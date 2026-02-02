'ജാതി അവഗണനയിൽ നിന്ന് ഭൂജാതനായ ശാസ്തപ്പന് തെയ്യം'; അറിയാം കുട്ടിശാസ്തൻ്റെ കഥ
മന്ത്രമൂര്ത്തിയായ മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടിശാസ്തന്മാര് ആര്ത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ കെട്ടിയാടുന്നതാണ് ശാസ്തപ്പൻ തെയ്യം.
Published : February 2, 2026 at 12:50 PM IST
കണ്ണൂര്: ഉഗ്രമൂർത്തിയായി കളത്തിലിറങ്ങി ശാസ്തപ്പൻ തെയ്യം. അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്ന ചുവന്ന കണ്ണുകള്, മൂന്നാം തൃക്കണ്ണ്, തലയില് പൂവ്, രക്തചുവപ്പ് ചായത്തിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ശാസ്തപ്പൻ തെയ്യത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. മന്ത്രമൂര്ത്തിയായ മുപ്പത്തിയാറ് കുട്ടിശാസ്തന്മാര് ആര്ത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിന് ചുറ്റും ഭക്തജനങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാകെ നിറഞ്ഞാടി.
നിരനിരയായി പീഠങ്ങളില് നിന്നും താളത്തിനൊപ്പം ചുവട് വച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തിച്ചു. ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശാസ്തപ്പൻ തെയ്യം കെട്ടിയാടാറുണ്ടെങ്കിലും പള്ളൂര്- കോയ്യോടന് കോറോത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആണ്ടു തിറ മഹോത്സവം വൈവിധ്യങ്ങളാല് വേറിട്ട് നില്ക്കുന്നു.
ഇത്രയും കുട്ടിശാസ്തൻമാര് ഒരുമിച്ച് കളിയാട്ടം നടത്തുന്ന അത്യപൂര്വ്വ കാഴ്ച ഇവിടെ മാത്രം. ക്ഷേത്രപ്പറമ്പില് ഭക്തജനങ്ങള്ക്കിടയിൽ ആർപ്പുവിളികളുടേയും കൊട്ട് പാട്ടിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ കുട്ടിശാസ്തന്മാര് ഒന്നിന് പിറേകേ ഒന്നായി ചുവട് വച്ച് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച വേറെ ഒരിടത്തും ദര്ശിക്കാനാവാത്തതാണ്. കോയ്യോടന് കോറോത്ത് ക്ഷേത്രം വകയുള്ള പ്രധാന കുട്ടിശാസ്തനു പുറമെ വേറെയും കുട്ടിശാസ്തൻമാരെ വേഷംകെട്ടിച്ച് കളത്തിലിറക്കാറുണ്ട്.
അഭീഷ്ട സിദ്ധിക്കും ദൈവ പ്രീതിക്കുമായി തെയ്യത്തെ സമര്പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കളിയാട്ടത്തിന് തലേന്നാള് തന്നെ ഇത്രയും ശാസ്തപ്പന്മാരുടേയും ഗുരുകാരണവന്മാരുടേയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള കോലങ്ങളുടെ ബാല്യ രൂപമായ വെള്ളാട്ടവും അരങ്ങേറുന്നു.
തെയ്യകോലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം രമേഷ് പറമ്പത്ത് എംഎല്എ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. "ഇവിടെ പ്രധാന കോലങ്ങൾ കുട്ടിശാസ്തൻ (കുട്ടിച്ചാത്തൻ) തെയ്യങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായും കാവിന് ഒരു കുട്ടിശാസ്തൻ മാത്രമാണുള്ളത്. നേർച്ചയായി നടത്തിതുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇത്രയധികം തെയ്യങ്ങളിവിടെ കെട്ടിയാടുന്നത്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അത്യപൂര്വ്വ വേഷധാരിയായ കുട്ടിശാസ്തൻ്റെ കഥ ഇങ്ങിനെ
കുട്ടിശാസ്തൻ്റെ കഥയും ചരിത്രവും തറവാട്ടുകാരണവരായ പ്രേമചന്ദ്രന് വിവരിച്ചു. പരമശിവനും പാര്വ്വതിയും വള്ളുവന്മാരായി മലമുകളില് വേഷം മാറി താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ജന്മം കൊണ്ട പുത്രനാണ് ശാസ്തപ്പന്. കാളകാട്ടില്ലത്തെ നമ്പൂതിരി വേളി കഴിച്ചെങ്കിലും സന്താന സൗഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. ശിവനെ ഭജിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതോടെ മഹാദേവന് വള്ളുവാവതാരമെടുത്ത പാര്വ്വതിയില് ജനിച്ച കുട്ടിയെ കാളകാട്ടില്ലത്തെ ദമ്പതികള്ക്ക് നല്കി.
പിറന്ന ഉടനെ കുട്ടിക്ക് പശുവിന്പാല് നൽകാനായി പ്രശസ്തമായ കുന്നത്ത് വീട്ടില് പാല്ക്കിടാങ്ങളെ അയച്ചു. എന്നാല് വള്ളുവനായി ജനിച്ച കാട്ടുകൂളിക്ക് പാല് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ കോപാകുലനായ നമ്പൂതിരി കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു.
