വിമതരും സ്വതന്ത്രരും ചെറുകക്ഷികളുമില്ല; സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ മണ്ഡലങ്ങള്‍

കേരളത്തിലെ അഞ്ച് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അറിയാം ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുള്ള ആ മണ്ഡലങ്ങളെ....

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 1:54 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം നാളെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അവസാന വട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാം. രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളാകട്ടെ വോട്ടര്‍മാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമങ്ങളാണ്. വോട്ടര്‍മാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിയാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും പ്രവര്‍ത്തകരും അവസാന നിമിഷങ്ങളില്‍ വോട്ട് തേടുന്നത്.

പോളിങ് സാമഗ്രികള്‍ ശേഖരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഇക്കുറി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ പൊരുതുന്ന അഞ്ച് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത്.

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ, ആലപ്പുഴയിലെ കായംകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലം, വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി (പട്ടികവര്‍ഗ മണ്ഡലം), തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക (പട്ടികജാതി മണ്ഡലം) തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ അങ്കത്തട്ടിലുള്ളത്. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മൂന്ന് പ്രധാനമുന്നണികളില്‍ നിന്ന് മാത്രമുള്ളവരെ ജനവിധി തേടുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. സ്വതന്ത്രരോ വിമതരോ ചെറുകക്ഷികളോ ഒന്നും ഇവിടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നില്ല.

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ നിയോജകമണ്ഡലമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയം. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തില്‍ കാണാനാകുന്നത്. ഒരുമുന്‍മന്ത്രിയും നിലവിലെ എംഎല്‍എയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ബിജെപിയും ശക്തമായ മത്സരം തന്നെയാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളിലെ സാരഥികള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെടാന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ പൈതൃകവും എടുത്തുകാട്ടാന്‍ നടത്തിയ നിരവധി വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ തമ്മില്‍ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് നമുക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തില്‍ കാണാനാകുന്നത്. എന്‍ഡിഎ ഇരുമുന്നണികള്‍ക്കും അത്ര വലിയ ഭീഷണിയൊന്നും ഉയര്‍ത്തുന്നില്ല. അതേസമയം ഇവരുടെ വോട്ടുകള്‍ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ചോര്‍ന്ന് പോകുമോ എന്നൊരു അങ്കലാപ്പ് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഉള്ളില്‍ ഉണ്ട്. ഇത് തടയാന്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷകരില്‍ ഒരാള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്രയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന. ഇടത് വലത് മുന്നണികളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ ആണെന്നതും ഈ മത്സരത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. ഒരാള്‍ ഡോക്‌ടറും മറ്റേയാള്‍ എന്‍ജീനീയറും.

ആലപ്പുഴയിലെ കായംകുളത്ത് നിലവിലെ എംഎല്‍എ യു പ്രതിഭയും മുന്‍കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ അവരുടെ പ്രതിയോഗി ആയിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എം ലിജുവും തമ്മിലാണ് മത്സരം. ഭാരത് ധര്‍മ്മ ജനസേന(ബിഡിജെഎസ്)യില്‍ നിന്നുള്ള തമ്പി മേട്ടുതറയാണ് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തുള്ളത്.

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ നാട്ടികയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുള്ള മറ്റൊരു മണ്ഡലം. പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലമായ ഇവിടെ നിലവിലെ എംഎല്‍എ സി സി മുകുന്ദന്‍ ഇക്കുറി എന്‍ഡിഎയില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നു എന്നതാണ് ഇക്കുറി ഈ മണ്ഡലത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. സിപിഐയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന മുകുന്ദന്‍, ഇക്കുറി ഇടതുമുന്നണി സിപിഐയിലെ വനിതാ നേതാവ് ഗീതാഗോപിക്ക് സീറ്റ് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് വിട്ട് പോകുകയും ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയുമായിരുന്നു. യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് അഡ്വ.സുനില്‍കുമാറാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലമാണ് ഇക്കുറി മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു മണ്ഡലം. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ലീഗിന്‍റെ(ഐഎന്‍എല്‍) അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത് മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി ജനവിധി തേടുന്നത്. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുസ്ലീം ലീഗ്(ഐയുഎംഎല്‍)അഡ്വ.ഫൈസല്‍ ബാബു കളത്തിലുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ടി റനീഷാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്നത്.

വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടിയാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്രമുള്ള മറ്റൊരു മണ്ഡലം. പട്ടികവര്‍ഗമണ്ഡലമായ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടതുമുന്നണിക്ക് വേണ്ട ഒ ആര്‍ കേളു ജനവിധി തേടുന്നു. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ഉഷ വിജയനാണ് രംഗത്തുള്ളത്. ബിജെപിയുടെ പി ശ്യാംരാജുമാണ് കളത്തില്‍.

