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സുധാകരനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും: എച്ച്.സലാം, പിരിച്ച പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും സലാം

സുധാകരൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു കോടതിയിൽ വന്നു പറയട്ടെ

H SALAM CPM ALAPPUZHA PARTY LEFT
Legal action will be taken against Sudhakaran (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 9:00 PM IST

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ആലപ്പുഴ: തന്നെക്കുറിച്ച് "പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽ' എന്ന പരാമർശം നടത്തിയ ജി.സുധാകരൻ എംഎൽഎക്കെതിരെ നിയമനട പടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുൻ എംഎൽഎ എച്ച്.സലാം. പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയോടെയാണു നിയമപരമായി നീങ്ങുന്നത്.

Legal action will be taken against Sudhakaran (ETV Bharat)

ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സുധാകരൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു കോടതിയിൽ വന്നു പറയട്ടെ. ഓണാട്ടുകര ഭാഷയാണെന്നു ചിലപ്പോൾ കോടതിയിൽ പറയുമായിരിക്കും-സലാം ആക്ഷേപിച്ചു.

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2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സുധാകരൻ സ്വന്തം നിലയിൽ പണം പിരിച്ചുവെന്നും ആ തുക പൂർണമായി പാർട്ടിക്കു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സലാം ആരോപിച്ചു. പിരിച്ച പണത്തിന്‍റെ കണക്ക് സുധാകരൻ പരസ്യപ്പെടുത്തണം. പാർട്ടി അറിയാതെ പിരിച്ച പണം, അതു നൽകിയവർക്കു തിരിച്ച് കൊടുക്കണം.

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സുധാകരൻ നിരന്തരമായി പാർട്ടി നേതാക്കളെയും വനിതാ നേതാക്കളെയും ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഒരാളോടു വിദ്വേഷം തോന്നിയാൽ ജാതിയും മതവും വർഗീയതയും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു. പറയുന്നതു മാറ്റിപ്പറയാനും മടിയില്ല. സേവാഭാരതി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഷെഡ് കെട്ടിയതു വിവാദമായതോടെയാണു പൊതിച്ചോറ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും എച്ച്.സലാം പറഞ്ഞു.

TAGGED:

H SALAM
CPM
ALAPPUZHA PARTY
LEFT
LEGAL ACTION AGAINST SUDHAKARAN

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