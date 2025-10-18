ETV Bharat / state

ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയ്ക്ക് തുടക്കം; പങ്കെടുക്കുന്നത് 5000 എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍

എക്‌സ്‌പോയില്‍ 250 സ്റ്റാളുകള്‍, പ്രദര്‍ശനം രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാത്രി 9 മണി വരെ.

LESFED ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION EVENT GLOBAL BUILD EXPO LENSFED GLOBAL BUILD EXPO
ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. (Special Arrangement)
കോഴിക്കോട്: എഞ്ചിനീയര്‍മാരുടെയും സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെയും സംഘടനയായ ലൈസന്‍സ്‌ഡ് എന്‍ജിനിയേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് സൂപ്പര്‍വൈസേഴ്‌സ് ഫെഡറേഷന്‍ (ലെന്‍സ്‌ഫെഡ്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയ്ക്ക് സ്വപ്‌ന നഗരിയിലെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ തുടക്കമായി.

നൂതനവും വ്യത്യസ്തവുമായ നിര്‍മാണസാമഗ്രികളും വിവിധ നിര്‍മാണ രീതികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സേവനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 250 സ്റ്റാളുകള്‍ എക്‌സ്‌പോയിലുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ എക്‌സ്‌പോയില്‍ സെമിനാറുകള്‍, ചര്‍ച്ചകള്‍, എന്‍ജിനിയര്‍മാരുടെയും കരാറുകാരുടെയും ബില്‍ഡര്‍മാരുടെയും സംരംഭകരുടെയും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും സംഗമങ്ങള്‍, അവാര്‍ഡ് ദാനം, ആദരിക്കല്‍, കലാപരിപാടികള്‍ എന്നിവയുമുണ്ടാകും.

ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. (Special Arrangement)

മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എക്‌സ്‌പോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് സിഎസ് വിനോദ്‌ കുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റാളുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍ എംഎല്‍എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോ സുവനീര്‍ എംകെ രാഘവന്‍ എംപി പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജിതിന്‍ സുധാകൃഷ്‌ണന്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.

സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ ഗിരീഷ് കുമാര്‍ ടി, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ സുരേന്ദ്രന്‍, ജോണ്‍ ലൂയിസ്, സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ബി അനില്‍കുമാര്‍, എക്‌സ്‌പോ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ കെ ഇ മുഹമ്മദ് ഫസല്‍, ജനറല്‍ കണ്‍വീനര്‍ എ സി മധുസൂദനന്‍, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിഎച്ച് ഹാരിസ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനോജ് വി, ട്രഷറര്‍ ജയ്‌സല്‍ കെ കെ, സുവനീര്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ രമേഷ് വി, കണ്‍വീനര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ സി എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

സ്വപ്നനഗരിയിലെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും 5000 എഞ്ചിനീയര്‍മാരാണ് എക്‌സ്‌പോയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്കു പുറമെ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍, ബില്‍ഡര്‍മാര്‍, ആര്‍ക്കിടെക്റ്റുമാര്‍, എന്‍ജിനിയറിങ്/ ആര്‍ക്കിടെക്ച്ചര്‍ വിദ്യര്‍ഥികള്‍ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 'കാലത്തിനൊത്ത് നിര്‍മാണ മേഖല' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഇന്നലെ സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ആര്‍ക്കിടെക്റ്റ് ശ്യാം ചന്ദ്രോത്ത്, എന്‍ജിനിയര്‍മാരായ പിസി അബ്ദുള്‍ റഷീദ്, ജിതിന്‍ സുധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. എന്‍ജിനിയര്‍ പിസി സലില്‍കുമാര്‍ മോഡറേറ്ററായി. 'തൊഴില്‍-ധാര്‍മികത-വികസനം' എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന സെമിനാറില്‍ ഡോ. ടിപി സേതുമാധവന്‍, ആര്‍ക്കിടെക്റ്റ് അബ്ദുല്‍ മാലിക് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. എന്‍ജിനിയര്‍ കെ കെ അനില്‍കുമാര്‍ മോഡറേറ്ററായി.

സ്വപ്നനഗരിയിലെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

നാളെ രാവിലെ 11ന് സംസ്ഥാനത്തെ വനിതാ സംരംഭകരുടെ സംഗമം നടക്കും. വൈകിട്ട് 6.30ന് നടക്കുന്ന ബിസിനസ് സമ്മിറ്റില്‍ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ പ്രശസ്തരായ ബിസിനസുകാര്‍ പങ്കെടുക്കും. എക്‌സ്‌പോയുടെ ഭാഗമായി ഫുഡ്‌കോര്‍ട്ടുമുണ്ട്. രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് പ്രദര്‍ശനം. എക്‌സ്‌പോ തിങ്കളാഴ്ച്ച സമാപിക്കും. ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്വപ്നനഗരിയിലെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററില്‍ ലെന്‍സ്‌ഫെഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബില്‍ഡ് എക്‌സ്‌പോയില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

