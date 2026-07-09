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കാട്ടാനശല്യത്തിന് പരിഹാരമായി ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി; വാവേലിയിൽ പുൽതൈല സംസ്‌കരണ യൂണിറ്റും സജ്ജം

വിളവെടുക്കുന്ന പുല്ല് പ്രാദേശികമായി തന്നെ സംസ്‌കരിച്ച് മൂല്യം കൂട്ടുന്നതിനായി കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടിയിലെ വാവേലിയിൽ 500 കിലോഗ്രാം ശേഷിയുള്ള ആധുനിക പുൽതൈല യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കി.

Lemon Grass PRODUCTION KVK SETS UP GRASS OIL PROCESSING HUMAN WILDLIFE CONFLICT ORGANIC GINGER GRASS FARMING
കാട്ടാനശല്യത്തിന് പരിഹാരമായി ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷിയും പുൽതൈല സംസ്‌കരണ യൂണിറ്റും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 6:59 PM IST

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എറണാകുളം: വനാതിർത്തികളിൽ കർഷകർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായ കാട്ടാനശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്നോണം ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എറണാകുളം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം (കെവികെ) രംഗത്ത്. സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെവികെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ആനകൾക്ക് താല്‌പ്പര്യമില്ലാത്ത വിളകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി, വിളവെടുക്കുന്ന പുല്ല് പ്രാദേശികമായി തന്നെ സംസ്‌കരിച്ച് മൂല്യം കൂട്ടുന്നതിനായി കോതമംഗലം കോട്ടപ്പടിയിലെ വാവേലിയിൽ 500 കിലോഗ്രാം ശേഷിയുള്ള ആധുനിക പുൽതൈല യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കി.

Lemon Grass PRODUCTION KVK SETS UP GRASS OIL PROCESSING HUMAN WILDLIFE CONFLICT ORGANIC GINGER GRASS FARMING
വാവേലിയിൽ പുൽതൈല സംസ്‌കരണ യൂണിറ്റ് സജ്ജം (ETV Bharat)

കാട്ടാനകൾക്ക് പ്രിയമില്ലാത്ത വിളയായതിനാൽ വനാതിർത്തികളിൽ ഇത് സുരക്ഷിതമായി വളർത്താം. ആനശല്യം കാരണം പരമ്പരാഗത കൃഷികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനമാർഗമായി ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷിയെ മാറ്റുക, സംസ്‌കരണ സൗകര്യമൊരുക്കി പുൽതൈല നിർമാണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക, മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങിലൂടെ പുത്തൻ സംരംഭ സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

തൈകൾ നട്ട് വെറും അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. തുടർന്ന് ഓരോ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.

Lemon Grass PRODUCTION KVK SETS UP GRASS OIL PROCESSING HUMAN WILDLIFE CONFLICT ORGANIC GINGER GRASS FARMING
കാട്ടാനശല്യത്തിന് പരിഹാരമായി ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി (ETV Bharat)

മികച്ച വിളവും അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരവും

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കെവികെ ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ സംസ്‌ക്കരണ യൂണിറ്റ് യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. വാവേലിയിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കർഷക കൂട്ടായ്‌മയായ 'ചെമ്പകമിത്ര സ്വയംസഹായ സംഘ'ത്തിനാണ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കെവികെ നടത്തിയ പരീക്ഷണ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം ഒരേക്കറിൽ 7.5 ടൺ ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് വിളവ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ നിന്നും ശരാശരി 0.80 ശതമാനം തൈലം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന സിട്രാൾ ഇതിൽ 80 ശതമാനത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്.

Lemon Grass PRODUCTION KVK SETS UP GRASS OIL PROCESSING HUMAN WILDLIFE CONFLICT ORGANIC GINGER GRASS FARMING
കാട്ടാനശല്യത്തിന് പരിഹാരമായി ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി (ETV Bharat)

സിഎസ്‌ഐആറിന് കീഴിൽ ലഖ്‌നൗവിലെ കേന്ദ്ര ഔഷധ-സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (CIMAP) നടപ്പിലാക്കുന്ന ദേശീയ അരോമ മിഷനിലും, ദേശീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൻസിലിൻ്റെ പട്ടികജാതി സബ്-പ്ലാനിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുൽതൈല നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ ഒരു സംരംഭകത്വ മാതൃക വികസിപ്പിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കെവികെ മേധാവി ഡോ. ഷിനോജ് സുബ്രമണ്യൻ വ്യക്തമാക്കി.

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എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി പുതുമയുള്ളതല്ല. ഏകദേശം ആറു മുതൽ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വിളയെ ആധാരമാക്കി വലിയൊരു തൈല വ്യവസായം ജില്ലയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിരീതികളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത വാറ്റൽ രീതികളും കാരണം പിന്നീട് ഈ മേഖല ക്ഷയിച്ചുപോവുകയാണുണ്ടായത്.

Lemon Grass PRODUCTION KVK SETS UP GRASS OIL PROCESSING HUMAN WILDLIFE CONFLICT ORGANIC GINGER GRASS FARMING
കാട്ടാനശല്യത്തിന് പരിഹാരമായി ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി (ETV Bharat)

മെച്ചപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതികൾ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, മൂല്യവർധിത ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാൽ, ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷി വീണ്ടും ലാഭകരമായ സംരംഭമായി വളർത്തിയെടുക്കാനാകുമെന്ന് കെവികെ മേധാവി ഡോ. ഷിനോജ് സുബ്രമണ്യൻ പറഞ്ഞു. പുൽതൈലം ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അതുപയോഗിച്ച് കൊതുക് നശീകരണ സ്‌പ്രേ, പ്രതലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ലായനി, അണു നശീകരണം തുടങ്ങിയ മൂല്യവർധിത ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലും 'ചെമ്പകമിത്ര' സംഘത്തിന് പരിശീലനം നൽകാൻ കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ് കെവികെ.

'വനശ്രീ'യിലൂടെ വിപണിയിലേക്ക്

വനാതിർത്തികളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച വരുമാനമാർഗമാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയെ വനം വകുപ്പും ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെമ്പകമിത്ര സംഘം ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുൽതൈലം പൂർണമായും സംഭരിച്ച് വനം വകുപ്പിൻ്റെ വനശ്രീ ബ്രാൻഡിലൂടെ വിപണം നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ പി കാർത്തിക് ഐഎഫ്എസ് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്‌മ വനാതിർത്തിയിലെ കർഷകർക്ക് സഹായകമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

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TAGGED:

KVK SETS UP GRASS OIL PROCESSING
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
ORGANIC GINGER GRASS FARMING
LEMON GRASS
CULTIVATION TO TACKLE ELEPHANTS

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