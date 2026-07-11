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വിഖ്യാത ഗായിക എസ് ജാനകി അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം മൈസൂരുവിൽ

ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞ്‌ നിന്ന സംഗീതയാത്രയിൽ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത അനേകം ഗാനങ്ങള്‍ ബാക്കി വച്ചാണ് ജാനകി യാത്രയാകുന്നത്.

S JANAKI playback singer S Janaki എസ് ജാനകി S JANAKI Death News
S Janaki (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 8:29 PM IST

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മലയാളത്തിൻ്റെ ദത്ത്പുത്രി എസ് ജാനകി ഇനി ഓർമ്മ. ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞ്‌ നിന്ന സംഗീതയാത്രയിൽ എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത അനേകം ഗാനങ്ങള്‍ ബാക്കി വച്ചാണ് ജാനകി യാത്രയാകുന്നത്. 88ആം വയസിൽ മൈസൂരുവിൽ വച്ചാണ് അന്ത്യം. മലയാളികളുടെ പ്രിയഗായിക എസ്. ജാനകി അന്തരിച്ചു. തെലുങ്ക്, കന്നട, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ഒഡിയ, ബംഗാളി, മറാഠി, തുളു, ഉർദു, ഗുജറാത്തി, പഞ്ചാബി, കൊങ്കണി, അസാമീസ്, സിന്ധി തുടങ്ങി പതിനേഴു ഭാഷകളിൽ പാടിയ എസ് ജാനകിയെ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നണി പാടിയ ജാനകിയുടെ ആദ്യ മലയാളഗാനം 1964ല്‍ യേശുദാസിനൊപ്പമായിരുന്നു. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഈണം നൽകിയ യുഗ്മ ഗാനമായിരുന്നു അത്. മലയാളം ഉൾപ്പടെ 18 ഭാഷകളിൽ നാല്‍പതിനായിരത്തോളം പാട്ടുകളാണ് ആരാധകരുടെ പ്രിയ ജാനകിയമ്മ പാടിയത്. മലയാളിയുടെ ഇഷ്‌ടത്തിന്‍റെ കണക്ക് പുസ്‌തകത്തിൽ എസ് ജാനകിയുടെ പാട്ടുകൾക്ക് സ്ഥാനം മുൻ നിരയിലാണുള്ളത്. ഉണരൂ വേഗം നീ..., സ്വർണ്ണമുകില.., ആടി വാ കാറ്റേ.., മലർക്കൊടി പോലെ, തുമ്പീ വാ, സന്ധ്യേ..., നാഥാ നീ വരും, കിളിയേ കിളിയേ, കണ്ണു കണ്ണും.... അവയില്‍ ചിലത് മാത്രം...

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സംഗീത വേദികൾക്ക് വിട ചൊല്ലി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ സംഗീത മുത്തശ്ശി. 2017ൽ മൈസൂരിൽ ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് സിനിമയിലും പൊതുവേദിയിലും പാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്. ജാനകിയെ തേടി നാല് തവണയാണ് ദേശീയ പുരസ്‌കാരം എത്തിയത്. 41 തവണ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം. 2013ൽ പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും വൈകി വന്ന അംഗീകാരത്തെ ജാനകിയമ്മ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

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S JANAKI
PLAYBACK SINGER S JANAKI
എസ് ജാനകി
S JANAKI DEATH NEWS
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