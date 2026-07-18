സുധാകരനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും: എച്ച്.സലാം, പിരിച്ച പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും സലാം
സുധാകരൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു കോടതിയിൽ വന്നു പറയട്ടെ
Published : July 18, 2026 at 9:00 PM IST
ആലപ്പുഴ: തന്നെക്കുറിച്ച് "പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനൽ' എന്ന പരാമർശം നടത്തിയ ജി.സുധാകരൻ എംഎൽഎക്കെതിരെ നിയമനട പടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുൻ എംഎൽഎ എച്ച്.സലാം. പാർട്ടിയുടെ അനുമതിയോടെയാണു നിയമപരമായി നീങ്ങുന്നത്.
ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സുധാകരൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു കോടതിയിൽ വന്നു പറയട്ടെ. ഓണാട്ടുകര ഭാഷയാണെന്നു ചിലപ്പോൾ കോടതിയിൽ പറയുമായിരിക്കും-സലാം ആക്ഷേപിച്ചു.
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2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സുധാകരൻ സ്വന്തം നിലയിൽ പണം പിരിച്ചുവെന്നും ആ തുക പൂർണമായി പാർട്ടിക്കു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സലാം ആരോപിച്ചു. പിരിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്ക് സുധാകരൻ പരസ്യപ്പെടുത്തണം. പാർട്ടി അറിയാതെ പിരിച്ച പണം, അതു നൽകിയവർക്കു തിരിച്ച് കൊടുക്കണം.
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സുധാകരൻ നിരന്തരമായി പാർട്ടി നേതാക്കളെയും വനിതാ നേതാക്കളെയും ആക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഒരാളോടു വിദ്വേഷം തോന്നിയാൽ ജാതിയും മതവും വർഗീയതയും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു. പറയുന്നതു മാറ്റിപ്പറയാനും മടിയില്ല. സേവാഭാരതി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഷെഡ് കെട്ടിയതു വിവാദമായതോടെയാണു പൊതിച്ചോറ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും എച്ച്.സലാം പറഞ്ഞു.