പരമശിവ പുത്രന് പാല് നിഷേധിച്ചതോടെ ദൈവം മായയായി കുന്നത്തു വീട്ടിലെത്തി. പശുക്കളെല്ലാം ശിലകളായി മാറി. കുന്നത്ത് വീടിൻ്റെ തൊടിയില് അവയെല്ലാം ഉറച്ചു പോയി. മാത്രമല്ല കുന്നത്തമ്മക്ക് ഭ്രാന്തിളകി. കറവക്കാര്ക്കും സമാന ലക്ഷണങ്ങള്.
പ്രശ്നക്കാരനെ വിളിച്ച് കാര്യമറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തങ്ങള് ആക്ഷേപിച്ച് പാല് നിഷേധിച്ച കുട്ടി ശിവ പുത്രനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പരിഹാരമായി ഒമ്പത് കുറ്റി പാലും തരിവള കങ്കണവും ചെങ്കൊമ്പുള്ള കാളയേയും നല്കാമെന്ന് പ്രാര്ഥിച്ചു. അതോടെ എല്ലാം പൂര്വ്വ സ്ഥിതിയിലായി.
പാല് കൊടുത്ത് നമ്പൂതിരിക്ക് ലഭിച്ച പുത്രന് വളര്ന്നു. കുട്ടിക്ക് പേര് വിളിച്ചു, കുട്ടിശാസ്തന്. എന്നാല് ഇല്ലത്തെ ചിട്ടകൾക്കെല്ലാം അവന് വിരുദ്ധനായി വളർന്നു തുടങ്ങി. അഞ്ചാം വയസില് കാത് കുത്തി. ഏഴാം വയസില് എഴുത്തിനിരുത്തി. ആര്ഭാഢമായി തന്നെ അവനെ വളര്ത്തി. ഗുരുക്കള് ഹരി എന്ന് ഓതിയപ്പോള് അവന് ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നു.
ഗുരുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമെടുത്ത് വരികള് ചൊല്ലുന്നതു കണ്ട ഗുരു കുട്ടിശാസ്തനെ ചൂരല് പ്രഹരമേല്പ്പിച്ചു. എന്നാല് അടി കൊള്ളുംന്തോറും ശാസ്തപ്പന് ചിരിച്ചു കോണ്ടേയിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാരെ അനുസരിക്കാതായി. ഒടുവില് ഏഴായിരം കാളകളെ മേയ്ച്ചാല് ഏഴ് നാഴി നെല്ല് ദിവസവും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ കാലി മേയ്ക്കാനയച്ചു.
തിരിച്ചു വന്ന് ദാഹമടക്കാന് ഇല്ലത്തമ്മയോട് പാലിനപേക്ഷിച്ചു. പാല് നിഷേധിച്ച് നിന്നാൽ കെട്ടിയിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ ചെയ്താല് നിങ്ങളുടെ മുടിപിടിച്ചാടുമെന്ന് മറുപടി കൊടുത്ത് അമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇല്ലത്തമ്മ നിന്നെ കഷണങ്ങളാക്കി എറിയുമെന്ന് തിരിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇതോടെ കുട്ടിശാസ്തന് നെല്ലെടുത്ത് വാരിയെറിഞ്ഞു.
പാലെടുത്ത് അമ്മയുടെ മുഖത്തൊഴിച്ചു. ചെമ്പന്കാളയെ അറുത്ത് രക്തം കുടിച്ച് ദാഹം തീര്ത്തു. പാലൂര് തണ്ടാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി മധുവിന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള് തണ്ടാത്തി നല്കിയത് വെള്ളം ചേര്ത്ത മധു. പിന്നീട് വീടിനകത്തു ചെന്ന് മുഴുവന് മധുവും പകര്ന്ന് കുടിച്ചു. എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഇല്ലത്തമ്മയാണെന്ന് ധരിച്ച കുട്ടിശാസ്തന് കഠിനമായ ദാഹം കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.
സഹികെട്ട നമ്പൂതിരി ശാസ്തനെ ബന്ധിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പുഴക്ക് കൊണ്ടു പോയി തലവെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി. തിരിച്ച് ഇല്ലത്തെത്തിയ നമ്പൂതിരി കണ്ടത് പടിഞ്ഞാറ്റയില് നിന്നും ശാസ്തൻ്റെ അട്ടഹാസം. കുട്ടിശാസ്തനെ നശിപ്പിക്കാന് ഹോമകുണ്ഡമൊരുക്കി 390 കഷണങ്ങളായി ഹോമിച്ചു.
ഹോമകുണ്ഡത്തില് നിന്നും തീക്കുട്ടി, പൂക്കുട്ടി, പറക്കുട്ടി, പൊലക്കുട്ടി, ശാന്തക്കുട്ടി, ഭ്രാന്തന് കുട്ടി എന്നിങ്ങനെ അത്രയും ശസ്തപ്പന്മാര് ഉയര്ന്നു വന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച കരിങ്കുട്ടി ശാസ്തന് നൃത്തമാടുവാന് തുടങ്ങി. കാളകാട്ടില്ലവും 43 ഇല്ലങ്ങളും ശാസ്തന ചുട്ടെരിച്ചു. നാടായ നാടെല്ലാം സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. വള്ളുവനെന്ന നിലയില് കാലി മേച്ചു നടന്ന ശാസ്തപ്പന് ഇല്ലത്തു നിന്നും ജാതീയമായി ഉണ്ടായ അവഗണനക്കെതിരെയുളള പ്രതിഷേധമായാണ് ശാസ്തപ്പന് ഭൂജാതനായെതെന്നാണ് വിശ്വാസം.
