ചേരാനല്ലൂര് അപകടം; പ്രതിയെ "അജ്ഞാതനാക്കി", സിമ്പിളായി ഊരിപ്പോരും, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നിയമ വിദഗ്ധൻ
പ്രതി ജഡ്ജിയുടെ മകൻ, കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ അണിയറയിൽ നടന്നത് വൻ നീക്കങ്ങളെന്ന് സൂചന. എളുപ്പത്തിൽ ഊരിപ്പോരാൻ പഴുതുകളിട്ടു. ചേരാനല്ലൂർ കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ വൻ വീഴ്ച ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി നിയമ വിദഗ്ധൻ
Published : October 28, 2026 at 10:54 AM IST
എറണാകുളം: ചേരാനല്ലൂര് അപകട കേസില് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന ആരോപണവുമായി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ സുഭാഷ് തീക്കാടൻ. ഈ കേസില് പ്രതിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില് ഊരിപ്പോരാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതെന്ന് സുഭാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കേസിലെ പ്രതിയായ 17കാരൻ്റെ ജഡ്ജിയായ അച്ഛനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സുഭാഷ്.
ഈ കേസിലെ പ്രതിയുടെ പേര് എഫ്ഐആറില് ചേര്ത്തിട്ടില്ലെന്നും ഒരു അജ്ഞാതൻ അപകടമുണ്ടാക്കിയെന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള് പോകുന്നതെന്നും ഉന്നതരുടെ സ്വാധീനം വച്ച് കേസ് അട്ടിമറിച്ചെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു. കേസില് പൊലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി നേരത്തെത കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ചേരാനല്ലൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സിഐ ശ്യാംകുമാർ, എസ്എച്ച്ഒ വിശ്വജിത്ത്, എഎസ്ഐ മനോജ്, സിപിഒ അരുൺ ജിത്ത് എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസ് സംസ്ഥാനതലത്തില് തന്നെ വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചതോടെ പൊലീസ് തലപ്പത്ത് വരെ അഴിച്ചുപണിക്ക് സര്ക്കാര് നിര്ബന്ധിതരായി. ഇതിന് തുടര്ച്ചയായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ്കുമാറിനെ മാറ്റാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഗുരുതര വീഴ്ച തുറന്നുകാട്ടി അഡ്വ. സുഭാഷ് തീക്കാടൻ രംഗത്തെത്തിയത്.
"എഫ്ഐആറില് പ്രതിയുടെ പേര് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തില് തന്നെ പ്രതിക്ക് ഊരിപ്പോരാൻ സാധിക്കും. കാരണം പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബെൻസ് കാറോടിച്ചത് ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അന്വേഷ സംഘത്തിന് സാധിക്കില്ല. ഒരു അജ്ഞാതൻ അപകടമുണ്ടാക്കിയെന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങള് നീങ്ങുന്നത്. കേസില് നിലവില് ചില ദൃസാക്ഷികള് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇവര് കൂടി കൂറുമാറിയാല് പ്രതിക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത സ്ഥിതി വരും. വളരെ വൈകിയാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആര് തന്നെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. യഥാര്ഥത്തില് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന തരത്തില് പൊലീസും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒത്തുകളിച്ച് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു," സുഭാഷ് തീക്കാടൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതിയെ എങ്ങനെ കുടുക്കാം?
അന്വേഷണ സംഘം വിചാരിച്ചാല് പ്രതിയെ കുടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ എഫ്ഐആറില് പേര് ചേര്ക്കുക എന്നതാണ്. പിന്നീട് ദൃക്സാക്ഷികളുമായി മജിസ്ട്രേറ്റില് പോയി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം. അല്ലെങ്കില് സാക്ഷികള് കൂറുമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയാല് സാക്ഷികള്ക്ക് കൂറുമാറാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി കൂറുമാറിയാല് തന്നെ സാക്ഷികള്ക്കെതിരെ ക്രിമിനല് കേസെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിക്കെതിരെ കടുത്ത വകുപ്പ് ചുമത്തി പേര് ഉള്പ്പെടെ വ്യക്തമാക്കി എഫ്ഐആര് തയ്യാറാക്കണമെന്നും സാക്ഷികളുടെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നാകെ എടുക്കണമെന്നും സുഭാഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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