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ചെറുതാണെങ്കിലും ചില്ലറക്കാരനല്ല; കുതിച്ചുയർന്ന് ചെറുനാരങ്ങ വില, സോഡാ നാരങ്ങയ്‌ക്ക് വിലയേറും

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചക്കിടെയാണ് ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് പൊള്ളുന്ന വിലയായത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള സമയത്ത് ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് ഇത്രയധികം വില ഉയരുന്നത് ചെറുകിട വൻകിട കച്ചവടക്കാരെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 3:38 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ചോറോ കഞ്ഞിയോ എന്തുമാകട്ടെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ഒരു അച്ചാർ കൂടി വേണം. അച്ചാർ ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ബഹു കേമമാകും. സംഭവം ചെറുനാരങ്ങ ചെറുതാണെങ്കിലും
ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ തീ വിലയാണ് വിപണിയിൽ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഒരു കിലോയ്‌ക്ക് 25, 30, 35 രൂപ ആയിരുന്ന ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക്‌ ഇപ്പോൾ ഒരുകിലോയ്ക്ക്‌ 250 രൂപയാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ വില. ഓണത്തിന് ചെറുനാരങ്ങ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കച്ചവടക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും ഏറെ വില കൊടുത്ത് ചെറുനാരങ്ങ കടയിൽ എത്തിച്ചാൽ ഉയർന്ന വില നൽകി വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട്. ചെറുനാരങ്ങ ഏതാനും ദിവസം ചെലവാവാതെ കടയിൽ കിടന്നാൽ പിന്നെ ചീഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകും.

കുതിച്ചുയർന്ന് ചെറുനാരങ്ങ വില. (ETV Bharat)

250 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വില. വിവാഹ സീസണെല്ലാം ആയതോടെ ആവശ്യക്കാർ വർധിച്ചു. അച്ചാറിനും മറ്റും നാരങ്ങയുടെ ആവശ്യം കൂടിയത് കൊണ്ടാവാം വില കൂടാൻ കാരണം. ആദ്യം അഞ്ചും പത്തും കിലോയായിരുന്നു കച്ചവടത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ മാത്രമാണ് കച്ചവടത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. നാരങ്ങയ്‌ക്ക് മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും പൊള്ളുന്ന വിലയാണ്. സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കച്ചവടക്കാരനായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് ഒരുകാലത്തും ഇല്ലാത്ത അത്രയും വില വർധിച്ചതോടെ ചെറുനാരങ്ങ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട
സർബത്തിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങൾക്ക് വില വർധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കൂൾബാർ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ടുവരുന്നത്.

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അവിടെ നിന്നും ഏറെ വില നൽകി കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറുനാരങ്ങ പ്രാദേശിക കച്ചവടക്കാർക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ വില കുറയ്‌ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മഴശക്തി കുറഞ്ഞതോടെ
ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിവാഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകളും മറ്റ് പരിപാടികളുടെയും എല്ലാം സീസൺ ആണ് വരുന്നത്.

ഈ സമയത്ത് പച്ചക്കറി കടകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരിനം ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള സമയത്ത് ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് ഇത്രയധികം വില ഉയരുന്നത് ചെറുകിട വൻകിട കച്ചവടക്കാരെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് ഏറെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരും ചെറുനാരങ്ങയെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്.

ഓണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വില വർധിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും 220, 230 രൂപയാണ് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വില. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചില്ലറ വിപണിയിൽ 240, 250 രൂപയാണ് നാരങ്ങയുടെ വില. തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലുമെല്ലാം ചെറുനാരങ്ങയ്‌ക്ക് വലിയ ഡിമാൻ്റാണ്. ഉത്‌പന്നം കമ്മിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവിടെ സാധനം വരുന്നത് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വിലക്ക് ലേലം പോവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വില കൂടുന്നുവെന്ന് ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടക്കാരനായ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതാണ് ഒരുകാലത്തും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ വിലവർധനവിന് കാരണമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വില കുറയുന്നത് വരെ ചെറുനാരങ്ങ വിപണിയിൽ കിട്ടാക്കനിയാകും.

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