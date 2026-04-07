കൊട്ടിക്കലാശ ദിനത്തിലും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി പയ്യന്നൂരിലെ ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ

ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിൽ മുങ്ങി പയ്യന്നൂരിലെ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ

LDF UDF PAYYANNUR ELECTIONS KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
V, Kunjikrishnan and T.I. Madhusoodhanan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 7, 2026 at 3:18 PM IST

കണ്ണൂർ: തുടക്കം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശ്രദ്ധ നേടിയ പയ്യന്നൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിൽ കൊട്ടികലാശ ദിനത്തിലും കണ്ടത് നേതാക്കളുടെ വാക്പോര്. രാവിലെയോടെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

അവസാന ലാപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് അങ്കലാപ്പ് ആണെന്നും ബിഎൽഒമാർ സ്വതന്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പക്ഷപാതപരമായി ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓർപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മരിച്ചവരുടേയും അല്ലാത്തവരുടേയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി റിട്ടേണിങ് ഒഫീസർക്ക് നൽകണമെന്നും ചിലയിടത്ത് ബിഎൽഒമാർ ഇത് വാങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രണ്ട് ബിഎൽഒമാർ ടി ഐ മധുസൂദനന് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തി എന്നും ഇതിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയെന്നും ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിഎൽഒമാർ എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു ഇതിനായി വ്യാജ ഐഡി കാർഡ് നിർമിച്ചു.

നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും സമാധാനപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നു. സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി ദേശാഭിമാനിയിൽ പരസ്യം നൽകി. ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്രമക്കേടിൻ്റെ തെളിവും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു. 2017ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചെലവ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും വരവിൽ 70 ലക്ഷം കാണിച്ചില്ല എന്നും ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപെട്ട ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിട്ട് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പുറത്ത് വിട്ടു.

ചിലവ് വർധിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്. പഴയ രശീത് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നേതൃത്വം ഹാജരാക്കിയില്ല. പഴയ വൗച്ചർ ലഭിക്കാതെ കണക്ക് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ ആകില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റർമാർ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലെ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്ദേഹം മുറിച്ച രശീതിൻ്റെ കുറ്റി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കി.

വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടി.ഐ മധുസൂദനൻ

തന്നെ കാണാൻ വന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ മധുസൂദനൻ ആരോപണങ്ങളെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നിരന്തരമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ നേരമില്ലെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷം നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തികഞ്ഞ സമാധാനപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരിക്കും പയ്യന്നൂർ കാണാൻ പോകുന്നതെന്നും പയ്യന്നൂരിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്നും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ഞങ്ങൾ ഈ പയ്യന്നൂരിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഒരുപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു അവ്യക്തതയുമില്ല' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ ആരോപണത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ കണക്കുകൾ വ്യാജം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുകയായിരുന്നു. ദീർഘകാലം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാജ കണക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു പണിയും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ ഒക്കെയും വ്യാജമാണെന്നും ശ്രീമതി ടീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടി കണക്കുകൾ എല്ലാം പാർട്ടി ഫോറത്തിലും ജനങ്ങളോടും പറഞ്ഞതാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

LDF
UDF
PAYYANNUR ELECTIONS
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
LEFT RIGHT ACCUSATIONS IN PAYYANNUR

