ഹുസൈന് എംവി എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
'കെ സ്മാര്ട്ടിലൂടെ ഡിജിറ്റലായി മലയാളി' സെമിനാര് ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സിഎസ് വിനോദ് കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എന്ജിനീയര് ജാബിര് തിരുവോത്ത് മോഡറേറ്ററായി. പ്രീജ പത്മനാഭന്, ഷമീര് കെ, രാജേഷ് ടി വര്ഗീസ് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
'നിര്മാണ മേഖല - നാടിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടെല്ല്' സെമിനാറില് സിപി ജോണ്, പ്രൊഫ. ടിപി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. എഞ്ചിനീയര് സനില്കുമാര് പിഎം മോഡറേറ്ററായി.
കോണ്ട്രാക്ടര്മാര്, ബില്ഡര്മാര്, ആര്ക്കിടെക്റ്റുമാര്, ബിസിനസുകാര്, എന്ജിനിയറിങ്/ ആര്ക്കിടെക്ച്ചര് വിദ്യര്ഥികള് തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു. ഭക്ഷണപ്രിയര്ക്കായി ഫുഡ്കോര്ട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
