എംജി സര്വകലാശാലയുടെ പോര്ട്ടല് ഹാക്ക് ചെയ്തതായി പരാതി; ആരോപണം തള്ളി ഇടത് അധ്യാപക സംഘടന
വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന ചാൻസിലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി.
Published : October 8, 2026 at 6:21 PM IST
കോട്ടയം: എംജി സർവകലാശാലയിൽ നാലുവർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഇൻ്റേണൽ മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള പോർട്ടൽ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടന ഹാക്ക് ചെയ്തതായി പരാതി. രണ്ട് വർഷമായി മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പോർട്ടലാണ് നിലവിൽ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടന കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന ചാൻസിലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി.
എംജി സർവകലാശാലയിൽ നാലുവർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഇൻ്റേണൽ അസസ്മെൻ്റ് മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പോർട്ടൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പരാതി. ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയായ എകെപിസിടിഎ യ്ക്ക് എതിരായാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നാണ് ഇടത് അധ്യാപക സംഘടന പറയുന്നത്.
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇൻ്റേണൽ മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പോർട്ടൽ പ്രവർത്തന രഹിതമായതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ കെപിസിടിഎയുടെ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
എകെപിസിടിഎയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അധ്യാപകർ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് പോർട്ടൽ ലോക്ക് ചെയ്തതായാണ് കെപിസിപിഎയുടെ ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു സർവകലാശാല തലത്തിൽ ഇൻ്റേണൽ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് സെർവർവഴി പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇടത് സംഘടനാംഗങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെർവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പോർട്ടൽ ഒരുക്കിയതിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി നിലവിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.
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പോർട്ടല് ലിങ്ക് അഫിലേറ്റഡ് കോളജിലെ നോഡല് ഓഫിസര്ക്ക് സെന്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെന്നും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ജോബിൻ ജോസ് ചാമക്കാല ആരോപണം ഉയര്ത്തി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടും അവര് വേറെ പോർട്ടല് ഉപയോഗിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്തിനാണ് സംഘടന ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
''സർവകലാശാല പരീക്ഷ സംവിധാനത്തെ ആകെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെയും കോളജുകളുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡേറ്റകൾ ചോർത്തി കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയുന്നതിനായി സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം നടത്തണം'' എന്നും വലത് അധ്യാപക സംഘടനയായ കെപിസിടിഎ ആരോപിച്ചു.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം ഡോ. കെ. സിന്ധു, കെപിസിടിഎ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഡോ. എസ്. സെൽവൻ എന്നിവർ ചാൻസിലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകി.
ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി എ കെ പി സി ടി എ
അതേസമയം കെപിസിടിഎയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി എകെപിസിടിഎ രംഗത്തെത്തി. സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് ഇൻ്റേണൽ മാർക്കുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പോർട്ടൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എകെപിസിടിഎ തയ്യാറാക്കിയ പോർട്ടൽ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ സർവകലാശാലയുടെ സ്വന്തം പോർട്ടൽ വഴി ഇൻ്റേണൽ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും എകെപിസിടിഎ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
ഇൻ്റേണൽ മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷ കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ് സെപ്റ്റംബർ 30ന് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടുള്ള കെപിസിപഎയുടെയും ചില സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെയും ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണെന്നും എകെപിസിടിയെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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